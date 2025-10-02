newspaper
Η εντολή για τις άδειες με μπόνους δόμησης που κόπηκαν στο ΣτΕ – Τι αναφέρει εγκύκλιος του ΥΠΕΝ
Οικονομία 02 Οκτωβρίου 2025 | 07:11

Η εντολή για τις άδειες με μπόνους δόμησης που κόπηκαν στο ΣτΕ – Τι αναφέρει εγκύκλιος του ΥΠΕΝ

Σε εγκύκλιο που απέστειλε τις προηγούμενες ημέρες προς τις Υπηρεσίες Δόμησης (ΥΔΟΜ) ζητά να αφήσουν πίσω όποιες άλλες εκκρεμότητες έχουν και να «πιάσουν» τις άδειες που κάνουν χρήση των κινήτρων που έδινε ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ)

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Kos: Η νορβηγική τέχνη της συνειδητής ευεξίας

Kos: Η νορβηγική τέχνη της συνειδητής ευεξίας

Spotlight

Προτεραιότητα στις αναθεωρήσεις οικοδομικών αδειών που περιλαμβάνουν τα λεγόμενα “μπόνους δόμησης” ζητά από τις πολεοδομίες το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).

Σε εγκύκλιο που απέστειλε τις προηγούμενες ημέρες προς τις Υπηρεσίες Δόμησης (ΥΔΟΜ) ζητά να αφήσουν πίσω όποιες άλλες εκκρεμότητες έχουν και να «πιάσουν» τις άδειες που κάνουν χρήση των κινήτρων που έδινε ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ) για έξτρα τετραγωνικά και ύψος και τα οποία ακυρώθηκαν με  απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ).

Στις οδηγίες του, ο  Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του  ΥΠΕΝ, κ. Ευθύμιος Μπακογιάννης χτυπά «καμπανάκι» για καθυστερήσεις στις πολεοδομίες και επισημαίνει ότι η   προτεραιοποίηση της εξέτασης αιτημάτων για αναθεώρηση των  προεγκρίσεων οικοδομικών αδειών που περιλαμβάνουν χρήση των ευεργετημάτων του ΝΟΚ για προσαυξήσεις δόμησης   είναι ιδιαίτερης σημασίας για τη διευκόλυνση πολιτών και κατασκευαστών.

Πίεση στις πολεοδομίες

Άλλωστε, όπως είχε προβλεφθεί ήδη από τον περασμένο Μάιο – με ρυθμίσεις που περιελήφθησαν στον νόμο 197/2025 με τις οποίες ο ΝΟΚ προσαρμόστηκε στη νομολογία του ΣτΕ – οι οικοδομικές άδειες που είχαν εκδοθεί με χρήση των «μπόνους δόμησης» του ΝΟΚ έως και την 11η Δεκεμβρίου 2024 και δεν είχαν εκκινήσει  οικοδομικές εργασίες έως τη συγκεκριμένη ημερομηνία, υλοποιούνται μόνο αν προηγηθεί αναθεώρησή τους για την αφαίρεση των κινήτρων που κρίθηκαν αντισυνταγματικά.

Δηλαδή θα πρέπει να αφαιρεθούν τα πατάρια από τον συντελεστή δόμησης του κτιρίου (ή να προσμετρηθούν σε αυτόν) καθώς και η κατασκευή χώρου κύριας χρήσης επιφάνειας  35 τ.μ. πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος και η εξομοίωση  της πισίνας με φυτεμένη επιφάνεια.

Άλλωστε, ο νόμος ορίζει ρητώς ότι η αναθεώρηση διενεργείται από τις    ΥΔΟΜ αμελλητί και κατά προτεραιότητα έναντι άλλων αιτήσεων, χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε φόρου, παραβόλου, εισφοράς και κράτησης υπέρ του Δημοσίου ή του Δήμου.

Φόροι, παράβολα, εισφορές ή κρατήσεις που καταβάλλονται υπέρ του Δημοσίου ή του Δήμου για την έκδοση της αναθεωρούμενης άδειας, κατά το μέρος που αντιστοιχούν στη διαφορά της δόμησης λόγω της αφαίρεσης των κινήτρων και προσαυξήσεων  επιστρέφονται.

Δεκαήμερη προθεσμία

Η εγκύκλιος έρχεται σε μια περίοδο που οι πολεοδομίες  καλούνται να διεκπεραιώσουν μεγάλο όγκο υποθέσεων ενώ ασφυκτιούν λόγω υποστελέχωσης με συνέπεια οι διαδικασίες να καθυστερούν.

Γι΄αυτό το ΥΠΕΝ καλεί τους υπαλλήλους,  όσο είναι δυνατό, να μην εξαντλήσουν την  προθεσμία προέγκρισης – και σε κάθε περίπτωση να μην την υπερβούν.

Κάθε αναθεώρησης αδείας πρέπει να εκδίδεται ύστερα από έλεγχο της αρμόδιας πολεοδομίας, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα ημερών, από την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, συνοδευόμενη με τις απαιτούμενες μελέτες και τα αναγκαία στοιχεία, σε περίπτωση που δεν διαπιστωθούν ελλείψεις κατά τον έλεγχο.

Ειδικές περιπτώσεις

Ο κ. Μπακογιάννης στην επιστολή του, εστιάζει σε ειδικές περιπτώσεις αιτημάτων  οι οποίες αφορούν παράλληλα σε αναθεώρηση προεγκρίσεων για παλιά ακίνητα στα οποία στον νόμο 4759/2020 (παρ. 1 του άρθρου 40) είχε δοθεί δυνατότητα με χορήγηση προέγκρισης οικοδομικής άδειας να οικοδομηθούν πριν την έγκριση των Τοπικών ή Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων.

Αυτά, σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα,  πρέπει να εξετάζονται άμεσα καθότι υφίσταται σημαντικός κίνδυνος η τυχόν καθυστέρηση να συνεπάγεται την απώλεια του δικαιώματος δόμησης σε περίπτωση  παρέλευσης της 31ης Δεκεμβρίου 2025.

Πηγή: OT

