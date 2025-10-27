newspaper
Σημαντική είδηση:
27.10.2025 | 16:54
28η Οκτωβρίου: Κλειστός ο σταθμός του Μετρό στο Σύνταγμα - Αλλαγές και στις γραμμές του Τραμ
Σημαντική είδηση:
27.10.2025 | 13:14
Στη φυλακή ενδέκατος κατηγορούμενος για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Μπόνους δόμησης: Υπεγράφη το Προεδρικό Διάταγμα μετά το πράσινο φως του ΣτΕ
Οικονομία 27 Οκτωβρίου 2025 | 14:41

Μπόνους δόμησης: Υπεγράφη το Προεδρικό Διάταγμα μετά το πράσινο φως του ΣτΕ

Το ΣτΕ αποδέχθηκε σχεδόν το σύνολο των ρυθμίσεων που εισηγήθηκε τον Ιούνιο το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το μπόνους δόμησης

Spotlight

Υπεγράφη από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρο Παπασταύρου και τον αρμόδιο υφυπουργό, κ. Νίκο Ταγαρά, το Προεδρικό Διάταγμα που καθορίζει τη διαδικασία έγκρισης Ειδικού Σχεδίου Περιβαλλοντικού Ισοδυνάμου Αναβάθμισης Πόλεων (ΕΣΠΙΑΠ), για την αντιστάθμιση της χρήσης κινήτρων του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού και άλλων λεπτομερειών για την υλοποίηση οικοδομικών αδειών, που αφορά και το μπόνους δόμησης.

Ταυτόχρονα υπεγράφησαν οι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις για τον καθορισμό α) της διαδικασίας επιστροφής φόρων, παραβόλων, εισφορών και κρατήσεων των οικοδομικών αδειών με χρήση κινήτρων του ΝΟΚ, που αναθεωρούνται αμελλητί και κατά προτεραιότητα έναντι των λοιπών αιτήσεων και β) των προδιαγραφών των Ειδικών Σχεδίων Περιβαλλοντικού Ισοδυνάμου Αναβάθμισης Πόλεων (ΕΣΠΙΑΠ).

«Πράσινο φως» από το ΣτΕ

Το ΣτΕ, εξετάζοντας το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την έγκριση Ειδικού Σχεδίου Περιβαλλοντικού Ισοδυνάμου Αναβάθμισης Πόλεων (ΕΣΠΙΑΠ), έδωσε το πράσινο φως για την προώθησή του, αποδεχόμενο σχεδόν το σύνολο των ρυθμίσεων που εισηγήθηκε τον Ιούνιο το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η γνωμοδότηση αυτή αποτελεί κομβική εξέλιξη για την επανεκκίνηση του κλάδου, καθώς ανοίγει ο δρόμος για χιλιάδες οικοδομικές άδειες και αποκαθίσταται η εμπιστοσύνη στην αγορά.

Τι δέχθηκε το ΣτΕ

Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ως νόμιμο τον μηχανισμό του Περιβαλλοντικού Ισοδυνάμου, αναγνωρίζοντάς τον ως συνταγματικά θεμελιωμένη και θεσμικά ισορροπημένη λύση για τη συνέχιση των οικοδομικών αδειών και την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ισορροπίας. Πρόκειται για μηχανισμό που:

  • επιτρέπει την επανέκδοση και συνέχιση οικοδομικών αδειών που είχαν εκδοθεί με βάση τα κίνητρα του ΝΟΚ, οι οποίες είτε ακυρώθηκαν δικαστικά, είτε προσβλήθηκαν με αίτηση ακύρωσης, είτε εντάσσονται σε χρηματοδοτικά εργαλεία,
  • προβλέπει καταβολή τέλους υπέρ του δήμου και αντίστοιχες δράσεις περιβαλλοντικής αναβάθμισης σε επίπεδο δήμου ή δημοτικής ενότητας,
  • αποκαθιστά την αδικία για όσους είχαν οικοδομικές άδειες για τις οποίες είχαν εκκινήσει οι οικοδομικές εργασίες, αλλά είχαν προσβληθεί δικαστικά πριν τις 11.12.2024 και δεν μπορούσαν να υπαχθούν στην εξαίρεση των αποφάσεων της Ολομέλειας,
  • επιτρέπει την πραγματοποίηση σημαντικών έργων ενταγμένων στο ΤΑΑ ή στο ΕΣΠΑ, ενισχύοντας την χρηματοδοτική πίστη του Δημοσίου,
  • επιτυγχάνει ισορροπία ανάμεσα στην προστασία του περιβάλλοντος και τη συνέχιση της οικοδομικής δραστηριότητας.

Συγκεκριμένα, το Δικαστήριο ενέκρινε, στο σύνολό τους:

  • όλα τα μέτρα περιβαλλοντικού ισοδυνάμου που πρότεινε το ΥΠΕΝ (δημιουργία ή αναδιαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων στον αστικό ιστό, κατεδάφιση αυθαίρετων ή και επικίνδυνων κτισμάτων, παρεμβάσεις ανάπλασης σε περιβαλλοντικά και πολεοδομικά υποβαθμισμένες περιοχές, καθαρισμός και οριοθέτηση ρεμάτων κ.ά), τα οποία εφαρμόζονται σε επίπεδο δημοτικής ενότητας, εκτός από τις περιπτώσεις των μητροπολιτικών συγκροτημάτων Αττικής και Θεσσαλονίκη που εφαρμόζονται σε επίπεδο δήμου.
  • τη διαδικασία εκπόνησης ΕΣΠΙΑΠ από το ΥΠΕΝ ή από τον οικείο Δήμο, με χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου ή με δωρεά της μελέτης, για την επιλογή των καταλληλότερων μέτρων περιβαλλοντικού ισοδυνάμου ανά δημοτική ενότητα ή δήμο,
  • το ύψος του ποσού του περιβαλλοντικού ισοδυνάμου, το οποίο καταβάλλεται σε ειδικό λογαριασμό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και διατίθεται αποκλειστικά στον δικαιούχο δήμο για την υλοποίηση των περιβαλλοντικών δράσεων.
  • τους όρους και τις προϋποθέσεις με τις οποίες αποδεικνύεται ότι έχει γίνει εκκίνηση εργασιών έως και την 11.12.2024, και άρα διατηρείται ακέραιο το δικαίωμα δόμησης με τα κίνητρα του ΝΟΚ.
  • Περιβαλλοντικός προέλεγχος

Ως μόνη προϋπόθεση για τη επανέκδοση των οικοδομικών αδειών που είτε ακυρώθηκαν δικαστικά, είτε προσβλήθηκαν στα δικαστήρια, παρ’ ό,τι οι οικοδομικές εργασίες είχαν ξεκινήσει πριν τις 11.12.2024, το ΣτΕ έθεσε την προηγούμενη τήρηση της διαδικασίας περιβαλλοντικού προελέγχου. Πρόκειται για το πρώτο στάδιο, προκειμένου να κριθούν οι συνέπειες που προκαλούνται στο περιβάλλον από τα μέτρα περιβαλλοντικού ισοδυνάμου και, κατ’ επέκταση, εάν απαιτείται ή όχι Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ).

Τι αποτελεί έναρξη των οικοδομικών εργασιών

Ως έναρξη των εργασιών νοείται όχι μόνο η πραγματοποίηση εργασιών εκσκαφής ή σε περίπτωση προσθήκης η πραγματοποίηση εργασιών σκυροδέτησης, αλλά και η κατεδάφιση προϋφιστάμενων κτισμάτων εντός του ιδίου ακινήτου, εφόσον δεν είναι προγενέστερη των έξι μηνών από την 11.12.2024.

Μάλιστα, το Ανώτατο Δικαστήριο όχι μόνο δέχθηκε ως εκκίνηση εργασιών τη διενέργεια έως την 11.12.2024 ανασκαφικών εργασιών της αρχαιολογικής υπηρεσίας, αλλά διεύρυνε το σχετικό ορισμό, προσθέτοντας και την περίπτωση διενέργειας δοκιμαστικών τομών της αρχαιολογικής υπηρεσίας.

Η προστασία του περιβάλλοντος, της προστατευόμενης εμπιστοσύνης των πολιτών και της διαφύλαξης της επενδυτικής εμπιστοσύνης της χώρας
Σύμφωνα με το ΣτΕ, ο μηχανισμός του περιβαλλοντικού ισοδυνάμου εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή εξισορρόπηση των αρνητικών συνεπειών από τη χρήση των κινήτρων του ΝΟΚ και δεν αντίκειται στα άρθρα 4 παρ. 1, 20 παρ. 1, 26, 94 παρ. 1 και 95 του Συντάγματος.

Όπως ρητά αναφέρεται, ο μηχανισμός στοχεύει στην προστασία του δημοσίου συμφέροντος, υπό την έννοια της αποτροπής δημιουργίας ημιτελών και εγκαταλελειμμένων κτηρίων που επιβαρύνουν την δημόσια υγεία, την ασφάλεια, την αισθητική αλλά και την οικονομία, σε συνδυασμό με την σταθμισμένη αντιμετώπιση των συνεπειών που υφίστανται καλόπιστοι πολίτες που ξεκίνησαν να οικοδομούν πριν από τις 11.12.2024, υπό το τότε ισχύον νομικό πλαίσιο, αλλά βρέθηκαν εκ των υστέρων αντιμέτωποι με δικαστικές προσφυγές και μεγάλες οικονομικές επιβαρύνσεις

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Δεύτερη ημέρα απωλειών στην αγορά – Μεγάλα βαρίδια οι Alpha Bank και Πειραιώς

Χρηματιστήριο Αθηνών: Δεύτερη ημέρα απωλειών στην αγορά – Μεγάλα βαρίδια οι Alpha Bank και Πειραιώς

Stream newspaper
Τραμπ: Μπορούν οι κυρώσεις του να πείσουν τις χώρες να μην αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο;
Διπλός στόχος 27.10.25

Μπορούν οι κυρώσεις Τραμπ να πείσουν τις χώρες να μην αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο;

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε κυρώσεις στους ρωσικούς πετρελαϊκούς κολοσσούς Rosneft και Lukoil - Ποιες μπορεί να είναι οι επιπτώσεις αυτής της απόφασης

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Στεγαστική κρίση: Έξι προτάσεις από την Ένωση Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλάδας – Το «αγκάθι» του Airbnb
Δείτε αναλυτικά 27.10.25

Έξι προτάσεις για τη στεγαστική κρίση από την Ένωση Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλάδας - Το «αγκάθι» του Airbnb

Η μελέτη της Ένωσης Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ) για τη στεγαστική κρίση έρχεται την ώρα που έχει χτυπήσει το «καμπανάκι» του Δείκτη Deloitte, ειδικά για την Αθήνα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Το ελληνικό στοίχημα για το Ταμείο Ανάκαμψης – Πού εντοπίζονται οι καθυστερήσεις μια ανάσα πριν το τέλος
Αντίστροφη μέτρηση 27.10.25

Το ελληνικό στοίχημα για το Ταμείο Ανάκαμψης – Πού εντοπίζονται οι καθυστερήσεις μια ανάσα πριν το τέλος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην ετήσια έκθεσή της για την πορεία του Ταμείου, δείχνει ότι μεταξύ των κρατών υπάρχουν διαφορετικές ταχύτητες στα έργα για το Ταμείο Ανάκαμψης

Αλέξανδρος Κλώσσας
Αύξηση 52% στο ρεύμα σε τρεις μήνες
Οικονομία 27.10.25

Αύξηση 52% στο ρεύμα σε τρεις μήνες

Οι τιμές ρεύματος για τον Οκτώβριο κλείνουν πάνω από τα 112 ευρώ/MWh – Οι λύσεις στα μπλε και τα κόκκινα τιμολόγια

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Τεχνητή νοημοσύνη: Πότε και με ποια ένταση θα έρθει το… «σκάσιμο»
Αυξάνονται οι προειδοποιήσεις 27.10.25

Πότε και με ποια ένταση θα έρθει το... «σκάσιμο» στην τεχνητή νοημοσύνη

«Εντελώς εκτός γραμμής» οι αποτιμήσεις εταιρειών τεχνολογίας - Χαρακτηριστικό «φούσκας» το αφήγημα ότι αυτή τη φορά είναι διαφορετικά, δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει ριζικά το οικονομικό τοπίο

Γιώργος Κανελλόπουλος, Λεωνίδας Στεργίου
Halloween: Η τιμή του κακάο επηρεάζει το έθιμο – Τα κεράσματα στα παιδιά θα έχουν λιγότερη σοκολάτα
Στροφή στις καραμέλες 27.10.25

Halloween: Η τιμή του κακάο επηρεάζει το έθιμο – Τα κεράσματα στα παιδιά θα έχουν λιγότερη σοκολάτα

Οι παγκόσμιες τιμές του κακάο υπερτετραπλασιάστηκαν μεταξύ Ιανουαρίου 2023 και Ιανουαρίου 2025. Και αντίστοιχα εκτοξεύθηκαν και οι τιμές της σοκολάτας, που έχει την τιμητικής στο Halloween.

Σύνταξη
Συλλαλητήριο αγροκτηνοτρόφων στο Σύνταγμα στις 11 Νοεμβρίου
Agro-in 26.10.25

Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Σύνταγμα - Συλλαλητήριο αγροκτηνοτρόφων στις 11 Νοεμβρίου

Έρχεται «θερμός» Νοέμβριος για την κυβέρνηση. Μαζικό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα, στις 11 Νοεμβρίου, αποφάσισαν αγρότες και κτηνοτρόφοι. Αποφασισμένοι να ξεκινήσουν κινητοποιήσεις αφού η οικονομική ασφυξία και τα αδιέξοδα έχουν ξεχειλίσει το ποτήρι. Βγαίνουν στους δρόμους καθώς η κατάσταση στον πρωτογενή τομέα έχει γίνει αφόρητη.

Σύνταξη
Ακρίβεια: Τα «ταμπελάκια» της νέας καθημερινότητας μας
Οικονομικές Ειδήσεις 26.10.25

Τα «ταμπελάκια» της ακρίβειας: Οι νέες λέξεις που προστέθηκαν στην καθημερινότητα μας

Η ακρίβεια είναι το αποτέλεσμα των συσσωρευτικών πληθωριστικών πιέσεων με την πάροδο του χρόνου, σε συνδυασμό με το χαμηλό επίπεδο εισοδημάτων μιας χώρας. Η συνεχιζόμενη διάρκειά της αλλάζει το καθημερινό μας λεξιλόγιο εισάγοντας νέες λέξεις και όρους.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τουρκία: Αποκαλύψεις σοκ με διαιτητές να διατηρούν λογαριασμούς σε στοιχηματικές εταιρίες
Ποδόσφαιρο 27.10.25

Τουρκία: Αποκαλύψεις σοκ με διαιτητές να διατηρούν λογαριασμούς σε στοιχηματικές εταιρίες

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της τουρκικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Ιμπραήμ Χασιομάνογλου, περισσότερο από 300 διαιτητές στη χώρα έχουν λογαριασμούς σε στοιχηματικές εταιρίες.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση, αντί να θωρακίζει τη χώρα, απαξιώνει στρατηγικά έργα
«Αλυσίδα αποτυχιών» 27.10.25

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση, αντί να θωρακίζει τη χώρα, απαξιώνει στρατηγικά έργα

Το ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι η Ελλάδα δεν μπορεί άλλο να πορεύεται με κυβερνήσεις που «παραδίδουν καμένες εκτάσεις και ακυρωμένα έργα». Χρειάζεται ριζική αλλαγή, με σχέδιο, ευθύνη και σοβαρότητα.

Σύνταξη
Μεσσηνία: Το κρυφό δρομολόγιο των δραστών με το σκούτερ και η μαρτυρία σοκ που φέρνει νέα τροπή στη διπλή δολοφονία
Ελλάδα 27.10.25

Μεσσηνία: Το κρυφό δρομολόγιο των δραστών με το σκούτερ και η μαρτυρία σοκ που φέρνει νέα τροπή στη διπλή δολοφονία

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας για το έγκλημα στη Μεσσηνία με τους έμπειρους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. να αναλύουν όλα τα στοιχεία που θα τους οδηγήσουν σε όλα τα εμπλεκόμενα άτομα

Σύνταξη
Χιούστον: Ζευγάρι δισεκατομμυριούχων δωρίζει την αμύθητη περιουσία του – Τι αφήνουν στους απογόνους τους
Χιούστον 27.10.25

Ζευγάρι δισεκατομμυριούχων δωρίζει την αμύθητη περιουσία του - Τι αφήνουν στους απογόνους τους

Είναι από τους πλουσιότερους κατοίκους του Χιούστον και από τους πρώτους που υπέγραψαν την Υπόσχεση Δωρεάς, μια φιλανθρωπική εκστρατεία που ξεκίνησε το 2010 από τους Μπιλ Γκέιτς, Μελίντα Φρεντς Γκέιτς και Γουόρεν Μπάφετ.

Σύνταξη
Τα μυστικά της Γουίτνεϊ Χιούστον – Ένα coming out και δύο ρομαντικές σχέσεις ταυτόχρονα
Πίσω στα 80s 27.10.25

Τα μυστικά της Γουίτνεϊ Χιούστον - Ένα coming out και δύο ρομαντικές σχέσεις ταυτόχρονα

Το «Saving All My Love for You» χάρισε στη Γουίτνεϊ Χιούστον διεθνή φήμη το 1985, αλλά πίσω από αυτή την τρυφερή μπαλάντα κρυβόταν μια μυστική ιστορία που θα διαμόρφωνε την καριέρα και τη μοίρα της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Μόσχα απαντά στις προειδοποιήσεις Τραμπ για τον πύραυλο Burevestnik: «Είναι εθνικό μας συμφέρον»
«Έτσι είναι» 27.10.25

Η Μόσχα απαντά στις προειδοποιήσεις Τραμπ για τον πύραυλο Burevestnik: «Είναι εθνικό μας συμφέρον»

Η Νορβηγία επιβεβαίωσε ότι η Ρωσία δοκίμασε τον πυρηνοκίνητο πύραυλο Burevestnik. Ο Αμερικανός σχολίασε το γεγονός με μια έμμεση απειλή, αλλά το Κρεμλίνο δεν φοβάται «πλήγμα στις διμερείς σχέσεις».

Σύνταξη
Πούτιν: Οι σχέσεις Μόσχας – Πιονγκγιάνγκ εξελίσσονται «όπως αναμενόταν»
Βαθαίνει η συνεργασία 27.10.25

Οι σχέσεις Μόσχας - Πιονγκγιάνγκ εξελίσσονται «όπως αναμενόταν», λέει ο Πούτιν

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν συναντήθηκε με την υπουργό Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας, Τσόε Σον Χούι, ενώ θυμήθηκε την πρόσφατη συνάντηση που είχε τον Σεπτέμβριο στην Κίνα με τον Κιμ Γιονγκ Ουν

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για παραίτηση Καϊμακάμη: Το επιτελικό κράτος των αρίστων του Μητσοτάκη, παράγει μόνο διαφθορά
Επικαιρότητα 27.10.25

ΠΑΣΟΚ για παραίτηση Καϊμακάμη: Το επιτελικό κράτος των αρίστων του Μητσοτάκη, παράγει μόνο διαφθορά

Άλλη μια απόδειξη ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν λειτουργεί υπερ όλων των πολτών αλλά ως κομματικός πελατειακός ψηφοθηρικός μηχανισμός βλέπει το ΠΑΣΟΚ στην υπόθεση Καϊμακάμη. Τον διόρισαν γιατί ήταν δικός τους, τον έβαλαν να παραιτηθεί στα κρυφά και όλα «τακτοποιήθηκαν»

Σύνταξη
Μανιάτης: Ευρωπαϊκά όπλα στην Τουρκία που απειλεί με πόλεμο την Ελλάδα και κατέχει το 37% της Κύπρου;
«Είναι δυνατόν;» 27.10.25

Μανιάτης: Ευρωπαϊκά όπλα στην Τουρκία που απειλεί με πόλεμο την Ελλάδα και κατέχει το 37% της Κύπρου;

Δεν μπορεί να υπάρχει ούτε καν συζήτηση για τη συμμετοχή της Τουρκίας, τόσο στο πρόγραμμα rearmEU και SAFE όσο και στη νέα Αρχιτεκτονική Ασφαλείας της Ένωσης, τονίζει ο Γιάννης Μανιάτης.

Σύνταξη
Μίκι κάνε πέρα! Πώς η σκυλίτσα από την Αυστραλία Bluey έγινε παγκόσμιο φαινόμενο 2 δισ. – «Όπως MrBeast»
Υπερδύναμη 27.10.25

Μίκι κάνε πέρα! Πώς η σκυλίτσα από την Αυστραλία Bluey έγινε παγκόσμιο φαινόμενο 2 δισ. – «Όπως MrBeast»

Το Bluey ξεκίνησε ως μια σειρά κινουμένων σχεδίων για παιδιά. Σήμερα το καρτούν με καταγωγή από την Αυστραλία  είναι ένα παγκόσμιο πολιτιστικό φαινόμενο και μια εμπορική δύναμη που υπολογίζεται πως αγγίζει τα 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η ΕΕ μιμείται τον Τραμπ: Θα κόψει τη διεθνή βοήθεια για την υγεία «για να ενισχύσει την παρουσία της αλλού»
«Πρώτα η ΕΕ;» 27.10.25

Η ΕΕ μιμείται τον Τραμπ: Θα κόψει τη διεθνή βοήθεια για την υγεία «για να ενισχύσει την παρουσία της αλλού»

Μαζικές περικοπές στη βοήθεια που προσφέρει η ΕΕ σε διεθνή υγειονομικά προγράμματα, κρίσιμα για τις φτωχές χώρες, εξετάζει η ΕΕ. Στόχος, να αυξήσει την επιρροή αλλού και να ενισχύσει την άμυνα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τραμπ: Μπορούν οι κυρώσεις του να πείσουν τις χώρες να μην αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο;
Διπλός στόχος 27.10.25

Μπορούν οι κυρώσεις Τραμπ να πείσουν τις χώρες να μην αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο;

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε κυρώσεις στους ρωσικούς πετρελαϊκούς κολοσσούς Rosneft και Lukoil - Ποιες μπορεί να είναι οι επιπτώσεις αυτής της απόφασης

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Τι θα κέρδιζε ο Κιμ από μια συνάντηση με Τραμπ και τι τελικά επιλέγει;
Η αντζέντα 27.10.25

Τι θα κέρδιζε ο Κιμ από μια συνάντηση με Τραμπ και τι τελικά επιλέγει;

Μια «μίνι» σύνοδος Κιμ-Τραμπ θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για περαιτέρω διαπραγματεύσεις μεταξύ αξιωματούχων. Αλλά η αντζέντα της Πιονγκγιάνγκ ίσως να είναι διαφορετική.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Χαμάς: Δήλωσε στους μεσολαβητές ότι εργάζεται για να ανακτήσει επτά με εννέα σορούς ομήρων στη Γάζα
Στα συντρίμμια 27.10.25

Η Χαμάς δήλωσε στους μεσολαβητές ότι εργάζεται για να ανακτήσει επτά με εννέα σορούς ομήρων στη Γάζα

Τι ζήτησε η Χαμάς - Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν έχασε το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, οι μεσολαβητές επιτρέπουν την αντιμετώπιση άμεσων απειλών

Σύνταξη
Ο Ρονάλντο ήταν πιο καθοριστικός στη Ρεάλ Μαδρίτης απ’ ό,τι ο Μέσι στην Μπαρτσελόνα
Ποδόσφαιρο 27.10.25

Ο Ρονάλντο ήταν πιο καθοριστικός στη Ρεάλ Μαδρίτης απ’ ό,τι ο Μέσι στην Μπαρτσελόνα

Μελέτη Ισπανών ερευνητών καταδεικνύει ότι η αποδοτικότητα και η επίδραση του Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν σημαντικότερες για τους «μερένγκες» από εκείνες του Λιονέλ Μέσι στους «μπλαουγράνα».

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
«Όλα είναι τέχνη. Όλα είναι πολιτική»: Πώς ο Άι Γουέι Γουέι απέδειξε ότι τέχνη και πολιτική είναι έννοιες αχώριστες
Ai Weiwei’s Turandot 27.10.25

«Όλα είναι τέχνη. Όλα είναι πολιτική»: Πώς ο Άι Γουέι Γουέι απέδειξε ότι τέχνη και πολιτική είναι έννοιες αχώριστες

Από κομπάρσος του Τζεφιρέλι στη Νέα Υόρκη, ο Άι Γουέι Γουέι γίνεται σκηνοθέτης της δικής του Turandot στην Όπερα της Ρώμης, μετατρέποντας το όραμα του Πουτσίνι σε πολιτική αλληγορία για την ελευθερία.

Σύνταξη
