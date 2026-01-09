Σέρρες: Απολογείται σήμερα 16χρονος που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 17χρονο

Το κατώφλι της ανακρίτριας θα περάσει σήμερα στη 1 το μεσημέρι ο 16χρονος από τις Σέρρες που φέρεται να ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου έναν 17χρονο ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στο υπόγειο του σπιτιού του. Ο 16χρονος διώκεται για ανθρωποκτονία με δόλο, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Ο ανήλικος παραδέχτηκε ότι χτύπησε τον 17χρονο στα πόδια και το κεφάλι, όχι όμως σε τέτοιο βαθμό ώστε να τον σκοτώσει.

Ο 16χρονος μίλησε χθες στο MEGA μέσα από τα κρατητήρια: «Άμα το παιδί έφυγε από τα χέρια μου, ζητάω για αρχή συγχώρεση από την οικογένεια. Αν και δεν είναι κάτι αυτό. Και από ό,τι πληροφορίες έχω λάβει μέχρι στιγμής κάτι λένε για τραύματα στο στομάχι. Εγώ στο στομάχι το παιδί ποτέ δεν το βάρεσα. Κάτι λένε ότι οδηγούσε ένα αμάξι. Δεν ξέρω. Τέτοια λένε. Δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται. Πάντως εγώ έμαθα πως 1.30 η ώρα ήταν έξω το παιδί. Εγώ 1.30 η ώρα ήμουν σπίτι μου.

Άμα όντως έφυγε από τα χέρια μου, ζητάω μια μεγάλη συγγνώμη από την οικογένεια για αρχή και μετά από τον Θεό. Δεν είναι η φυλακή. Είναι οι τύψεις στο κεφάλι μου. Ότι αν έφυγε όντως το παιδί από τα χέρια μου».

Απαντώντας σε ερώτηση για το ένα όλα όσα συνέβησαν έγιναν εξαιτίας μιας κοπέλας, απάντησε: «Ισχύει ναι. Τώρα εγώ δεν ήθελα να γίνει έτσι όπως έγινε. Αλλά τώρα έγινε το κακό».

<br />

Σοκάρουν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής

Τα ευρήματα του ιατροδικαστή πάντως σοκάρουν. Φανερώνουν την αγριότητα της επίθεσης με το θύμα να φέρει εκτός από κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ρήξη οργάνων.

Όπως φαίνεται από την ιατροδικαστική εξέταση το θύμα δέχθηκε άγριο ξυλοδαρμό με πολύ βάναυσα χτυπήματα στο κεφάλι και σε όλο του το σώμα.

Ο 17χρονος, μετά τον καυγά, ζήτησε από υπάλληλο πρακτορείου τυχερών παιχνιδιών να του επιτρέψει την είσοδο προκειμένου να πλυθεί και παρέμεινε στην τουαλέτα για περίπου 20 λεπτά.