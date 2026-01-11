newspaper
Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026
11.01.2026 | 09:39
Σεισμός ανοιχτά της Σαντορίνης
11.01.2026 | 09:37
Φωτιά στο Κορωπί – Επιχειρεί μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής
Ιράν: Αναφορές για 116 νεκρούς – Τεχεράνη: «Θα πλήξουμε Ισραήλ, αμερικάνικες βάσεις αν οι ΗΠΑ παρέμβουν»
Κόσμος 11 Ιανουαρίου 2026 | 10:18

Ιράν: Αναφορές για 116 νεκρούς – Τεχεράνη: «Θα πλήξουμε Ισραήλ, αμερικάνικες βάσεις αν οι ΗΠΑ παρέμβουν»

Συνεχίζονται οι μαζικές διαδηλώσεις στο Ιράν ενάντια στην αύξηση του κόστους ζωής, οι οποίες έχουν πάρει αντικυβερνητικό χαρακτήρα - Νέες δηλώσεις Τραμπ για παρέμβαση

Νεκτάριος Δαργάκης
ΕπιμέλειαΝεκτάριος Δαργάκης
Σχεδόν σε ολόκληρο το Ιράν έχουν επεκταθεί οι μαζικές διαδηλώσεις ενάντια στην αύξηση του κόστους ζωής και μετά την κατάρρευση του ριάλ.

Οι ιρανικές αρχές αξιοποιούν τις δηλώσεις από ΗΠΑ και Ισραήλ για να εντείνουν την καταστολή κατά των διαδηλωτών

Σε αρκετά σημεία, διαδηλωτές συγκρούστηκαν με τις δυνάμεις ασφαλείας, καθώς οι ιρανικές αρχές έχουν εντείνει την καταστολή, ενώ υπάρχει σχεδόν ολικό μπλακάουτ στο ίντερνετ.

Δείτε βίντεο:

YouTube thumbnail

Σύμφωνα με τη ΜΚΟ Human Rights Activists News Agency (HRANA), η οποία εδρεύει στις ΗΠΑ, ο αριθμός των νεκρών έχει εκτοξευτεί από τους 65 στους 116, ενώ τουλάχιστον 2.600 άνθρωποι έχουν συλληφθεί.

Το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW) έχει αποτυπώσει σε χάρτη πού έχουν γίνει διαδηλώσεις.

Με πράσινο χρώμα αποτυπώνονται οι διαδηλώσεις για τις οποίες υπάρχει ενημέρωση από έμπιστες πηγές, καθώς και βίντεο.

Δείτε σχετικό χάρτη:

Πηγές: ISW, CTP, Iran Human Rights, CNN

Δεν πτοούνται από τις απειλές των αρχών και το ιντερνετικό μπλακάουτ οι διαδηλωτές

Οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται παρά το γεγονός ότι ο γενικός εισαγγελέας του Ιράν, Μοχάμαντ Μοβαχέντι Αζάντ, επανέλαβε τις απειλές προς τους διαδηλωτές ότι θα αντιμετωπίσουν κατηγορίες για μοχαρέμπεχ και θα δικαστούν ως «εχθροί του Θεού».

Μετά τις απειλές του γενικού εισαγγελέα, οι διαδηλωτές κινδυνεύουν με τη θανατική ποινή.

Ο γενικός εισαγγελέας πρόσθεσε ότι η κατηγορία θα ισχύει για «ταραξίες και τρομοκράτες» που προκάλεσαν ζημιές σε περιουσίες και υπονόμευσαν την ασφάλεια, καθώς και για όσους τους βοήθησαν.

Κάτοικος της Τεχεράνης δήλωσε το Σάββατο στο CNN ότι το μπλακάουτ στο ίντερνετ έχει κινητοποιήσει περισσότερους ανθρώπους να πάρουν μέρος στις διαδηλώσεις που εξαπλώνονται στην ασιατική χώρα.

«Το κλείσιμο του διαδικτύου φαίνεται να είχε αντίθετα αποτελέσματα, καθώς η ανία και η απογοήτευση οδήγησαν ακόμη περισσότερους ανθρώπους στους δρόμους», δήλωσε ένας 47χρονος άνδρας από την ιρανική πρωτεύουσα, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας για λόγους ασφαλείας.

Το μπλακάουτ στο ίντερνετ έχει ξεπεράσει τις 60 ώρες, σύμφωνα με την υπηρεσία παρακολούθησης του διαδικτύου NetBlocks.

«Το μέτρο λογοκρισίας αποτελεί άμεση απειλή για την ασφάλεια και την ευημερία των Ιρανών σε μια κρίσιμη στιγμή για το μέλλον της χώρας», αναφέρει σε ανάρτησή του το NetBlocks.

Νέα δήλωση Τραμπ – «Λάδι στη φωτιά» ρίχνει Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής

Το Σάββατο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον «είναι έτοιμη να βοηθήσει», ενώ ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ είπε ότι «ο μακρύς εφιάλτης του ιρανικού λαού σύντομα θα τελειώσει».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος βομβάρδισε το Ιράν το περασμένο καλοκαίρι, έκανε ανάρτηση στο Truth Social για να δηλώσει ξανά την «υποστήριξή» του προς τους διαδηλωτές.

«Το Ιράν αναζητά την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ίσως όπως ποτέ άλλοτε», έγραψε. «Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να βοηθήσουν!!!», πρόσθεσε.

Η νέα δήλωση Τραμπ έρχεται μετά την προηγούμενη τοποθέτησή του ότι οι ΗΠΑ θα χτυπούσαν την Τεχεράνη «πολύ σκληρά» αν η «κυβέρνηση ξεκινήσει να σκοτώνει ανθρώπους».

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν και ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς εξέδωσαν την Παρασκευή κοινή δήλωση, καλώντας τις ιρανικές αρχές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση.

Τεχεράνη: Θα πλήξουμε το Ισραήλ και αμερικάνικες βάσεις αν οι ΗΠΑ επιτεθούν

Η Τεχεράνη προειδοποίησε τον Ντόναλντ Τραμπ σήμερα Κυριακή ότι οποιαδήποτε αμερικάνικη επίθεση θα οδηγήσει σε ιρανικά αντίποινα εναντίον του Ισραήλ και των περιφερειακών στρατιωτικών βάσεων των ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπακέρ Καλιμπάφ έκανε λόγο για «νόμιμους στόχους» σε περίπτωση αμερικανικής επίθεσης.

Το Ισραήλ βρίσκεται σε κατάσταση υψηλής επιφυλακής για την πιθανότητα αμερικανικής επέμβασης στο Ιράν, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters.

Ταμείο Ανάκαμψης: Το κρίσιμο εννιάμηνο για το τέλος του

Ταμείο Ανάκαμψης: Το κρίσιμο εννιάμηνο για το τέλος του

Κρητών 'Αρτος: Επιστροφή στην κερδοφορία, με το βλέμμα σε νέες συνεργασίες

Κρητών ‘Αρτος: Επιστροφή στην κερδοφορία, με το βλέμμα σε νέες συνεργασίες

inTickets 09.01.26

Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;

Στις 17 Ιανουαρίου, το stage του Black Temple υποδέχεται μια σειρά από ελληνικές μπάντες, που θα ερμηνεύσουν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του David Bowie - ενώ τα decks θα αναλάβει ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Σύνταξη
