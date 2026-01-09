Περιφέρεια της χώρας ενισχύει με drone την πυροσβεστική υπηρεσία
Με το συγκεκριμένο drone ενισχύεται ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται από τα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο-επιτήρηση των πυρκαγιών μεταξύ άλλων.
- Πώς μεταδίδεται η γρίπη – Το πείραμα με άρρωστους και υγιείς ενήλικες στον ίδιο χώρο
- «Συσσωρευμένα και προαναγγελθέντα τα προβλήματα» - Λυμπερόπουλος για τις 48ωρες απεργίες των ταξί
- Μειώστε τα «φέσια» προς τους ιδιώτες λέει το ΥΠΟΙΚ σε φορείς τους Δημοσίου
- Πάνω από 3 εκατ. ευρώ αγορές με IRIS σε φυσικά καταστήματα στον πρώτο μήνα υποχρεωτικής εφαρμογής
Ένα σύγχρονο σύστημα μη επανδρωμένου αεροχήματος (drone) διαθέτει από σήμερα η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Δυτικής Μακεδονίας.
Το drone παραδόθηκε από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργο Αμανατίδη στο Διοικητή Ιωάννη Αμανατίδη και αποτελεί ουσιαστικά ένα ακόμη στοιχείο της συνεργασίας της Περιφερειακής Αρχής με την Πυροσβεστική Υπηρεσία στα θέματα Πολιτικής Προστασίας.
Με το συγκεκριμένο drone ενισχύεται ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται από τα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο-επιτήρηση των πυρκαγιών καθώς και άλλων επιχειρήσεων όλο το 24ώρο με σκοπό την αναζήτηση, διάσωση ανθρώπων και ζώων, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της περιφέρειας.
Ο κ. Αμανατίδης αναφέρθηκε γενικότερα στην πολύ καλή συνεργασία της Περιφέρειας με την Πυροσβεστική που όπως τόνισε σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση:
«Αποτυπώθηκε την προηγούμενη αντιπυρική περίοδο τόσο στα θέματα της πρόληψης όσο και στα ζητήματα άμεσης επέμβασης και κατάσβεσης των πυρκαγιών. Αποτελέσματα που καταδεικνύουν την αναγκαιότητα αυτής της συνεργασίας που από την πλευρά της Περιφέρειας συντονίζεται από τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κιοσέ».
Για εξαίρετη συνεργασία έκανε λόγο ο Διοικητής της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Δυτικής Μακεδονίας που στόχο έχει όπως είπε την προστασία των ανθρώπινων ζωών, των περιουσιών, του φυσικού και του αστικού περιβάλλοντος.
«Με την συγκεκριμένη ενέργεια προμήθειας και παράδοσης του drone στηρίζεται έμπρακτα το δόγμα του Υπουργείο μας που είναι η συνεργασία» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ιωάννης Αμανατίδης ενώ ο κ. Κιοσές περιέγραψε το πλαίσιο της συνεργασίας των δύο υπηρεσιών, Τμήμα Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστική, υπογραμμίζοντας την αυξημένη ετοιμότητα αλλά και τον αυξημένο αριθμό περιστατικών και γεγονότων που πλέον καλούνται να αντιμετωπίσουν οι υπηρεσίες.
Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση της περιφέρειας, η Πυροσβεστική Υπηρεσία θα ενισχυθεί και με δεύτερο drone που θα μισθωθεί όπως ανέφερε ο Περιφερειάρχης από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας κατά την αντιπυρική περίοδο.
*πηγή φωτογραφίας, περιφέρεια δυτικής Μακεδονίας
- Περιφέρεια της χώρας ενισχύει με drone την πυροσβεστική υπηρεσία
- Διακομιδή 3χρονου από τη Σκιάθο στο Βόλο με σκάφος – Κόβει την ανάσα η μάχη με τα κύματα
- Ανακοίνωσε τον Σεμένιο η Μάντσεστερ Σίτι (pic)
- Χαμενεΐ: Ο Τραμπ πρέπει να επικεντρωθεί στη δική του χώρα – «Τρομοκρατικές ενέργειες» οι διαδηλώσεις στο Ιράν
- Μόλις 10 λεπτά γυμναστικής υψώνουν ασπίδα ενάντια στον καρκίνο
- Ουκρανία: «Παγκόσμια απειλή» ο Ορέσνικ του Πούτιν, λέει το Κίεβο – «Απαιτεί παγκόσμιες απαντήσεις»
- Τραμπ: «Ακύρωσα το δεύτερο κύμα επιθέσεων στη Βενεζουέλα» – Παραμένει ο αμερικανικός στόλος στην Καραϊβική
- Οι κερδισμένοι από τον νέο ΕΝΦΙΑ: Ποιοι θα πληρώσουν λιγότερο φόρο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις