Παύλος Μαρινάκης για κόμμα Καρυστιανού: Ο πόνος δεν μπορεί να γίνεται βατήρας για πολιτική ανέλιξη
Ξεκαθαρίζοντας ότι διαχωρίζει τη μάνα από την εν δυνάμει πολιτικό ο Μαρινάκης χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα για την Μαρία Καρυστιανού. Ο πόνος δεν είναι άλλοθι για να καταλύσουμε τους θεσμούς στη χώρα είπε, μιλώντας για ρητορική που ανήκει σε εποχές που πρέπει να μείνουν πίσω.
Η πρόθεση της Μαρίας Καρυστιανού να ιδρύσει πολιτικό φορέα «ζυγίζεται» από τις πολιτικές δυνάμεις και την κυβέρνηση. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, αφού διαχώρισε τη μάνα από την εν δυνάμει πολιτικό χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα για την πρόεδρο του Συλλόγου «Τέμπη 2023».
Ο πόνος δεν είναι άλλοθι για να καταλύσουμε τους θεσμούς στη χώρα, το «καρφί» Μαρινάκη για τη Μαρία Καρυστιανού
«Κάθε μάνα, κάθε πατέρας έχει βιώσει έναν πόνο που κανείς δεν μπορεί να τον καταλάβει αλλά δεν πρέπει ο συλλογικός πόνος να μετατρέπεται σε βατήρα για πολιτική ανέλιξη» ανέφερε (MEGA) ο κυβερνητικός αξιωματούχος.
Τι θα κάνει στην παιδεία, υγεία, στην εξωτερική πολιτική;
Ο πόνος δεν είναι άλλοθι για να καταλύσουμε τους θεσμούς στη χώρα είπε, μιλώντας για ρητορική που ανήκει σε εποχές που πρέπει να μείνουν πίσω.
O Παύλος Μαρινάκης κάλεσε τη Μαρία Καρυστιανού να απαντήσει τι θα κάνει στην παιδεία, υγεία, στην εξωτερική πολιτική.
Με το Νικόλα Φαραντούρη να βρίσκεται εκτός ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, έπειτα από απόφαση του Σωκράτη Φάμελλου, μετά τις δηλώσεις του σχετικά με το υπό σύσταση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έσπευσε να σχολιάσει: «Δεν θέλω να πιστέψω πως θα δειχθεί στον πολιτικό της φορέα ένα άνθρωπο που έχει εκλεγεί με άλλο κόμμα» με σαφή την αιχμή στο πρόσωπο της προέδρου του συλλόγου «Τέμπη 2023».
Η συνέντευξη της Μαρίας Καρυστιανού περνάει από τα «x-ray» του Μαξίμου και τα κυβερνητικά στελέχη ετοιμάζουν την πρώτη γραμμή άμυνας αλλά και το σχέδιο αντεπίθεσης.
