«H Novartis ήταν ο ΟΠΕΚΕΠΕ του φαρμάκου» είπε ο Δεσταμπασίδης – Πηγή γνώσης μου ήταν ο Φρουζής

Τον πρώην ισχυρό άνδρα της Novartis Hellas υπέδειξε ως πηγή πληροφόρησής του στη διάρκεια της απολογίας του ο Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης, πρώην προστατευόμενος μάρτυρας με την κωδική ονομασία «Μάξιμος Σαράφης» απολογούμενος στη δίκη που διεξάγεται ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας σε δεύτερο βαθμό.

Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε ότι δέχθηκε οποιασδήποτε μορφή πίεση ή απειλή από εισαγγελέα , πολιτικό φορέα ή την τότε κυβέρνηση ενώ επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής όταν κλήθηκε να απαντήσει για το εάν ήταν ένας από τους μάρτυρες που εξετάστηκαν και από τις αμερικανικές αρχές που διενήργησαν αυτοτελή έρευνα για τις αθέμιτες πρακτικές της εταιρείας.

Ο Φ. Δεστεμπασίδης, ο οποίος σε πρώτο βαθμό έχει καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 25 μηνών με τριετή αναστολή για ψευδή κατάθεση και ψευδή καταμήνυση για τα όσα είχε καταθέσει περί χρηματισμού πολιτικών προσώπων στην Εισαγγελία εγκλημάτων διαφθοράς χαρακτήρισε την Νovartis «ΟΠΕΚΕΠΕ του φαρμάκου», «φαρμακομάνα» την Ελλάδα, ενώ για τις φαρμακοβιομηχανίες υποστήριξε ότι «δεν είναι εκκλησίες, είναι διαφθορεία».

Ωστόσο, υποστήριξε ότι ο ίδιος ουδέποτε είδε να χρηματίζονται πολιτικά πρόσωπα, λέγοντας πως αυτά που είχε καταθέσει του τα είχε πει σε αφηγήσεις ο πρώην ισχυρός άνδρας της Νοβάρτις Ελλάδας Κων/νος Φρουζής.

Όταν ρωτήθηκε μάλιστα από το δικαστήριο εάν έχει καταθέσει υπό καθεστώς προστασίας στις ΗΠΑ, ο κατηγορούμενος επικαλέστηκε το δικαίωμα σιωπής.

Ο Φ. Δεστεμπασίδης απολογούμενος περιέγραψε ότι γνώριζε πολλά για τις πρακτικές της φαρμακοβιομηχανίας λόγω της θέσης του στην Νovartis Ελλάδας, καθώς μέχρι το 2014 ήταν υπεύθυνος επικοινωνίας. Έτσι ήταν σε θέση, όπως είπε να γνωρίζει για την ύπαρξη «μαύρου ταμείου» που προοριζόταν για δωροδοκίες.

«Ήξερα εκ των εσω ότι ήταν μία διεφθαρμένη εταιρεία. Είναι ο «ΟΠΕΚΕΠΕ» του φαρμάκου, είναι μία κεντρικά διεφθαρμένη εταιρεία. Είχε χαράξει σχέδια χρηματισμού πολιτικών προσώπων στα χρόνια των μνημονίων. Υπήρχε «μαύρο ταμείο».

Όμως δεν ήμουν ποτέ αυτόπτης μάρτυρας χρηματισμού, σίγουρα όμως υπήρχε project όπως το Χάρβαρντ project. Οι εταιρείες ξέρουν πολύ καλά να κρύβουν τα σχέδιά τους. Δεν θα το έκαναν με εμβάσματα», ανέφερε ο κατηγορούμενος.

Σε ό,τι αφορά τα όσα είχε καταθέσει σε βάρος πολιτικών προσώπων ο Φ.Δεστεμπασίδης επέμεινε πως η μόνη πηγή γνώσης του ήταν ο Κων/νος Φρουζής. Υποστήριξε πως μόνο για τους Δ. Αβραμόπουλο, Α. Λοβέρδο και Μ. Σαλμά κατέθεσε περί δωροδοκίας με βάση τις αφηγήσεις του Κων. Φρουζή, χωρίς ποτέ ο ίδιος να δει κάτι.

«Πηγή γνώσης μου ο ήταν ο Φρουζής. Αυτός ισχυριζόταν τα όσα κατέθεσα. Πλην του Αβραμόπουλου, Λοβέρδου και Σαλμά δεν αναφέρω για κανέναν άλλον για δωροδοκία. Ουδέποτε ο Φρουζής μου είπε για Σαμαρά, Βενιζέλο, Γεωργιάδη, Στουρνάρα, Νικολοπούλου ότι έχουν δωροδοκηθεί», πρόσθεσε ο κατηγορούμενος.

Αναφερόμενος στην απόφασή του να καταθέσει στην Εισαγγελία Διαφθοράς για την πολύκροτη υπόθεση της Novartis είπε : «Όταν με κάλεσε η εισαγγελία διαφθοράς μου φάνηκαν καλών προαιρέσεων άνθρωποι. Αρχικά μου προτάθηκε να καταθέσω ως προστατευόμενος μάρτυρας, λήφθηκαν οι πρώτες καταθέσεις και στη συνέχεια κατέθεσα ως μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος. Κατέθεσα με διάθεση αλήθειας. Όπου δεν ήξερα, έλεγα «δεν ξέρω», όταν κατέθετα κάτι που έλεγε ο Φρουζής το έλεγα.

Ο Φρουζής ήταν η πηγή της γνώσης μου. Η Νοβάρτις ελεγχόταν σε 9 χώρες. Ήταν ηθικό το κίνητρό μου να καταθέσω στην Ελλάδα. Δεν φαντάστηκα ότι θα ήμουν το κεντρικό πρόσωπο νόμιζα ότι θα υπήρχαν άλλοι 50 μάρτυρες και πως ήμουν ο 50στος. Δύσκολα θα ξαναέπαιρνα την ίδια απόφαση εν Ελλάδι», υποστήριξε.

Πρόεδρος: Νιώσατε πίεση εκείνη την περίοδο;

Κατηγορούμενος: Όχι. Με πήρε η γραμματέας της εισαγγελίας τον Νοέμβριο του 2016. Πήγα και έκανα μία πολύ φυσιολογική συζήτηση, πολύ θεσμική και προστατευμένη. Πολλές καταθέσεις γίνονταν το βράδυ αρχικά στα γραφεία της Εισαγγελίας και μετά στη ΓΑΔΑ. Δεν με πίεσαν. Ήταν καταθέσεις-«ποταμοί». Αυτοί που κατέγραφαν ήταν οι επίκουροι εισαγγελείς, όχι γραμματείς και γι’αυτό κράτησαν πάρα πολύ.

Πρόεδρος: Άρα δεν δεχθήκατε πιέσεις;

Κατηγορούμενος: Προσπάθησαν να επικοινωνήσουν δημοσιογράφοι του πολιτικού και επιχειρηματικού ρεπορτάζ και κάποιοι αρχισυντάκτες και μου έλεγαν ότι μπαίνω σε «σκοτεινά τούνελ». Κάποιοι θέλησαν να μου περάσουν μηνύματα. Ευθεία απειλή από εισαγγελέα ή πολιτικό φορέα ή την τότε κυβέρνηση δεν δέχθηκα.