Σε κατάσταση σοκ οι κάτοικοι στη Μύκονο με τους φουσκωμένους λογαριασμούς του νερού
Οι κάτοικοι στη Μύκονο διαμαρτύρονται για τους υπέρογκους λογαριασμούς νερού - Κάτοικοι στην Άνω Μερά λένε ότι τους χρεώνουν για αποχέτευση που δεν υπάρχει
- Αρχισε η αποφυλάκιση αμερικανών κρατουμένων στη Βενεζουέλα
- Ουκρανική επιδρομή με drones στο Ροστόφ της Ρωσίας – 4 τραυματίες και πυρκαγιά σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις
- H κυβέρνηση της Κόστα Ρίκα καταγγέλλει σχέδιο δολοφονίας του προέδρου Τσάβες
- Μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα συνδέονται με μακροζωία και καλύτερη υγεία - Τι έδειξαν έρευνες
Οι κάτοικοι στη Μύκονο βρίσκονται σε κατάσταση σοκ λόγω των υπέρογκων λογαριασμών ύδρευσης και αποχέτευσης.
Πολίτες που διαμένουν στην Άνω Μερά καταγγέλλουν ότι τους έχουν χρεώσει πόσο 150 ευρώ για αποχέτευση παρόλο που στην περιοχή δεν υπάρχει αποχέτευση
Όπως αναφέρει το mykonoslive.tv, εκατοντάδες κάτοικοι του νησιού όταν άνοιξαν τον φάκελο και είδαν το ποσό οφειλής έμειναν έκπληκτοι καθώς δεν περίμεναν ότι καλούνται να πληρώσουν τα διπλάσια και πλέον χρήματα σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα για τη χρήση του δικτύου.
Τι καταγγέλλουν κάτοικοι στη Μύκονο
Πολίτες που διαμένουν στην Άνω Μερά καταγγέλλουν ότι τους έχουν χρεώσει πόσο 150 ευρώ για αποχέτευση παρόλο που στην περιοχή δεν υπάρχει αποχέτευση.
Η κ. Άννα, κάτοικος Άνω Μεράς, ενώ την τελευταία φορά πλήρωσε το ποσό των 125 ευρώ, σήμερα καλείται να καταβάλει το ποσό των 765 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της χρέωσης των 150 ευρώ για την αποχέτευση που δεν υπάρχει.
Έντονες διαμαρτυρίες στα social media
Όπως αναφέρει το ίδιο τοπικό μέσο, οι λογαριασμοί που θεωρούνται υπερβολικοί, έχουν προκαλέσει έντονες διαμαρτυρίες οι οποίες εκφράζονται μέσω των social media.
Άλλη κάτοικος καταγγέλλει ότι η μέτρηση στο ρολόι έγινε ύστερα από πέντε μήνες ενώ συνήθως γίνεται σε διάστημα όχι μεγαλύτερο του τριμήνου, με αποτέλεσμα ο λογαριασμός να έρθει φουσκωμένος.
Δείτε σχετικό ρεπορτάζ για την κατάσταση με τους λογαριασμούς του νερού στη Μύκονο:
- Σε κατάσταση σοκ οι κάτοικοι στη Μύκονο με τους φουσκωμένους λογαριασμούς του νερού
- FIR Αθηνών: «Ξεκάθαρα διοικητικό αλαλούμ» – Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας για το πόρισμα για το black out
- Δεκαετία Μητσοτάκη: Πάρτι για λωτοφάγους
- Όλοι οι λόγοι που ένας σκύλος σηκώνει το μπροστινό του πόδι
- Πρόβλημα στον Παναθηναϊκό ενόψει Μπάγερν: Νοκ-άουτ ο Κέντρικ Ναν!
- Κίφερ Σάδερλαντ: Συνελήφθη στο Χόλιγουντ – Τι συνέβη στον διάσημο ηθοποιό
- Ερυθρόλευκη «μάχη» στο Κόπα Άφρικα: Ονιεμαέτσι vs Ελ Κααμπί για μία θέση στον τελικό
- Ιράν: Θα χτυπήσει ο Τραμπ την Τεχεράνη; – Τα ερωτήματα που πρέπει να απαντήσει πριν πάρει απόφαση
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις