Σε κατάσταση σοκ οι κάτοικοι στη Μύκονο με τους φουσκωμένους λογαριασμούς του νερού

Όπως αναφέρει το mykonoslive.tv, εκατοντάδες κάτοικοι του νησιού όταν άνοιξαν τον φάκελο και είδαν το ποσό οφειλής έμειναν έκπληκτοι καθώς δεν περίμεναν ότι καλούνται να πληρώσουν τα διπλάσια και πλέον χρήματα σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα για τη χρήση του δικτύου.

Τι καταγγέλλουν κάτοικοι στη Μύκονο

Πολίτες που διαμένουν στην Άνω Μερά καταγγέλλουν ότι τους έχουν χρεώσει πόσο 150 ευρώ για αποχέτευση παρόλο που στην περιοχή δεν υπάρχει αποχέτευση.

Η κ. Άννα, κάτοικος Άνω Μεράς, ενώ την τελευταία φορά πλήρωσε το ποσό των 125 ευρώ, σήμερα καλείται να καταβάλει το ποσό των 765 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της χρέωσης των 150 ευρώ για την αποχέτευση που δεν υπάρχει.

Έντονες διαμαρτυρίες στα social media

Όπως αναφέρει το ίδιο τοπικό μέσο, οι λογαριασμοί που θεωρούνται υπερβολικοί, έχουν προκαλέσει έντονες διαμαρτυρίες οι οποίες εκφράζονται μέσω των social media.

Άλλη κάτοικος καταγγέλλει ότι η μέτρηση στο ρολόι έγινε ύστερα από πέντε μήνες ενώ συνήθως γίνεται σε διάστημα όχι μεγαλύτερο του τριμήνου, με αποτέλεσμα ο λογαριασμός να έρθει φουσκωμένος.

