Τρίπολη – Νεστάνη: Νεκρός εντοπίστηκε ηλικιωμένος κατά την κατάσβεση πυρκαγιάς σε κατοικία
Το άψυχο σώμα ηλικιωμένου αντίκρυσαν πυροσβέστες στη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διπλοκατοικία στη Νεστάνη της Τρίπολης.
Νεκρός εντοπίστηκε ηλικιωμένος κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε κατοικία στη Νεστάνη της Τρίπολης (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από Eurokinissi).
Το πτώμα του ηλικιωμένου έφερε εγκαύματα, ενώ μεγάλες ζημιές προκλήθηκαν στην κατοικία
Οπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 21:00 χθες Δευτέρα σε διπλοκατοικία στην κοινότητα Νεστάνη Τρίπολης.
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις που μετέβησαν στο σημείο εντόπισαν το άψυχο σώμα του ηλικιωμένου, το οποίο έφεφε εγκαύματα, ενώ λόγω της φωτιάς προκλήθηκαν μεγάλες ζημιές στην κατοικία.
Σορός ηλικιωμένου εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε οικία στην Τ.Κ. Νεστάνης του δήμου Τρίπολης. Επιχειρούν 14 #πυροσβέστες με 5 οχήματα.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 19, 2026
Υπό μερικό έλεγχο
Για την κατάσβεση της φωτιάς, η οποία έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο, επιχείρησαν 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα.
