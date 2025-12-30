newspaper
Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«H Novartis ήταν ο ΟΠΕΚΕΠΕ του φαρμάκου» είπε ο Δεσταμπασίδης – Πηγή γνώσης μου ήταν ο Φρουζής
Ελλάδα 30 Δεκεμβρίου 2025 | 18:10

«H Novartis ήταν ο ΟΠΕΚΕΠΕ του φαρμάκου» είπε ο Δεσταμπασίδης – Πηγή γνώσης μου ήταν ο Φρουζής

«Ήξερα εκ των εσω ότι ήταν μία διεφθαρμένη εταιρεία» ανέφερε ο πρώην προστατευόμενος μάρτυρας για τη Novartis, ενώ επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής για τις Αρχές των ΗΠΑ. Δεν ήμουν ποτέ αυτόπτης μάρτυρας χρηματισμού, σίγουρα όμως υπήρχε project όπως το Χάρβαρτν project, είπε.

Μίνα Μουστάκα
ΡεπορτάζΜίνα Μουστάκα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Άγχος: 4 πρακτικές στις οποίες μπορείτε να βασιστείτε

Άγχος: 4 πρακτικές στις οποίες μπορείτε να βασιστείτε

Spotlight

Τον πρώην ισχυρό άνδρα της Novartis Hellas υπέδειξε ως πηγή πληροφόρησής του στη διάρκεια της απολογίας του ο Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης, πρώην προστατευόμενος μάρτυρας με την κωδική ονομασία «Μάξιμος Σαράφης» απολογούμενος στη δίκη που διεξάγεται ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας σε δεύτερο βαθμό.

Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε ότι δέχθηκε οποιασδήποτε μορφή πίεση ή απειλή από εισαγγελέα , πολιτικό φορέα ή την τότε κυβέρνηση ενώ επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής όταν κλήθηκε να απαντήσει για το εάν ήταν ένας από τους μάρτυρες που εξετάστηκαν και από τις αμερικανικές αρχές που διενήργησαν αυτοτελή έρευνα για τις αθέμιτες πρακτικές της εταιρείας.

Ο Φ. Δεστεμπασίδης, ο οποίος σε πρώτο βαθμό έχει καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 25 μηνών με τριετή αναστολή για ψευδή κατάθεση και ψευδή καταμήνυση για τα όσα είχε καταθέσει περί χρηματισμού πολιτικών προσώπων στην Εισαγγελία εγκλημάτων διαφθοράς χαρακτήρισε την Νovartis «ΟΠΕΚΕΠΕ του φαρμάκου», «φαρμακομάνα» την Ελλάδα, ενώ για τις φαρμακοβιομηχανίες υποστήριξε ότι «δεν είναι εκκλησίες, είναι διαφθορεία».

Ωστόσο, υποστήριξε ότι ο ίδιος ουδέποτε είδε να χρηματίζονται πολιτικά πρόσωπα, λέγοντας πως αυτά που είχε καταθέσει του τα είχε πει σε αφηγήσεις ο πρώην ισχυρός άνδρας της Νοβάρτις Ελλάδας Κων/νος Φρουζής.

Όταν ρωτήθηκε μάλιστα από το δικαστήριο εάν έχει καταθέσει υπό καθεστώς προστασίας στις ΗΠΑ, ο κατηγορούμενος επικαλέστηκε το δικαίωμα σιωπής.

Ο Φ. Δεστεμπασίδης απολογούμενος περιέγραψε ότι γνώριζε πολλά για τις πρακτικές της φαρμακοβιομηχανίας λόγω της θέσης του στην Νovartis Ελλάδας, καθώς μέχρι το 2014 ήταν υπεύθυνος επικοινωνίας. Έτσι ήταν σε θέση, όπως είπε να γνωρίζει για την ύπαρξη «μαύρου ταμείου» που προοριζόταν για δωροδοκίες.

«Ήξερα εκ των εσω ότι ήταν μία διεφθαρμένη εταιρεία. Είναι ο «ΟΠΕΚΕΠΕ» του φαρμάκου, είναι μία κεντρικά διεφθαρμένη εταιρεία. Είχε χαράξει σχέδια χρηματισμού πολιτικών προσώπων στα χρόνια των μνημονίων. Υπήρχε «μαύρο ταμείο».

Όμως δεν ήμουν ποτέ αυτόπτης μάρτυρας χρηματισμού, σίγουρα όμως υπήρχε project όπως το Χάρβαρντ project. Οι εταιρείες ξέρουν πολύ καλά να κρύβουν τα σχέδιά τους. Δεν θα το έκαναν με εμβάσματα», ανέφερε ο κατηγορούμενος.

Σε ό,τι αφορά τα όσα είχε καταθέσει σε βάρος πολιτικών προσώπων ο Φ.Δεστεμπασίδης επέμεινε πως η μόνη πηγή γνώσης του ήταν ο Κων/νος Φρουζής. Υποστήριξε πως μόνο για τους Δ. Αβραμόπουλο, Α. Λοβέρδο και Μ. Σαλμά κατέθεσε περί δωροδοκίας με βάση τις αφηγήσεις του Κων. Φρουζή, χωρίς ποτέ ο ίδιος να δει κάτι.

«Πηγή γνώσης μου ο ήταν ο Φρουζής. Αυτός ισχυριζόταν τα όσα κατέθεσα. Πλην του Αβραμόπουλου, Λοβέρδου και Σαλμά δεν αναφέρω για κανέναν άλλον για δωροδοκία. Ουδέποτε ο Φρουζής μου είπε για Σαμαρά, Βενιζέλο, Γεωργιάδη, Στουρνάρα, Νικολοπούλου ότι έχουν δωροδοκηθεί», πρόσθεσε ο κατηγορούμενος.

Αναφερόμενος στην απόφασή του να καταθέσει στην Εισαγγελία Διαφθοράς για την πολύκροτη υπόθεση της Novartis είπε : «Όταν με κάλεσε η εισαγγελία διαφθοράς μου φάνηκαν καλών προαιρέσεων άνθρωποι. Αρχικά μου προτάθηκε να καταθέσω ως προστατευόμενος μάρτυρας, λήφθηκαν οι πρώτες καταθέσεις και στη συνέχεια κατέθεσα ως μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος. Κατέθεσα με διάθεση αλήθειας. Όπου δεν ήξερα, έλεγα «δεν ξέρω», όταν κατέθετα κάτι που έλεγε ο Φρουζής το έλεγα.

Ο Φρουζής ήταν η πηγή της γνώσης μου. Η Νοβάρτις ελεγχόταν σε 9 χώρες. Ήταν ηθικό το κίνητρό μου να καταθέσω στην Ελλάδα. Δεν φαντάστηκα ότι θα ήμουν το κεντρικό πρόσωπο νόμιζα ότι θα υπήρχαν άλλοι 50 μάρτυρες και πως ήμουν ο 50στος. Δύσκολα θα ξαναέπαιρνα την ίδια απόφαση εν Ελλάδι», υποστήριξε.

Πρόεδρος: Νιώσατε πίεση εκείνη την περίοδο;

Κατηγορούμενος: Όχι. Με πήρε η γραμματέας της εισαγγελίας τον Νοέμβριο του 2016. Πήγα και έκανα μία πολύ φυσιολογική συζήτηση, πολύ θεσμική και προστατευμένη. Πολλές καταθέσεις γίνονταν το βράδυ αρχικά στα γραφεία της Εισαγγελίας και μετά στη ΓΑΔΑ. Δεν με πίεσαν. Ήταν καταθέσεις-«ποταμοί». Αυτοί που κατέγραφαν ήταν οι επίκουροι εισαγγελείς, όχι γραμματείς και γι’αυτό κράτησαν πάρα πολύ.

Πρόεδρος: Άρα δεν δεχθήκατε πιέσεις;

Κατηγορούμενος: Προσπάθησαν να επικοινωνήσουν δημοσιογράφοι του πολιτικού και επιχειρηματικού ρεπορτάζ και κάποιοι αρχισυντάκτες και μου έλεγαν ότι μπαίνω σε «σκοτεινά τούνελ». Κάποιοι θέλησαν να μου περάσουν μηνύματα. Ευθεία απειλή από εισαγγελέα ή πολιτικό φορέα ή την τότε κυβέρνηση δεν δέχθηκα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Alpha Bank: Εξαγόρασε το Μινιόν – Χτίζει χαρτοφυλάκιο ακινήτων

Alpha Bank: Εξαγόρασε το Μινιόν – Χτίζει χαρτοφυλάκιο ακινήτων

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Άγχος: 4 πρακτικές στις οποίες μπορείτε να βασιστείτε

Άγχος: 4 πρακτικές στις οποίες μπορείτε να βασιστείτε

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Νέα σελίδα για την Εγνατία Οδό – Στα 1,275 δισ το τίμημα

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Νέα σελίδα για την Εγνατία Οδό – Στα 1,275 δισ το τίμημα

inWellness
inTown
Stream newspaper
«Οι λαϊκές αγορές συρρικνώνονται – Συνάδελφοί μας εγκαταλείπουν τον πάγκο και δουλεύουν σε σούπερ μάρκετ»
Ελλάδα 30.12.25

«Οι λαϊκές αγορές συρρικνώνονται – Συνάδελφοί μας εγκαταλείπουν τον πάγκο και δουλεύουν σε σούπερ μάρκετ»

H επ' αόριστον απεργία στις λαϊκές αγορές από τις 7 Ιανουαρίου χαρακτηρίζεται από τους εργαζόμενους στον κλάδο ως παράλληλη και αλληλέγγυα κινητοποίηση με αυτή των αγροτοκτηνοτρόφων - Τι λένε στο in

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Στο Περιστέρι και φέτος η βασιλόπιτα «γίγας» – Ζυγίζει 10 τόνους και είναι 100 μέτρα
Ελλάδα 30.12.25

Στο Περιστέρι και φέτος η βασιλόπιτα «γίγας» – Ζυγίζει 10 τόνους και είναι 100 μέτρα

Η Πλατεία Δημαρχείου στο Περιστέρι μυρίζει γιορτή, καθώς η Συντεχνία Αρτοποιών Αθηνών, Προαστίων & Περιχώρων, σε συνεργασία με τον Δήμο, παρουσιάζει τη μεγαλύτερη βασιλόπιτα της Ελλάδας

Σύνταξη
Τροχαία: Εκτροπές κυκλοφορίας στο εθνικό οδικό δίκτυο – Χάρτες με εναλλακτικές διαδρομές
Οδηγίες 30.12.25

Εκτροπές κυκλοφορίας στο εθνικό οδικό δίκτυο - Χάρτες με εναλλακτικές διαδρομές

Με δυσκολία διεξάγεται η μετακίνηση των εκδρομέων από και προς Αθήνα, σε όλη τη χώρα, με την Τροχαία να προχωρά σε εκτροπές της κυκλοφορίας στο εθνικό οδικό δίκτυο για λόγους «οδικής ασφάλειας» και «προστασίας της ανθρώπινης ζωής».

Σύνταξη
ΣτΕ: Νόμιμες οι μονομερείς αυξήσεις στα ασφάλιστρα των συμβολαίων υγείας
Υπό προϋποθέσεις 30.12.25

ΣτΕ: Νόμιμες οι μονομερείς αυξήσεις στα ασφάλιστρα των συμβολαίων υγείας

Σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ η σύμβαση πρέπει να περιγράφει με τρόπο με τον οποίο ο μέσος ασφαλισμένος να καταλαβαίνει, πώς θα υπολογίζονται οι αυξήσεις και ποιες θα είναι οι πιθανές οικονομικές συνέπειες

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Κολωνάκι: Οι αντιφάσεις που πρόδωσαν τον γιο της Ελένης Παπαδοπούλου – Πώς προσπάθησε να καλύψει τα ίχνη του
Ελλάδα 30.12.25

Οι αντιφάσεις που πρόδωσαν τον γιο της Ελένης Παπαδοπούλου – Πώς προσπάθησε να καλύψει τα ίχνη του

Οι αστυνομικοί και οι πυροσβέστες που ασχολήθηκαν με την υπόθεση του θανάτου της 87χρονης αντιλήφθηκαν από την αρχή τις αντιφάσεις του 60χρονου γιου της.

Σύνταξη
Τραγωδία στα Βαρδούσια Όρη: Το «αντίο» της σχολικής κοινότητας στην δασκάλα του Δημοτικού Κιβερίου
Ελλάδα 30.12.25

Τραγωδία στα Βαρδούσια Όρη: Το «αντίο» της σχολικής κοινότητας στην δασκάλα του Δημοτικού Κιβερίου

Βαρύ πένθος έχει σκεπάσει τη σχολική κοινότητα του Δημοτικού Σχολείου Κιβερίου Αργολίδας, μετά την τραγική απώλεια της δασκάλας Δώρας Καπλάνη, η οποία έχασε τη ζωή της στη χιονοστιβάδα στα Βαρδούσια.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Ανεστίδης βγάζει στον τάκο βουλευτή της ΝΔ – Γνώριζαν για το όργιο παρανομίας
Τι απαντά 30.12.25

Ο Ανεστίδης βγάζει στον τάκο βουλευτή της ΝΔ - Γνώριζε για το όργιο παρανομίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης περιέγραψε τον διάλογο για τις παράνομες επιδοτήσεις που είχε με τον βουλευτή της ΝΔ, Θεοφάνη Παπά, ο οποίος είχε διατελέσει και πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τρία χρόνια γνώριζαν αλλά δεν έκαναν τίποτα.

Σύνταξη
Ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας Γαβριήλ καλεί σε Αγρυπνία για την υποδοχή του 2026
Ελλάδα 30.12.25

Ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας Γαβριήλ καλεί σε Αγρυπνία για την υποδοχή του 2026

Με το σύνθημα «Κανένας μόνος του την παραμονή της Πρωτοχρονιάς», ο Σεβασμιώτατος απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε όλους, ώστε η αλλαγή του χρόνου να μη βρει κανέναν απομονωμένο, αλλά όλους ενωμένους, ο ένας πλάι στον άλλον, μέσα στην προσευχή, την αγάπη και την εκκλησιαστική σύναξη.

Σύνταξη
Έμμα Καρυωτάκη: Σε δίκη παραπέμπεται και η συνοδηγός του μοιραίου ΙΧ
«Στο υπόσχομαι...» 30.12.25

Αναβιώνει η υπόθεση της Έμμας Καρυωτάκη: Σε δίκη παραπέμπεται και η συνοδηγός του μοιραίου ΙΧ

Νέα δικαστική διάσταση δίνεται στο τροχαίο δυστύχημα στη Θεσσαλονίκη που, τον Νοέμβριο του 2022, έκοψε το νήμα της ζωής της 21χρονης φοιτήτριας Έμμας Καρυωτάκη.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Άρσεναλ – Άστον Βίλα
Ποδόσφαιρο 30.12.25

LIVE: Άρσεναλ – Άστον Βίλα

LIVE: Άρσεναλ – Άστον Βίλα. Παρακολουθήστε live στις 22:15 την αναμέτρηση Άρσεναλ – Άστον Βίλα για τη 19η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Ο Μακόλεϊ Κάλκιν άλλαξε τη ζωή του όταν ξέκοψε από τον πατέρα του – «Ένιωθα σαν ένα χάμστερ που έτρεχε στον τροχό»
Έρωτες & μεθύσια 30.12.25

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν άλλαξε τη ζωή του όταν ξέκοψε από τον πατέρα του – «Ένιωθα σαν ένα χάμστερ που έτρεχε στον τροχό»

Ο σταρ του Home Alone Μακόλεϊ Κάλκιν μίλησε για το πως άλλαξε η καθημερινότητά του από τη στιγμή που αποφάσισε να βγάλει από τη ζωή του τον πατέρα του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ανακοίνωσε τον Οτμάν Μπουσαΐντ ο Άρης
Ποδόσφαιρο 30.12.25

Ανακοίνωσε τον Οτμάν Μπουσαΐντ ο Άρης

Ο Βέλγος εξτρέμ πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις, υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας 2,5 ετών και αποτελεί την πρώτη κίνηση του Άρη για τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.

Σύνταξη
Αγορά εργασίας: Προστέθηκαν 126.000 νέοι άνεργοι τον Νοέμβριο
ΔΥΠΑ 30.12.25

Αγορά εργασίας: Προστέθηκαν 126.000 νέοι άνεργοι τον Νοέμβριο

Μαζί με την επίσημη λήξη της τουριστικής σεζόν κορυφώθηκαν οι απολύσεις σε εστίαση-καταλύματα, με αποτέλεσμα να προστεθούν επιπλέον 126.000 νέοι άνεργοι στα μητρώα της ΔΥΠΑ τον Νοέμβριο.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
LIVE: Τσέλσι – Μπόρνμουθ
Ποδόσφαιρο 30.12.25

LIVE: Τσέλσι – Μπόρνμουθ

LIVE: Τσέλσι – Μπόρνμουθ. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την αναμέτρηση Τσέλσι – Μπόρνμουθ για τη 19η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Νέα αγωγή κατά του Τάιλερ Πέρι για σεξουαλική επίθεση – Η δεύτερη μέσα σε λίγους μήνες
Μάριο Ροντρίγκες 30.12.25

Νέα αγωγή κατά του Τάιλερ Πέρι για σεξουαλική επίθεση – Η δεύτερη μέσα σε λίγους μήνες

Ηθοποιός που συμμετείχε στην ταινία «Boo! A Madea Halloween» κατηγορεί τον Τάιλερ Πέρι για επαναλαμβανόμενες ανεπιθύμητες σεξουαλικές προσεγγίσεις και επίθεση, ζητώντας αποζημίωση τουλάχιστον 77 εκατ. δολαρίων και στρεφόμενος και κατά της Lionsgate

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
LIVE: Γουέστ Χαμ – Μπράιτον
Ποδόσφαιρο 30.12.25

LIVE: Γουέστ Χαμ – Μπράιτον

LIVE: Γουέστ Χαμ – Μπράιτον. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την αναμέτρηση Γουέστ Χαμ – Μπράιτον για τη 19η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Έβερτον
Ποδόσφαιρο 30.12.25

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Έβερτον

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Έβερτον. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την αναμέτρηση Νότιγχαμ Φόρεστ – Έβερτον για τη 19η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Ο Λανουά ξανά στην κάμερα, επιστρέφει η τηλεκριτική
Ποδόσφαιρο 30.12.25

Ο Λανουά ξανά στην κάμερα, επιστρέφει η τηλεκριτική

Η πρωτοβουλία του Ολυμπιακού να συζητηθεί το θέμα στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ οδήγησε στην αλλαγή της απόφασης και ο Λανουά θα σχολιάσει τους Φωτιά, Ευαγγέλου και Κουμπαράκη

Βάιος Μπαλάφας
Έξι μήνες «θλίψης» ήταν αρκετές: Είναι ο 28χρονος μουσικός Role Model η νέα σχέση της Ντακότα Τζόνσον;
«Δυνατά vibes» 30.12.25

Έξι μήνες «θλίψης» ήταν αρκετές: Είναι ο 28χρονος μουσικός Role Model η νέα σχέση της Ντακότα Τζόνσον;

Η Ντακότα Τζόνσον φαίνεται πως γυρίζει σελίδα στην προσωπική της ζωή, καθώς η κοινή της εμφάνιση με τον μουσικό Role Model σε δείπνο στο Λος Άντζελες, λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, άναψε «φωτιές» για ένα νέο ειδύλλιο μετά τον χωρισμό της από τον Κρις Μάρτιν

Σύνταξη
«Οι λαϊκές αγορές συρρικνώνονται – Συνάδελφοί μας εγκαταλείπουν τον πάγκο και δουλεύουν σε σούπερ μάρκετ»
Ελλάδα 30.12.25

«Οι λαϊκές αγορές συρρικνώνονται – Συνάδελφοί μας εγκαταλείπουν τον πάγκο και δουλεύουν σε σούπερ μάρκετ»

H επ' αόριστον απεργία στις λαϊκές αγορές από τις 7 Ιανουαρίου χαρακτηρίζεται από τους εργαζόμενους στον κλάδο ως παράλληλη και αλληλέγγυα κινητοποίηση με αυτή των αγροτοκτηνοτρόφων - Τι λένε στο in

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
«Ο Τετέ θέλει να γυρίσει»
Αγωνία στο "τριφύλλι" 30.12.25

«Ο Τετέ θέλει να γυρίσει»

«Κομβικός ο ρόλος του παίκτη στις διαπραγματεύσεις», αναφέρουν οι Βραζιλιάνοι για τον άσο του Παναθηναϊκού

Γιώργος Μαζιάς
Μαρούσι – Παναθηναϊκός 89-99: Νίκη στο «ρελαντί» οι πράσινοι με έξι διψήφιους (vid)
Μπάσκετ 30.12.25

Μαρούσι – Παναθηναϊκός 89-99: Νίκη στο «ρελαντί» οι πράσινοι με έξι διψήφιους (vid)

Ο Παναθηναϊκός έκλεισε νικηφόρα το 2025, επικρατώντας με 99-89 στο Μαρούσι και πλέον στρέφει την προσοχή του στο μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό για τη Euroleague στις 2 Ιανουαρίου.

Σύνταξη
Ο ετήσιος μισθός του πρίγκιπα Γουίλιαμ για το 2025 μόλις αποκαλύφθηκε
Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη! 30.12.25

Ο ετήσιος μισθός του πρίγκιπα Γουίλιαμ για το 2025 μόλις αποκαλύφθηκε

Στο δεύτερο έτος της διαχείρισης της περιουσίας του Δουκάτου της Κορνουάλης, ο διάδοχος του θρόνου κέρδισε εκατομμύρια. Ο ρόλος του πρίγκιπα Γουίλιαμ ως πρίγκιπα της Ουαλίας συνοδεύεται από σημαντικούς οικονομικούς πόρους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Στο Περιστέρι και φέτος η βασιλόπιτα «γίγας» – Ζυγίζει 10 τόνους και είναι 100 μέτρα
Ελλάδα 30.12.25

Στο Περιστέρι και φέτος η βασιλόπιτα «γίγας» – Ζυγίζει 10 τόνους και είναι 100 μέτρα

Η Πλατεία Δημαρχείου στο Περιστέρι μυρίζει γιορτή, καθώς η Συντεχνία Αρτοποιών Αθηνών, Προαστίων & Περιχώρων, σε συνεργασία με τον Δήμο, παρουσιάζει τη μεγαλύτερη βασιλόπιτα της Ελλάδας

Σύνταξη
Oreshnik: Το όπλο-φόβητρο της Ρωσίας «πάτησε» δυτικότερα – Η Ευρώπη πιο κοντά στην εμβέλεια του πυραύλου
Oreshnik 30.12.25

Το όπλο-φόβητρο της Ρωσίας «πάτησε» δυτικότερα - Η Ευρώπη πιο κοντά στην εμβέλεια του πυραύλου

Ο ρωσικός βαλλιστικός πύραυλος Oreshnik ή «φουντουκιά», με δυνατότητα μεταφοράς πυρηνικής κεφαλής, όπως έχει προαναγγελθεί, έχει αναπτυχθεί στη Λευκορωσία, στενή σύμμαχο της Ρωσίας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Μετωπική Ηλιόπουλου, Σαββίδη και στη σέντρα «ο Γιάννης που ήταν στην Καβάλα»
Ποδόσφαιρο 30.12.25

Μετωπική Ηλιόπουλου, Σαββίδη και στη σέντρα «ο Γιάννης που ήταν στην Καβάλα»

Ηλιόπουλος και Σαββίδης διασταύρωσαν τα βέλη τους στην συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, Η προτροπή του δεύτερου: «Ξεκίνα από την ΑΕΚ, αν θέλεις να καθαρίσεις το ποδόσφαιρο».

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο