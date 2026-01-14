newspaper
# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Σε κατάσταση σοκ οι κάτοικοι στη Μύκονο με τους φουσκωμένους λογαριασμούς του νερού
Ελλάδα 14 Ιανουαρίου 2026 | 10:12

Σε κατάσταση σοκ οι κάτοικοι στη Μύκονο με τους φουσκωμένους λογαριασμούς του νερού

Οι κάτοικοι στη Μύκονο διαμαρτύρονται για τους υπέρογκους λογαριασμούς νερού - Κάτοικοι στην Άνω Μερά λένε ότι τους χρεώνουν για αποχέτευση που δεν υπάρχει

Οι κάτοικοι στη Μύκονο βρίσκονται σε κατάσταση σοκ λόγω των υπέρογκων λογαριασμών ύδρευσης και αποχέτευσης.

Πολίτες που διαμένουν στην Άνω Μερά καταγγέλλουν ότι τους έχουν χρεώσει πόσο 150 ευρώ για αποχέτευση παρόλο που στην περιοχή δεν υπάρχει αποχέτευση

Όπως αναφέρει το mykonoslive.tv, εκατοντάδες κάτοικοι του νησιού όταν άνοιξαν τον φάκελο και είδαν το ποσό οφειλής έμειναν έκπληκτοι καθώς δεν περίμεναν ότι καλούνται να πληρώσουν τα διπλάσια και πλέον χρήματα σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα για τη χρήση του δικτύου.

Τι καταγγέλλουν κάτοικοι στη Μύκονο

Πολίτες που διαμένουν στην Άνω Μερά καταγγέλλουν ότι τους έχουν χρεώσει πόσο 150 ευρώ για αποχέτευση παρόλο που στην περιοχή δεν υπάρχει αποχέτευση.

Η κ. Άννα, κάτοικος Άνω Μεράς, ενώ την τελευταία φορά πλήρωσε το ποσό των 125 ευρώ, σήμερα καλείται να καταβάλει το ποσό των 765 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της χρέωσης των 150 ευρώ για την αποχέτευση που δεν υπάρχει.

Έντονες διαμαρτυρίες στα social media

Όπως αναφέρει το ίδιο τοπικό μέσο, οι λογαριασμοί που θεωρούνται υπερβολικοί, έχουν προκαλέσει έντονες διαμαρτυρίες οι οποίες εκφράζονται μέσω των social media.

Άλλη κάτοικος καταγγέλλει ότι η μέτρηση στο ρολόι έγινε ύστερα από πέντε μήνες ενώ συνήθως γίνεται σε διάστημα όχι μεγαλύτερο του τριμήνου, με αποτέλεσμα ο λογαριασμός να έρθει φουσκωμένος.

Δείτε σχετικό ρεπορτάζ για την κατάσταση με τους λογαριασμούς του νερού στη Μύκονο:

