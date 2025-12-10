Άδωνις Γεωργιάδης: «Ενήργησαν με δόλο οι δύο προστατευόμενοι μάρτυρες» στην υπόθεση Novartis
«Ο δόλος τους έγκειται ότι στην Αμερική μίλησαν για γιατρούς, ενώ εδώ για πολιτικούς» υποστήριξε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης στη δίκη για την υπόθεση Novartis στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας.
Τη βεβαιότητα ότι ενήργησαν με δόλο οι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες στην υπόθεση της Νοvartis και πως δεν θα έπρεπε να λάβουν το καθεστώς αυτό από την ελληνική δικαιοσύνη εξέφρασε καταθέτοντας στη δευτεροβάθμια δίκη ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.
Ο υπουργός Υγείας μάλιστα επανέλαβε, όπως και στο πρωτόδικο δικαστήριο, πως «αν μας πει ενόρκως ο κ. Δεστεμπασίδης ποιοι τον έβαλαν, εγώ τώρα αμέσως θα αποσύρω τη μήνυση».
Στην καταθεσή του στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας ενώπιον του οποίου δικάζονται ο Μάξιμος Σαράφης και η Αικατερίνη Κελέση, όπως ήταν οι κώδικες ονομασίες του Φιλίστορα Δεστεμπασίδη και της Μαρίας Μαραγγέλη, ο κ. Γεωργιάδης απέδωσε δόλο στους κατηγορούμενους και χαρακτήρισε παράνομη τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για την υπαγωγή των δύο κατηγορουμένων σε καθεστώς προστασίας μάρτυρα από την Εισαγγελία εγκλημάτων διαφθοράς.
«Ένας από τους λόγους που επέλεξα να έρθω να καταθέσω στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο είναι πως στο μεσοδιάστημα από την πρωτόδικη απόφαση προέκυψε πως οι δύο κατηγορούμενοι, Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης και Μαρία Μαραγγέλη προέκυψε πως υπήρξαν και μάρτυρες στην έρευνα της Αμερικής» ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης.
«Η τοποθέτηση τους στην Ελλάδα ως μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος ήταν παράνομη διαδικασία, γιατί νομοθετικά είχαμε αποκλείσει την δυνατότητα αυτή εφόσον υπήρχε όφελος. Μέχρι και την πρωτόδικη απόφαση το αρνούνταν. Πλέον μετά το πόρισμα Βουρλιώτη δεν υπάρχει αμφιβολία» σημείωσε ο υπουργος Υγείας και συνέχισε:
«Στις καταθέσεις τους στην Αμερική δεν αναφέρουν απολύτως τίποτα για μένα. Δεν είναι οξύμωρο να ‘ξέχασαν’ ότι πήρα δήθεν 2 εκατομμύρια ευρώ από τον Φρουζή στην Αμερική και να το ‘θυμήθηκαν’ εδώ; Ο δόλος τους έγκειται ότι στην Αμερική μίλησαν για γιατρούς, ενώ εδώ για πολιτικούς. Λυπάμαι που αυτή η λεπτομέρεια δεν έγινε γνωστή στο πρωτόδικο και τώρα δεν μπορεί να επιβληθεί μεγαλύτερη ποινή».
Ο Άδωνις Γεωργιάδης ξεκίνησε την κατάθεσή του λέγοντας ότι κατά την προηγούμενη θητεία του στο υπουργείο Υγείας το 2013-14 επέτυχε τη χαμηλότερη φαρμακευτική δαπάνη όλων των εποχών: «Η Novartis δεν είχε ούτε μία χρονιά ζημίες. Μόνο το 2014 παρουσίασε. Πόσο γελοίο είναι να λένε ότι έχω λαδωθεί;».
«Η συκοφαντία πήγε σε άλλα επίπεδα και το μόνο που με θλίβει είναι που δεν μπορείτε να επιβάλετε υψηλότερες ποινές» κατέληξε ο υπουργός Υγείας.
