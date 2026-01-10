Ισχυροί άνεμοι: Κλειστή η πορθμειακή γραμμή Ρίου Αντιρρίου – Προβλήματα στο λιμάνι της Γλύφας
Η μετακίνηση των αυτοκινήτων στο Ρίο Αντίρριο γίνεται μέσω της ομώνυμης γέφυρας - Θυελλώδεις νότιοι άνεμοι μεγέθους δοκιμάζουν το νέο λιμάνι της Γλύφας
Προβλήματα έχουν δημιουργήσει σε πολλές περιοχές της χώρας οι ισχυροί άνεμοι, που πνέουν κατά τόπους θυελλώδεις στο Αιγαίο. Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, πολλά δρομολόγια πλοίων στον Πειραιά δεν εκτελέστηκαν με πρωτοβουλία των ακτοπλοϊκών εταιρειών.
Λόγω των ισχυρών ανέμων έκλεισε και η Πορθμειακή γραμμή Ρίου – Αντιρρίου, με τη μετακίνηση των αυτοκινήτων να γίνεται μέσω της ομώνυμης γέφυρας.
Προβλήματα σημειώνονται και στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια προς Αγιόκαμπο, ενώ ριπές ανέμου σφυροκοπούν το λιμάνι της Γλύφας. Υπενθυμίζεται ότι δύο επιβατηγά πλοία δεν κατάφεραν τα ξημερώματα να πιάσουν στη Μήλο όπως ήταν προγραμματισμένο βάσει των δρομολογίων τους.
Οριακές συνθήκες στη Γλύφα
Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, ισχυροί έως σχεδόν θυελλώδεις νότιοι – νοτιοδυτικοί άνεμοι μεγέθους 6-7 μποφόρ δοκιμάζουν το νέο λιμάνι της Γλύφας και τα έμπειρα πληρώματα που εκτελούν τα δρομολόγια από και προς Αγιόκαμπο.
Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το Ε/Γ-Ο/Γ «Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος» αναχώρησε στις 12:00 το μεσημέρι του Σαββάτου για Αγιόκαμπο, έχοντας και τις τέσσερις μηχανές του στο φουλ ώστε να ισορροπήσει για να φορτώσει οχήματα και ανθρώπους και να αποπλεύσει με ασφάλεια από το λιμάνι. Οι συνθήκες χαρακτηρίζονταν οριακές.
Κάτοικοι της περιοχής σημείωσαν ότι οι άνεμοι είναι ακόμα πιο ισχυροί σε σχέση με αυτούς της περασμένης Πέμπτης που προκάλεσαν πολλές ζημιές σε όλη τη χώρα.
