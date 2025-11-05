Διεκόπη η δίκη για τους δύο πρώην προστατευόμενους μάρτυρες της Novartis
Για τις 10 Νοεμβρίου διεκόπη σήμερα η δίκη για τους δύο πρώην προστατευόμενους μάρτυρες της Novartis
Για τις 10 Νοεμβρίου διεκόπη σήμερα από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας η δίκη για τους δύο πρώην προστατευόμενους μάρτυρες της Novartis, η οποία προσδιορίστηκε μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα για να ξεπεραστεί ο σκόπελος της παραγραφής.
Η διακοπή της δίκης για την υπόθεση Novartis
Με την έναρξη της διαδικασίας ο συνήγορος υπεράσπισης του Φιλίστορος Δεστεμπασίδη, Ιπποκράτης Μυλωνάς, ζήτησε αναβολή, επικαλούμενος νοσηλεία του εντολέα του λόγω χειρουργικής επέμβασης, ωστόσο το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα και διέκοψε, λόγω του ασφυκτικού ορίου παραγραφής των αδικημάτων των δύο κατηγορουμένων τον προσεχή Φεβρουάριο. Απέναντι από τους κατηγορουμένους στα έδρανα υποστήριξης της κατηγορίας θα βρεθούν οι ίδιοι πολιτικοί-μηνυτές των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων, Άδωνις Γεωργιάδης, Ανδρέας Λοβέρδος, Γιάννης Στουρνάρας, η σύζυγος του Λίνα Νικολοπούλου, Αντώνης Σαμαράς, Δημήτρης Αβραμόπουλος, Ευάγγελος Βενιζέλος, Μάριος Σαλμάς και ο Νίκος Μανιαδάκης.
Το παρών κατά τη σημερινή πρώτη συνεδρίαση του ΣΤ’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών έδωσαν ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας Γιάννης Στουρνάρας, η σύζυγό του Λίνα Νικολοπούλου και ο Άκης Σκέρτσος.
Υπενθυμίζεται ότι πρωτόδικα οι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες με τις κωδικές ονομασίες «Μάξιμος Σαράφης» και «Αικατερίνη Κελέση» καταδικάστηκαν για ψευδή κατάθεση και ψευδή καταμήνυση σε 25 και 33 μήνες φυλάκιση αντίστοιχα με αναστολή.
