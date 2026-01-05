Ανθή Βούλγαρη: Τι συνέβη και απουσίαζε από τη σημερινή «Κοινωνία Ώρα ΜEGA»
Η Ανθή Βούλγαρη δεν βρέθηκε στη σημερινή πρωινή εκπομπή του MEGA.
Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος αφού καλημέρισε τους τηλεθεατές, έστειλε τις ευχές του για το νέο έτος και στη συνέχεια εξήγησε την απουσία της συμπαρουσιάστριάς του.
Τη θέση της Ανθής Βούλγαρη στην εκπομπή ανέλαβε η Ελευθερία Νταβατζή, η οποία βρέθηκε στο πλευρό του Ιορδάνη Χασαπόπουλου στο ξεκίνημα της χρονιάς.
Ανθή Βούλγαρη: Γιατί απουσίαζε από τη σημερινή εκπομπή
«Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, καλή χρονιά να έχουμε! Εδώ είμαστε, Δευτέρα πρωί, καλή βδομάδα σε όλους. Δεν τα έχουμε πει και θέλω να ευχηθώ σε όλους να έχουν μία όμορφη χρονιά, να έχουμε υγεία πάνω απ’ όλα και όλα τα άλλα θα τα βρούμε.
Η αλήθεια είναι ότι δεν μας μπήκε καλά το 2026», είπε αρχικά ο Ιορδανής Χασαπόπουλος.
«Με την Ελευθερία Νταβατζή, εδώ θα τα δούμε όλα.
Να σας πω ότι, όπως έχουμε πει, η Ανθή πήρε μια αδειούλα 1-2 μέρες να τις “κολλήσει” στις προηγούμενες ημέρες. Οπότε αυτές τις 1-2 μέρες των αργιών θα είμαι εγώ εδώ με τα παιδιά κι από την Τετάρτη θα είναι και πάλι εδώ μαζί μου η Ανθή», κατέληξε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.
