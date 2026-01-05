Να διατηρηθούν οι Σχολικές Επιτροπές, ζητάει ο δήμαρχος Λαρισαίων
Με επίσημο τρόπο ο δήμαρχος Λαρισαίων επισημαίνει την αναγκαιότητα διατήρησης των σχολικών επιτροπών.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των σχολείων, αλλά και την άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες τους, θεωρεί η Δημοτική Αρχή Λάρισας, όπως υποστηρίζει σε ανακοίνωση της, τη συνέχιση λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών, καθώς αποτελούν ένα σταθερό, συντονιστικό όργανο που γνωρίζει σε βάθος την πραγματικότητα κάθε σχολικής μονάδας.
Όπως προσθέτει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του Δήμου Λαρισαίων, ο δήμαρχος Λαρισαίων τονίζει την ανάγκη διατήρησης των σχολικών επιτροπών σε σχετική επιστολή που έστειλε προς την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας:
Άμεση διαχείριση των σχολικών αναγκών
«Η κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών δεν εξυπηρετεί τον βέλτιστο σχεδιασμό και τη λειτουργία της δημόσιας εκπαίδευσης. Οι Σχολικές Επιτροπές γνωρίζουν άμεσα και διαχειρίζονται άμεσα τις σχολικές ανάγκες σε εξοπλισμό, συντήρηση, καθαριότητα, μικρές παρεμβάσεις -κάτι που είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για θέματα που αφορούν στην ασφάλεια και λειτουργικότητα των σχολικών κτιρίων. Με τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων στους Δήμους, ενδέχεται να επιβραδυνθεί η ανταπόκριση σε αυτά τα αιτήματα -ιδίως στους μεγάλους οργανισμούς, που έχουν στην ευθύνη τους πολλά σχολικά συγκροτήματα», επισημαίνει μεταξύ άλλων και σύμφωνα με την ανακοίνωση ο Δήμαρχος Λαρισαίων, κ.Θανάσης Μαμάκος.
