Περιφέρεια της χώρας ενισχύει με drone την πυροσβεστική υπηρεσία

Ένα σύγχρονο σύστημα μη επανδρωμένου αεροχήματος (drone) διαθέτει από σήμερα η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Δυτικής Μακεδονίας.

Το drone παραδόθηκε από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργο Αμανατίδη στο Διοικητή Ιωάννη Αμανατίδη και αποτελεί ουσιαστικά ένα ακόμη στοιχείο της συνεργασίας της Περιφερειακής Αρχής με την Πυροσβεστική Υπηρεσία στα θέματα Πολιτικής Προστασίας.

Με το συγκεκριμένο drone ενισχύεται ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται από τα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο-επιτήρηση των πυρκαγιών καθώς και άλλων επιχειρήσεων όλο το 24ώρο με σκοπό την αναζήτηση, διάσωση ανθρώπων και ζώων, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της περιφέρειας.

Ο κ. Αμανατίδης αναφέρθηκε γενικότερα στην πολύ καλή συνεργασία της Περιφέρειας με την Πυροσβεστική που όπως τόνισε σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση:

«Αποτυπώθηκε την προηγούμενη αντιπυρική περίοδο τόσο στα θέματα της πρόληψης όσο και στα ζητήματα άμεσης επέμβασης και κατάσβεσης των πυρκαγιών. Αποτελέσματα που καταδεικνύουν την αναγκαιότητα αυτής της συνεργασίας που από την πλευρά της Περιφέρειας συντονίζεται από τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κιοσέ».

Για εξαίρετη συνεργασία έκανε λόγο ο Διοικητής της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Δυτικής Μακεδονίας που στόχο έχει όπως είπε την προστασία των ανθρώπινων ζωών, των περιουσιών, του φυσικού και του αστικού περιβάλλοντος.

«Με την συγκεκριμένη ενέργεια προμήθειας και παράδοσης του drone στηρίζεται έμπρακτα το δόγμα του Υπουργείο μας που είναι η συνεργασία» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ιωάννης Αμανατίδης ενώ ο κ. Κιοσές περιέγραψε το πλαίσιο της συνεργασίας των δύο υπηρεσιών, Τμήμα Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστική, υπογραμμίζοντας την αυξημένη ετοιμότητα αλλά και τον αυξημένο αριθμό περιστατικών και γεγονότων που πλέον καλούνται να αντιμετωπίσουν οι υπηρεσίες.

Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση της περιφέρειας, η Πυροσβεστική Υπηρεσία θα ενισχυθεί και με δεύτερο drone που θα μισθωθεί όπως ανέφερε ο Περιφερειάρχης από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας κατά την αντιπυρική περίοδο.

*πηγή φωτογραφίας, περιφέρεια δυτικής Μακεδονίας