ΣΥΡΙΖΑ: Πλήρης κάλυψη για φασιστικά μπλόκα και φασίζουσες νοοτροπίες από Μαρινάκη σε Γεωργιάδη

«Οι σημερινές δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, Π. Μαρινάκη, για τα αγροτικά μπλόκα δεν παρέχουν απλώς πλήρη κάλυψη στις αθλιότητες του Αδ. Γεωργιάδη, που έκανε λόγο για ‘φασιστικά μπλόκα’, άλλα πάνε κι ένα βήμα παραπέρα, δείχνοντας πως ο κ. Μητσοτάκης επιλέγει τη στρατηγική της έντασης, του διχασμού, της τοξικότητας, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Και διαμηνύει στο Μαξίμου «να μην διανοηθεί να δυναμιτίσει την επικείμενη συνάντηση του πρωθυπουργού με τα αγροτικά μπλόκα, που έχει προγραμματιστεί για την προσεχή Δευτέρα».

«Είναι πασιφανές πως ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να κοιτάξει στα μάτια τους ανθρώπους που αγωνίζονται», σημειώνει χαρακτηριστικά η Κουμουνδούρου.

Τι είπε ο Π. Μαρινάκης για τα μπλόκα και τους αγρότες

Στο πρώτο briefing της νέας χρονιάς, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αναφερόμενος στο ζήτημα των αγροτικών μπλόκων, σημείωσε: «Να πούμε, καταρχάς, ότι όσα και να λέτε είναι λίγα. Ειδικά εσείς που δεν ανήκετε στον πρωτογενή τομέα ή πολλοί άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα, που δεν επέλεξαν τη λύση των μπλόκων, έχουν κάθε δίκιο να φωνάζουν. Γιατί ασχέτως εάν η κυβέρνηση επιλέγει το δρόμο του διαλόγου, το να κλείνει κάποιος ένα δρόμο, ένα Πανεπιστήμιο, να παρεμβαίνει σε οποιονδήποτε δημόσιο χώρο, ούτε κανονικό είναι ούτε νόμιμο είναι».

«Και στο τέλος της ημέρας, τα μεγαλύτερα θύματα αυτής της ιστορίας είναι οι δεκάδες ή και εκατοντάδες χιλιάδες πολιτών που ταλαιπωρήθηκαν, ειδικά τις ημέρες των γιορτών. Και θα μου πεις ‘κυβέρνηση είστε, εφαρμόστε το νόμο’. Δεν υπάρχει, δυστυχώς, κανένα κράτος πουθενά στον κόσμο, που να έχει πάει να ρυμουλκήσει 4.000 – 5.000 τρακτέρ. Αυτό που χρειάζεται, όμως, να αντιληφθούν και όσοι είναι στα μπλόκα, και ελπίζω να μη μείνουν για πολλές ημέρες, είναι ότι η υπομονή όχι μόνο της κυβέρνησης και της πολιτείας, κυρίως της κοινωνίας έχει εξαντληθεί», σημείωσε.

«Μπορεί να λέει μια δημοσκόπηση ‘είμαι με τους αγρότες’», όπως είπε, προσθέτοντας πως «κανείς μας δεν είναι κατά των αγροτών, κατά των κτηνοτρόφων», ωστοσο, ανέφερε υποτιμητικά πως «άλλο πράγμα να στηρίζεις τα αιτήματα των 400.000 περίπου αγροτών, άλλο να ανέχεσαι τους 4 – 5, όσους είναι στα μπλόκα και θέλουν να επιβάλουν ‘με το έτσι θέλω’ τις δικές τους κινητοποιήσεις».