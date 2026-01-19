Όταν η Τοπική Αυτοδιοίκηση γίνεται ασπίδα κοινωνικής αλληλεγγύης

Σε μια εποχή που οι οικονομικές πιέσεις δοκιμάζουν ολοένα και περισσότερα νοικοκυριά χωρίς να φαίνεται έστω αποκλιμάκωση του φαινομένου, οι Δήμοι –παρά τους περιορισμένους πόρους τους– αποδεικνύουν καθημερινά ότι δεν μένουν αμέτοχοι. Με μικρές αλλά ουσιαστικές παρεμβάσεις, επιχειρούν να κάνουν την καθημερινότητα των συμπολιτών τους πιο ανθρώπινη. Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί το Κοινωνικό Πλυντήριο του Δήμου Φλώρινας, που λειτουργεί στη Δημοτική Αγορά.

Η συγκεκριμένη κοινωνική δομή απευθύνεται σε άτομα και οικογένειες που αντιμετωπίζουν κοινωνικοοικονομικές δυσκολίες, αλλά και σε φοιτητές που ζουν και σπουδάζουν στη Φλώρινα, προσφέροντας δωρεάν πλύση και στέγνωμα ρούχων., όπως αναφέρει και η σχετική ανακοίνωση του Δήμου. Μια παροχή που μπορεί να φαίνεται απλή, ωστόσο για πολλούς συμπολίτες μας μεταφράζεται σε ανακούφιση, αξιοπρέπεια και βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Το Κοινωνικό Πλυντήριο εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Φλώρινας και αποδεικνύει πως η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση, ως ο πιο κοντινός στον πολίτη θεσμός, συνεχίζει να «διδάσκει με το παράδειγμά της». Με πράξεις και όχι με λόγια, στέκεται στο πλευρό όσων έχουν ανάγκη, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή.

Η χρήση της δομής γίνεται κατόπιν συνεννόησης με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου, οι οποίες ενημερώνουν για τα κριτήρια ένταξης, το ωράριο λειτουργίας και τη διαδικασία εξυπηρέτησης, όπως προσθέτει η ανακοίνωση του δήμου Φλώρινας.

Κανείς δεν πρέπει να μένει μόνος

Σε μια δύσκολη συγκυρία, τέτοιες πρωτοβουλίες υπενθυμίζουν ότι, ακόμη και με περιορισμένα μέσα, οι δήμοι μπορούν να αποτελούν πυλώνες αλληλεγγύης. Ο Δήμος Φλώρινας, όπως και πολλοί άλλοι δήμοι, συνεχίζει να επενδύει στην κοινωνική αλληλεγγύη, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα: ακόμη και σε δύσκολους καιρούς, κανείς δεν πρέπει να μένει μόνος.

*πηγή φωτογραφίας, Δήμος Φλώρινας