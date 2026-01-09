newspaper
Θρίλερ στο Ηράκλειο: Πτώμα γυναίκας σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο
Περιφέρεια της χώρας ενισχύει με drone την πυροσβεστική υπηρεσία
Αυτοδιοίκηση 09 Ιανουαρίου 2026 | 12:22

Περιφέρεια της χώρας ενισχύει με drone την πυροσβεστική υπηρεσία

Με το συγκεκριμένο drone ενισχύεται ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται από τα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο-επιτήρηση των πυρκαγιών μεταξύ άλλων.

Spotlight

Ένα σύγχρονο σύστημα μη επανδρωμένου αεροχήματος (drone) διαθέτει από σήμερα η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Δυτικής Μακεδονίας.

Το drone παραδόθηκε από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργο Αμανατίδη στο Διοικητή Ιωάννη Αμανατίδη και αποτελεί ουσιαστικά ένα ακόμη στοιχείο της συνεργασίας της Περιφερειακής Αρχής με την Πυροσβεστική Υπηρεσία στα θέματα Πολιτικής Προστασίας.

Με το συγκεκριμένο drone ενισχύεται ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται από τα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο-επιτήρηση των πυρκαγιών καθώς και άλλων επιχειρήσεων όλο το 24ώρο με σκοπό την αναζήτηση, διάσωση ανθρώπων και ζώων, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της περιφέρειας.

Ο κ. Αμανατίδης αναφέρθηκε γενικότερα στην πολύ καλή συνεργασία της Περιφέρειας με την Πυροσβεστική που όπως τόνισε σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση:

«Αποτυπώθηκε την προηγούμενη αντιπυρική περίοδο τόσο στα θέματα της πρόληψης όσο και στα ζητήματα άμεσης επέμβασης και κατάσβεσης των πυρκαγιών. Αποτελέσματα που καταδεικνύουν την αναγκαιότητα αυτής της συνεργασίας που από την πλευρά της Περιφέρειας συντονίζεται από τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κιοσέ».

Για εξαίρετη συνεργασία έκανε λόγο ο Διοικητής της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Δυτικής Μακεδονίας που στόχο έχει όπως είπε την προστασία των ανθρώπινων ζωών, των περιουσιών, του φυσικού και του αστικού περιβάλλοντος.

«Με την συγκεκριμένη ενέργεια προμήθειας και παράδοσης του drone στηρίζεται έμπρακτα το δόγμα του Υπουργείο μας που είναι η συνεργασία» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ιωάννης Αμανατίδης ενώ ο κ. Κιοσές περιέγραψε το πλαίσιο της συνεργασίας των δύο υπηρεσιών, Τμήμα Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστική, υπογραμμίζοντας την αυξημένη ετοιμότητα αλλά και τον αυξημένο αριθμό περιστατικών και γεγονότων που πλέον καλούνται να αντιμετωπίσουν οι υπηρεσίες.

Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση της περιφέρειας, η Πυροσβεστική Υπηρεσία θα ενισχυθεί και με δεύτερο drone που θα μισθωθεί όπως ανέφερε ο Περιφερειάρχης από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας κατά την αντιπυρική περίοδο.

*πηγή φωτογραφίας, περιφέρεια δυτικής Μακεδονίας

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Business
Μασούτης: Έπεσαν οι υπογραφές για το deal με τον Κρητικό

Μασούτης: Έπεσαν οι υπογραφές για το deal με τον Κρητικό

Πτώση τμήματος της περίφραξης στο γήπεδο ποδοσφαίρου του «Πάρκου Λαού» στη Χαλκίδα
Προσοχή 08.01.26

Πτώση τμήματος της περίφραξης στο γήπεδο ποδοσφαίρου του «Πάρκου Λαού» στη Χαλκίδα

Ισχυροί άνεμοι ξήλωσαν την περίφραξη γηπέδου στη Χαλκίδα με τον Δήμο Χαλκιδαίων να ζητάει από τούς πολίτες να μην προσεγγίζουν στο σημείο και να μην κάνουν χρήση του γηπέδου μέχρι την αποκατάσταση των ζημιών.

Σύνταξη
Να μην καταργηθούν οι σχολικές επιτροπές ζητάει ο Δήμαρχος Μυτιλήνης
Το αίτημα 08.01.26

Να μην καταργηθούν οι σχολικές επιτροπές ζητάει ο Δήμαρχος Μυτιλήνης

Για τον Δήμο Μυτιλήνης η πιθανή κατάργησή των σχολικών επιτροπών θα μεταφέρει δυσανάλογη πίεση στις ήδη σοβαρά υποστελεχωμένες υπηρεσίες του, αναφέρει ο Δήμαρχος σε επιστολή του προς το ΥΠΕΣ.

Σύνταξη
Περιφέρεια προσφέρει πιλοτικό πρόγραμμα ανακουφιστικής φροντίδας σε ασθενείς
Κοινωνική μέριμνα 07.01.26

Περιφέρεια προσφέρει πιλοτικό πρόγραμμα ανακουφιστικής φροντίδας σε ασθενείς

«Προστατεύουμε τον άνθρωπο δίπλα μας, σαν τον εαυτό μας» δήλωσε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας με αφορμή το πιλοτικό πρόγραμμα ανακουφιστικής φροντίδας για ασθενείς της περιφέρειας.

Σύνταξη
Νέα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων, η Δέσποινα Λιμνιωτάκη
Νέα σελίδα 07.01.26

Νέα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων, η Δέσποινα Λιμνιωτάκη

«Με μεγάλο αίσθημα ευθύνης και γνωρίζοντας ότι ο πήχης είναι ψηλά, αναλαμβάνω να υπηρετήσω τον θεσμό» τόνισε σε ανάρτηση της μεταξύ άλλων η νέα πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων.

Σύνταξη
Νέο ειδικό σχολείο στο δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων
Ίσες ευκαιρίες 07.01.26

Νέο ειδικό σχολείο στο δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων

Σημαντικό έργο για την εκπαιδευτική κοινότητα και τις οικογένειες στο δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων, σηματοδοτεί η ίδρυση Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου - Λυκείου.

Σύνταξη
Διακομιδή 3χρονου από τη Σκιάθο στο Βόλο με σκάφος – Κόβει την ανάσα η μάχη με τα κύματα
Ελλάδα 09.01.26

Διακομιδή 3χρονου από τη Σκιάθο στο Βόλο με σκάφος – Κόβει την ανάσα η μάχη με τα κύματα

Στο Νοσοκομείο Βόλου νοσηλεύεται από χθες το απόγευμα ένα αγοράκι μόλις 3 ετών από τη Σκιάθο, μετά από έκτακτη διακομιδή που συντονίστηκε από το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος. Ειδικότερα, το παιδί παρουσίασε παθολογικό πρόβλημα και κρίθηκε αναγκαία η άμεση μεταφορά του σε κατάλληλη νοσοκομειακή μονάδα. Για τον σκοπό αυτό οργανώθηκε διακομιδή από τη Σκιάθο […]

Σύνταξη
Ανακοίνωσε τον Σεμένιο η Μάντσεστερ Σίτι (pic)
Ποδόσφαιρο 09.01.26

Ανακοίνωσε τον Σεμένιο η Μάντσεστερ Σίτι (pic)

Παίκτης της Μάντσεστερ Σίτι είναι και επισήμως ο Αντουάν Σεμένιο, όπως ανακοίνωσαν οι «πολίτες». Στα 72 εκατ, ευρώ το κόστος της μεταγραφής του από τη Μπόρνμουθ.

Σύνταξη
Τραμπ: «Ακύρωσα το δεύτερο κύμα επιθέσεων στη Βενεζουέλα» – Παραμένει ο αμερικανικός στόλος στην Καραϊβική
Κόσμος 09.01.26

Τραμπ: «Ακύρωσα το δεύτερο κύμα επιθέσεων στη Βενεζουέλα» – Παραμένει ο αμερικανικός στόλος στην Καραϊβική

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε στα social media ότι ακύρωσε την, αποφασισμένη όπως είπε, δεύτερη επίθεση στη Βενεζουέλα καθώς όπως υποστήριξε η κυβέρνηση της χώρας «απελευθέρωσε πολιτικούς κρατούμενους»

Σύνταξη
Κόντρα Βινίσιους – Σιμεόνε και… παραλίγο χαμός στο Ατλέτικο – Ρεάλ (vid)
Ποδόσφαιρο 09.01.26

Κόντρα Βινίσιους – Σιμεόνε και… παραλίγο χαμός στο Ατλέτικο – Ρεάλ (vid)

Ο Ντιέγκο Σιμεόνε ήταν προκλητικός προς τον Βινίσιους, ο Βραζιλιάνος... τσίμπησε, ο Τσάμπι Αλόνσο μπήκε στη μέση για να υποστηρίξει τον παίκτη του και κάπως έτσι παραλίγο να ξεφύγει η κατάσταση στο Ατλέτικο - Ρεάλ.

Σύνταξη
Τελεσίγραφο του Λευκού Οίκου στο Smithsonian – Ή πλήρης συμμόρφωση ή κίνδυνος περικοπών
MAGA 09.01.26

Τελεσίγραφο του Λευκού Οίκου στο Smithsonian – Ή πλήρης συμμόρφωση ή κίνδυνος περικοπών

Με τελεσίγραφο προς το Ίδρυμα Smithsonian, ο Λευκός Οίκος κλιμακώνει τη σύγκρουση για τον τρόπο αφήγησης της αμερικανικής ιστορίας, απειλώντας με περικοπές αν δεν παραδοθούν εσωτερικά έγγραφα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Δένδιας: Δεν θα κάνουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις ΔΕΚΟ του ’80 γιατί πλησιάζουν εκλογές
Πολιτική 09.01.26

Δένδιας: Δεν θα κάνουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις ΔΕΚΟ του ’80 γιατί πλησιάζουν εκλογές

Ο Δένδιας απάντησε στην κριτική ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, στην Ολομέλεια της Βουλής, λέγοντας ότι το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας εφαρμόζει νόμους του ΠΑΣΟΚ.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Πλήρωμα της NASA επιστρέφει επειγόντως από τον ISS λόγω «σοβαρού ιατρικού προβλήματος»
Συναγερμός 09.01.26

Πλήρωμα της NASA επιστρέφει επειγόντως από τον ISS λόγω «σοβαρού ιατρικού προβλήματος»

Λόγω του ιατρικού απορρήτου, το όνομα του αστροναύτη και η φύση του προβλήματος δεν διευκρινίστηκαν. Είναι η πρώτη φορά που η NASA ανακοινώνει εσπευσμένη επιστροφή.

Σύνταξη
Γιατί δεν προχωράει η μεταγραφή του Μήτογλου στη Σαμπντόρια
Ποδόσφαιρο 09.01.26

Γιατί δεν προχωράει η μεταγραφή του Μήτογλου στη Σαμπντόρια

Η αποχή του Σίμου Μήτογλου από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις για περίπου επτά μήνες αποτέλεσαν τελικά ανασταλτικό παράγοντα για τη Σαμπντόρια, η οποία δεν κινείται εν τέλει για την απόκτησή του από την ΑΕΚ

Σύνταξη
Λυμπερόπουλος: «Συσσωρευμένα και προαναγγελθέντα τα προβλήματα» που οδηγούν σε νέες απεργίες τα ταξί
ΣΑΤΑ 09.01.26

«Συσσωρευμένα και προαναγγελθέντα τα προβλήματα» - Λυμπερόπουλος για τις 48ωρες απεργίες των ταξί

«Το συνδικάτο των ταξί είχε προειδοποιήσει για την απαξίωση της δημόσιας μεταφοράς προς όφελος μεγάλων εταιρικών σχημάτων και επενδυτών και τα αποτελέσματα βγαίνουν τώρα», λέει ο Λυμπερόπουλος

Σύνταξη
Μέγαρο Μαξίμου: Τι επιδιώκει από τη συνάντηση της Τρίτης με τους αγρότες
Πολιτική Γραμματεία 09.01.26

Μέγαρο Μαξίμου: Τι επιδιώκει από τη συνάντηση της Τρίτης με τους αγρότες

Τα «μαστίγια» και τα «καρότα» του Μαξίμου. Στην κυβέρνηση μιλούν για διάλογο, αλλά επιμένουν να αποκλείουν περαιτέρω δημοσιονομικά μέτρα. Ποια θέματα αφήνουν ανοιχτά ως παράθυρο εκτόνωσης της κρίσης, ενόψει της συνάντησης του πρωθυπουργού με τους εκπροσώπους των αγροτών.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
IRIS: Πάνω από 3 εκατ. ευρώ αγορές σε φυσικά καταστήματα στον πρώτο μήνα υποχρεωτικής εφαρμογής
Η διαδικασία 09.01.26

Πάνω από 3 εκατ. ευρώ αγορές με IRIS σε φυσικά καταστήματα στον πρώτο μήνα υποχρεωτικής εφαρμογής

Οι επιχειρήσεις από 1ης Δεκεμβρίου 2025 είναι υποχρεωμένες να αποδέχονται συναλλαγές με IRIS - Η διαδικασία - Από την ερχόμενη εβδομάδα ο διπλασιασμός του ορίου μεταφοράς χρημάτων

Σύνταξη
Ιράν: Συνεχίζονται οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις ενάντια στην ακρίβεια – Σκληρή καταστολή, αύξηση των νεκρών
Δείτε βίντεο 09.01.26

Ιράν: Συνεχίζονται οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις ενάντια στην ακρίβεια - Σκληρή καταστολή, αύξηση των νεκρών

Οι αρχές του Ιράν αντιμετώπισαν με σκληρή καταστολή τους διαδηλωτές που κινητοποιήθηκαν για 12η συνεχόμενη ημέρα - Μπλακ άουτ στο ίντερνετ - Στις φλόγες κυβερνητικά κτίρια

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Η DC «ψωνίζει» από τη Marvel για να πατήσει στην κορυφή: Ο σταρ των Avengers που θέλουν στο sequel του Batman
Culture Live 09.01.26

Η DC «ψωνίζει» από τη Marvel για να πατήσει στην κορυφή: Ο σταρ των Avengers που θέλουν στο sequel του Batman

Ο goth Batman του Ρόμπερτ Πάτινσον ήταν μια από τις κινηματογραφικές εκπλήξεις του 2022. Και με το sequel να βρίσκεται στα σκαριά, η DC τα δίνει όλα για σπάσει την κυριαρχία της Marvel.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τι ισχύει με τον Γιαμπουσέλε στους Νικς: Οι «ματιές» για ανταλλαγή, ο Παναθηναϊκός και η trade deadline
Euroleague 09.01.26

Τι ισχύει με τον Γιαμπουσέλε στους Νικς: Οι «ματιές» για ανταλλαγή, ο Παναθηναϊκός και η trade deadline

Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε είναι ένας παίκτης που ακούγεται όλο και πιο έντονα για τη Euroleague, διότι δεν παίζει καθόλου στους Νικς και ο Παναθηναϊκός ψάχνεται για το μεγάλο «μπαμ» – Ποια είναι τα δεδομένα στην περίπτωση του Γάλλου.

Σύνταξη
Πάτρα: Απολογούνται οι τέσσερις που κατηγορούνται για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του 30χρονου Κώστα
Ελλάδα 09.01.26

Απολογούνται οι τέσσερις που κατηγορούνται για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του 30χρονου στην Πάτρα

Κατά περίπτωση τους ασκήθηκαν διώξεις για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία, πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών κατά συναυτουργία και συμμετοχή σε ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία.

Σύνταξη
Ρωσία: Χτύπησε την Ουκρανία με πύραυλο Ορέσνικ – «Απάντηση για την επίθεση στο σπίτι του Πούτιν»
Τέσσερις νεκροί 09.01.26

Η Ρωσία παραδέχτηκε ότι χτύπησε με πύραυλο Ορέσνικ την Ουκρανία - «Απάντηση για την επίθεση στο σπίτι του Πούτιν»

Η Ρωσία χρησιμοποίησε ξανά τον βαλιστικό υπερηχητικό πύραυλο μέσου βεληνεκούς ο οποίος μπορεί να φέρει πυρηνικές κεφαλές - Στόχευσε την πρωτεύουσα και τη δυτικότερη πόλη της Ουκρανίας

Σύνταξη
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο