Τη βεβαιότητα ότι ενήργησαν με δόλο οι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες στην υπόθεση της Νοvartis και πως δεν θα έπρεπε να λάβουν το καθεστώς αυτό από την ελληνική δικαιοσύνη εξέφρασε καταθέτοντας στη δευτεροβάθμια δίκη ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο υπουργός Υγείας μάλιστα επανέλαβε, όπως και στο πρωτόδικο δικαστήριο, πως «αν μας πει ενόρκως ο κ. Δεστεμπασίδης ποιοι τον έβαλαν, εγώ τώρα αμέσως θα αποσύρω τη μήνυση».

Στην καταθεσή του στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας ενώπιον του οποίου δικάζονται ο Μάξιμος Σαράφης και η Αικατερίνη Κελέση, όπως ήταν οι κώδικες ονομασίες του Φιλίστορα Δεστεμπασίδη και της Μαρίας Μαραγγέλη, ο κ. Γεωργιάδης απέδωσε δόλο στους κατηγορούμενους και χαρακτήρισε παράνομη τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για την υπαγωγή των δύο κατηγορουμένων σε καθεστώς προστασίας μάρτυρα από την Εισαγγελία εγκλημάτων διαφθοράς.

«Ένας από τους λόγους που επέλεξα να έρθω να καταθέσω στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο είναι πως στο μεσοδιάστημα από την πρωτόδικη απόφαση προέκυψε πως οι δύο κατηγορούμενοι, Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης και Μαρία Μαραγγέλη προέκυψε πως υπήρξαν και μάρτυρες στην έρευνα της Αμερικής» ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης.

«Η τοποθέτηση τους στην Ελλάδα ως μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος ήταν παράνομη διαδικασία, γιατί νομοθετικά είχαμε αποκλείσει την δυνατότητα αυτή εφόσον υπήρχε όφελος. Μέχρι και την πρωτόδικη απόφαση το αρνούνταν. Πλέον μετά το πόρισμα Βουρλιώτη δεν υπάρχει αμφιβολία» σημείωσε ο υπουργος Υγείας και συνέχισε:

«Στις καταθέσεις τους στην Αμερική δεν αναφέρουν απολύτως τίποτα για μένα. Δεν είναι οξύμωρο να ‘ξέχασαν’ ότι πήρα δήθεν 2 εκατομμύρια ευρώ από τον Φρουζή στην Αμερική και να το ‘θυμήθηκαν’ εδώ; Ο δόλος τους έγκειται ότι στην Αμερική μίλησαν για γιατρούς, ενώ εδώ για πολιτικούς. Λυπάμαι που αυτή η λεπτομέρεια δεν έγινε γνωστή στο πρωτόδικο και τώρα δεν μπορεί να επιβληθεί μεγαλύτερη ποινή».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ξεκίνησε την κατάθεσή του λέγοντας ότι κατά την προηγούμενη θητεία του στο υπουργείο Υγείας το 2013-14 επέτυχε τη χαμηλότερη φαρμακευτική δαπάνη όλων των εποχών: «Η Novartis δεν είχε ούτε μία χρονιά ζημίες. Μόνο το 2014 παρουσίασε. Πόσο γελοίο είναι να λένε ότι έχω λαδωθεί;».

«Η συκοφαντία πήγε σε άλλα επίπεδα και το μόνο που με θλίβει είναι που δεν μπορείτε να επιβάλετε υψηλότερες ποινές» κατέληξε ο υπουργός Υγείας.

Ολοκληρώθηκε η κατάθεση του υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στην υπόθεση με κατηγορούμενους τους δύο πρώην προστατευόμενους μάρτυρες της Νοvartis.

Λίγο πριν κατέβει από το βήμα του μάρτυρα προβλήθηκε, όπως και στο πρώτο δικαστήριο βίντεο από τον κατηγορούμενο Φιλίστωρα Δεσταμπασίδη,που όπως είπε είχε δημιουργήσει η Novartis στην Ελλάδα και το οποίο δείχνει πρόσωπα της εταιρείας να απαγάγουν τη σύζυγο του κ. Γεωργιάδη, Ευγενία Μανωλίδου, προκειμένου να ασκήσουν πίεση σε εκείνον για να τους εξοφλήσει. Το βίντεο έδειχνε έναν άνδρα να υποδύεται τον κ. Γεωργιάδη να μιλάει με τη σύζυγό του Ευγενία Μανωλίδου και εκείνη να του λέει ότι την έχουν απαγάγει.

Γεωργιάδη (γελώντας): Καλά αυτό είναι πριν βάλω μάλια…

Δεστεμπασίδης: Η Novartis διακωμωδούσε εσάς και τη σύζυγό σας. Είχαν σκηνοθετήσει την απαγωγή της για τους εξοφλείσετε. Αυτό αυτό ήταν επί θητείας σας στο υπουργείο Υγείας.

Γεωργιάδης: Αυτό είναι τιμητικό για μένα. Μάλλον με θεωρούσαν τόσο σκληρό που δεν είχαν πρόβλημα να προχωρήσουν σε παράνομες ενέργειες για να πετύχουν τους σκοπούς τους.

Δεστεμπασίδης: Θέλω να δείξω με αυτό το βίντεο πόσο αλαζονική εταιρεία ήταν η Novartis. Το βίντεο αυτό δείχνει ότι για να πετύχουν το στόχο τους προχωράνε και σε παρανομίες. Δεν το θεωρείται αλαζονικό όλο αυτό;

Γεωργιάδης: Εντάξει πρόκειται για γελοιότητα αλλά ως προς την ουσία του αυτό το βίντεο δείχνει ότι θα ασκούσαν αθέμιτα μέσα για να πετύχουν. Είναι όλο λάθος.

Δεστεμπασιδης: Είναι για σας η Novartis σκάνδαλο γιατρών;

Γεωργιάδης: Ναι το θεωρώ σκάνδαλο γιατρών. Εχουν υπάρξει σοβαρές περιπτώσεις παράνομων συνταγογραφήσεων.

Δεστεμπασίδης: Αφού το θεωρείτε σκάνδαλο γιατρών πως εξηγείτε το γεγονός ότι ούτε ένας γιατρός δεν έχει καταδικαστεί;

Γεωργιάδης: Είναι πολύ απλό. Η ευκαιρία για να αντιμετωπίσει αυτό το θέμα χάθηκε τη πενταετία Τσίπρα όταν έστρεψαν την έρευνα στους πολιτικούς. Για τους γιατρούς όλα παραγράφηκαν.