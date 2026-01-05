Για πρώτη φορά στη διάρκεια της σημερινής της απολογίας ενώπιον του δικαστηρίου η πρώην προστατευόμενη μάρτυρας στην πολύκροτη υπόθεση της Νovartis, με την κωδική ονομασία «Αικατερίνη Κελέση», η Μαρία Μαραγγέλη παραδέχθηκε ότι έλαβε ‘ βραβείο » για όσα κατέθεσε στην έρευνα των αμερικανικών αρχών .

Η κατηγορούμενη, η οποία δικάζεται σε δεύτερο βαθμό μαζί με τον επίσης πρώην προστατευόμενο μάρτυρα ‘ Μάξιμο Σαράφη» ,τον Φιλίστορα Δεστεμπασίδη με βάση μηνύσεις πολιτικών προσώπων μετά την άρση του καθεστώτος προστασίας της, χωρίς να αναφερθεί σε χρηματική αμοιβή μίλησε κατά επανάληψη για βραβείο από τις αμερικανικές αρχές, ισχυριζόμενη ότι νιώθει αδικημένη αναφορικά με τον τρόπο που αντιμετωπίστηκε στη χώρα μας.

Ενημερώθηκα το 2023 για το βραβείο

«Όταν παρουσιάστηκα στην ελληνική δικαιοσύνη δεν γνώριζα τίποτα για την Αμερική και την έρευνα εκεί. Κατέθεσα στην ελληνική δικαιοσύνη σύμφωνα με το πρόγραμμα προστασίας. Πολύ πολύ αργότερα έμαθα ότι η κυρία Τουλουπάκη οδηγήθηκε σε εμένα από πληροφορίες και έγγραφα τον αμερικανικών αρχών. Περίπου 8-10 μήνες μετά δέχθηκα ένα τηλεφώνημα από την αμερικανική πρεσβεία στην Ελλάδα που μου ζήτησαν να συναντηθούμε για την έρευνα της Novartis. Δεν αναφέρθηκε ποτέ δώρο ή βραβείο. Έπειτα πολλά χρόνια, τα χρήματα του βραβείου που μου έδωσαν για τη συμβολή μου στην έρευνα επειδή κρίθηκαν αξιόλογα όσα είπα, μου ανακοινώθηκε το 2023. Εγώ νιώθω αδικημένη από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο. Είπα τα γεγονότα που ζούσα και τίποτα παραπάνω και κρίθηκα αναξιόπιστη. Οι αμερικανικές αρχές με έκριναν αξιόπιστη και με βράβευσαν. Η ελληνική δικαιοσύνη σε άλλες δίκες με καλεί ως μάρτυρα. Κάποιες φορές είμαι αξιόπιστη δηλαδή και κάποιες αναξιόπιστη; Είναι αντιφατικό αυτό που συμβαίνει» είπε η κατηγορούμενη.

Τι είπε για Φρουζή και Γεωργιάδη

Απολογούμενη η Μαρία Μαραγγέλη επέμεινε ότι ήταν παρούσα όταν ο πρώην ισχυρός άντρας της Novartis Κωνσταντίνος Φρουζής έδινε φακέλους με χρήματα. «Ήμουν μπροστά, έβλεπα τα χρήματα να μπαίνουν σε φακέλους. Οι φάκελοι έβγαιναν και δινόντουσαν. Τώρα αν είχαν άλλους φακέλους μέσα με χαρτοπετσέτες, τι να πω…και τότε με το Μέγαρο Μαξίμου επειδή έγινε ντόρος. Εγώ τα χρήματα τα είδα να μπαίνουν σε βαλίτσα, πήγε εκεί ο Φρουζής γιατί ήρθε με επιστολή από το Μέγαρο από το γραφείο πρωθυπουργού, η βαλίτσα γύρισε άδεια. Γύρισε και διατυμπάνιζε ότι γύρισε άδεια βαλίτσα και τα πετύχαμε αυτά που θέλαμε. Εγώ όσα είδα κατέθεσα και όσα άκουσα» επέμεινε η κ. Μαραγγέλη.

Πρόεδρος: Τις ατασθαλίες Φρουζή τόσα χρόνια τις γνωρίζατε;

Κατηγορούμενη: Ναι φυσικά!

Πρόεδρος: Και πιστεύατε ότι τα χρήματα τα έδινε σε άλλους, όταν έκανε κομπίνες με λεφτά για βενζίνες;

Κατηγορούμενη: Εγώ κατέθεσα αυτά που έβλεπα. Δεν είχα καμία πρόθεση ή σκοπό για άλλον άνθρωπο. Εγώ είπα όσα έβλεπα και μας έλεγε. Υποχρεωτικά έπρεπε να κάνω αναφορά σε όσα έβλεπα και βίωνα. Δεν είχα απολύτως κανένα σκοπό, ούτε γνώριζα τους ανθρώπους αυτούς. Εγώ έδινα καταθέσεις για όσα γινόντουσαν στην εταιρία Νοβαρτις!

Πρόεδρος: Νιώθατε αίσθημα πίεσης; Ρωτώ γιατί βλέπω βεβαιότητα στις καταθέσεις σας.

Κατηγορούμενη: Καμία απολύτως πίεση δεν είχα για όσα κατέθεσα από κανέναν και από πουθενά. Οι καταθέσεις μου έγιναν με γνώμονα όσα έβλεπα και βίωνα στην εταιρία στο πλαίσιο της έρευνας για τη Novartis.

Σχετικά με τα όσα κα έχει πει για τον Άδωνι Γεωργιάδη, η κατηγορούμενη κατονόμασε ως πηγή της τον Κ. Φρουζή ισχυριζόμενη ότι «Ο Φρουζής είχε πει ότι ο Γεωργιάδης θα έπαιρνε 2 εκατομμύρια σε δόσεις. Τα 50.000 ευρώ και τα 20.000 ευρώ καταμετρήθηκαν και έπειτα παραδόθηκαν μπροστά μου τα χρήματα. Οι συναντήσεις Φρουζή – Γεωργιάδη ήταν πολύ συχνές. Στο περιστατικό που αναφέρθηκα εγώ μπήκα στη διαδικασία, μίλησα με τη γραμματέα Γεωργιάδη και ο Φρουζής πήγαινε προετοιμασμένος στο γραφείο Γεωργιάδη».