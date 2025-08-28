newspaper
Μπόνους δόμησης: «Πράσινο» από το Ευρωδικαστήριο για την υπόθεση ΝΟΚ
Οικονομικές Ειδήσεις 28 Αυγούστου 2025 | 08:10

Μπόνους δόμησης: «Πράσινο» από το Ευρωδικαστήριο για την υπόθεση ΝΟΚ

Ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες προσέφυγαν στο δικαστήριο του Στρασβούργου, το οποίο έκρινε ότι η υπόθεση για τα μπόνους δόμησης του ΝΟΚ αξίζει να εξεταστεί καθώς είναι σοβαρή και τεκμηριωμένη

Μάχη Τράτσα
ΡεπορτάζΜάχη Τράτσα
«Λευκός καπνός» βγήκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) στο Στρασβούργο ως προς την προσφυγή Ελλήνων κατασκευαστών για τα «μπόνους» δόμησης του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ). Τα νέα, όπως αναφέρει στον «Οικονομικό Ταχυδρόμο» ο δικηγόρος Ανδρέας Παπαπετρόπουλος, νομικός εκπρόσωπος κατασκευάστριας εταιρείας, ήρθαν με επίσημο έγγραφο της ΕΔΔΑ το οποίο ανέφερε ότι η υπόθεση πέρασε το πρώτο απαιτητικό στάδιο του παραδεκτού.

Η υπόθεση εκτιμάται ότι θα συζητηθεί το πρώτο εξάμηνο του 2026, σύμφωνα με τον δικηγόρο Ανδρέα Παπαπετρόπουλο

«Το γράμμα ήρθε μέσα στον Αύγουστο. Θεωρήθηκε ότι η προσφυγή αξίζει να εξεταστεί καθώς είναι σοβαρή και τεκμηριωμένη. Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα και αναμένουμε πλέον να προσδιορίσουν δικάσιμο. Πιστεύουμε ότι το πρώτο εξάμηνο του 2026 θα συζητηθεί. Σε κάθε περίπτωση είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι περάσαμε το πρώτο κρίσιμο στάδιο, κατά το οποίο συνήθως κόβεται το 95% των προσφυγών», επισημαίνει ο κ. Παπαπετρόπουλος.

Η προσφεύγουσα εταιρεία προβάλλει την παραβίαση του δικαιώματος της δίκαιης δίκης, αιτούμενη παράλληλα την επανάληψη της δίκης ενώπιον του ΣτΕ, καθώς βάσει της επίμαχης απόφασης εισάγεται διαφορετική αντιμετώπιση σε οικοδομικές άδειες που στηρίζονται στις ίδιες ακριβώς νομοθετικές διατάξεις. Οι δικαστές της Ολομέλειας του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου είχαν κρίνει αντισυνταγματικό το σύστημα των κινήτρων προσαύξησης δόμησης του ΝΟΚ, εξαιρώντας όσους είχαν ξεκινήσει οικοδομικές εργασίες έως και την 11η Δεκεμβρίου 2024.

Στην προσφυγή στο ευρωδικαστήριο του Στρασβούργου αναφέρεται ότι με την απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ παραβιάστηκε το άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων των Ανθρώπων (ΕΣΔΑ) που κατοχυρώνει την υποχρέωση δίκαιης δίκης. Επίσης, η κατασκευαστική εταιρεία ζητεί αποζημίωση για την αφαίρεση της περιουσίας της.

Εν αναμονή του ελέγχου από το ΣτΕ

Παράλληλα, εντός του φθινοπώρου αναμένεται να επιστρέψει από το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος (ΠΔ) που αποσαφηνίζει το τι σημαίνει έναρξη οικοδομικών εργασιών και τις λεπτομέρειες για το περιβαλλοντικό ισοδύναμο που απαιτείται για τις άδειες που σώζονται.

Το ΠΔ είχε αποσταλεί για προδικαστικό έλεγχο από τους ανώτατους δικαστές στις 2 Ιουνίου 2025.

Το διάταγμα εξειδικεύει τις ρυθμίσεις του νόμου 5197/2025 για τη συμμόρφωση με την ακυρωτική απόφαση του ΣτΕ που έβαζε φρένο στα ευεργετήματα δόμησης που έδινε ο ΝΟΚ και παράλληλα απλώνουν ένα δίχτυ προστασίας σε ένα σημαντικό αριθμό αδειών που επηρεάστηκαν από τη νομολογία του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου.

Πάντως, η τρίμηνη καθυστέρηση από το ΣτΕ ανησυχεί τον τεχνικό κόσμο, κατασκευαστές και πολίτες καθώς θεωρούν ότι οφείλεται σε αντιρρήσεις των δικαστών ως προς τις κυβερνητικές ρυθμίσεις και φοβούνται ότι μπορεί να υπάρξουν διαφοροποιήσεις από το αρχικό νομικό κείμενο που εστάλη από το ΥΠΕΝ.

Πέραν τούτου, διατηρείται μια ακόμη ανασφάλεια καθώς το ΣτΕ δεν έχει ακόμη εξετάσει το σύνολο των διατάξεων του ΝΟΚ που δίνουν έξτρα δόμηση ή ύψος όπως είναι η επέκταση υπογείων, οι σοφίτες και τα υπόσκαφα.

Παράλληλα, παραμένει σε εκκρεμότητα η τύχη όσων είχαν υποβάλλει αίτημα προς το Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕΣΥΠΟΘΑ) και το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΚΕΣΑ) στα μέσα Ιουνίου για να συνεχίζουν την υλοποίηση οικοδομικών αδειών.

Η δυνατότητα είχε δοθεί για άδειες που έκαναν χρήση των μπόνους δόμηση και είχαν εκκινήσει οικοδομικές εργασίες, έως και την 11η Δεκεμβρίου 2024, αλλά δεν είχε ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός και είχαν «παγώσει» έπειτα από ακυρωτική δικαστική απόφαση ή προσφυγή.

Πηγή: ΟΤ

