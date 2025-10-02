magazin
Ανθή Βούλγαρη: Ένας μαθητής «ξεσκέπασε» το τροχαίο του Βασίλη Μπισμπίκη
02 Οκτωβρίου 2025 | 11:00

Ανθή Βούλγαρη: Ένας μαθητής «ξεσκέπασε» το τροχαίο του Βασίλη Μπισμπίκη

Πώς ένας μαθητής ξεσκέπασε το τρακάρισμα του ηθοποιού μια μέρα μετά. Όσα αποκάλυψε η Ανθή Βούλγαρη σχετικά με το τροχαίο που προκάλεσε ο Βασίλης Μπισμπίκης.

Σύνταξη
Μια αποκάλυψη για τον τρόπο που εντοπίστηκε το τρακαρισμένο όχημα του Βασίλη Μπισμπίκη έκανε η Ανθή Βούλγαρη σήμερα στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega».

Συγκεκριμένα, η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια Ανθή Βούλγαρη είπε ότι ένας κάτοικος της περιοχής εντόπισε αρχικά ένα φανάρι από το αυτοκίνητο του ηθοποιού και με τον συριακό του αριθμό ανακάλυψε τη μάρκα του αυτοκινήτου που προκάλεσε το τροχαίο.

Έπειτα, σε μια βόλτα με τον ανήλικο γιο του στην περιοχή, ο μικρός μαθητής εντόπισε το τρακαρισμένο αυτοκίνητου του Βασίλη Μπισμπίκη.

Όσα αποκάλυψε η Ανθή Βούλγαρη για τρο τροχαίο του Βασίλη Μπισμπίκη

«Ακούστε τι έμαθα. Ένας μαθητής, λέει, βρήκε που ήταν το αυτοκίνητο του Βασίλη Μπισμπίκη.

Ακούστε να δείτε, το Σάββατο που πήγε η αστυνομία εκεί να κάνει την αυτοψία, πήρε καταθέσεις, είδε και κάτι φανάρια κάτω, σου λέει από τα τρακαρισμένα αυτοκίνητα θα είναι.

Έλα όμως που ένας περίεργος κύριος, γείτονας, πήρε το φανάρι γιατί του φάνηκε περίεργο, το έδειξε σε έναν άλλο φίλο του και έψαξαν να δουν τον συριακό αριθμό.

Έψαξε λοιπόν και βρήκε ότι το αυτοκίνητο είναι η συγκεκριμένη μάρκα που οδηγούσε ο κύριος Μπισμπίκης. Το απόγευμα λοιπόν, βγαίνει βόλτα στη γειτονιά μαζί με τον γιο του μήπως και δει το αυτοκίνητο. Κάτι που δεν έκανε η αστυνομία.

Κι εκείνη την ώρα βλέπει το παιδάκι παρκαρισμένο κοντά στο πάρκο ένα αυτοκίνητο τρακαρισμένο.

Η ειδοποιήση στην αστυνομία

Το δείχνει στον μπαμπά του, το βλέπει ο άνθρωπος, και καταλαβαίνει ότι είναι αυτό το αυτοκίνητο. Παίρνει στο 100 αλλά δεν απαντούσαν.

Και στέλνει email – δικηγόρος στο επάγγελμα ο κύριος – στην τροχαία» σημείωσε χαρακτηριστικά η Ανθή Βούλγαρη.

Επικαιρότητα
Επιχειρήσεις: Γιατί «συννέφιασαν» τον Σεπτέμβριο;

Επιχειρήσεις: Γιατί «συννέφιασαν» τον Σεπτέμβριο;

Βιομηχανία
Βιομηχανία: Μέτρα πολλών ταχυτήτων για τη μείωση του ενεργειακού κόστους

Βιομηχανία: Μέτρα πολλών ταχυτήτων για τη μείωση του ενεργειακού κόστους

Παπασταύρου: «Η χονδρική τιμή στο ρεύμα ανέβηκε – Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να κρατήσουμε το κόστος χαμηλό»
02.10.25

Παπασταύρου για την αύξηση των χονδρικών τιμών στο ρεύμα - «Προσπαθούμε να κρατήσουμε το κόστος χαμηλό»

«Ο αλγόριθμος δεν άλλαξε, αλλά μπορέσαμε και συντονιστήκαμε και είμαστε πιο κοντά στις τιμές με χώρες της Ευρώπης» δήλωσε για τις τιμές στο ρεύμα ο υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου

Σύνταξη
«Η Δύση μας πιέζει σε πόλεμο με τη Ρωσία»
02.10.25

«Η Δύση μας πιέζει σε πόλεμο με τη Ρωσία»

Σε συνέντευξή του ο πρόεδρος της Γεωργίας κατηγορεί ανοιχτά τη Δύση που μέσω των ΜΚΟ και κυρώσεων προσπαθούν να αλλάξουν την ρότα της χώρας βάζοντάς την σε σοβαρούς κινδύνους και προπαντώς σε πορεία πολέμου με Ρωσία

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
ΟΠΕΚΕΠΕ: Μετά τους πρώτους μάρτυρες η κλήτευση Μυλωνάκη στην εξεταστική
02.10.25

Μετά τους πρώτους μάρτυρες η κλήτευση Μυλωνάκη στην εξεταστική: Προσχηματικό ελιγμό καταγγέλλει η αντιπολίτευση

Η κλήτευση Μυλωνάκη πάντως δεν θα είναι άμεση καθώς θα προηγηθεί η ολοκλήρωση του κύκλου των καταθέσεων της περιόδου 2019-2026.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Η. Αποστολόπουλος: Η τοπική αυτοδιοίκηση στην πρώτη γραμμή για μια Ελλάδα χωρίς αποκλεισμούς  
02.10.25

Η. Αποστολόπουλος: Η τοπική αυτοδιοίκηση στην πρώτη γραμμή για μια Ελλάδα χωρίς αποκλεισμούς  

Η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση είναι καθοριστική για την προώθηση πολιτικών ισότητας και συμπερίληψης, τόνισε ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού στο πρώτο αυτοδιοικητικό forum για τα Άτομα με Αναπηρία.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
Η αντιμετώπιση της λειψυδρίας στη Στερεά Ελλάδα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της περιφέρειας
02.10.25

Η αντιμετώπιση της λειψυδρίας στη Στερεά Ελλάδα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της περιφέρειας

Χρηματοδοτήσεις για το Φράγμα Ψαχνών, τους δίδυμους αγωγούς της Κωπαΐδαςκαι το αρδευτικό δίκτυο Λιανοκλαδίου, διεκδικεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, για να εξασφαλίσει επάρκεια νερού.

Σύνταξη
Παϊτέρης: «Τα χρέη φτάνουν τις 850.000 ευρώ – Πήγα και φυλακή, δεν θυμάμαι πόσα χρόνια»
02.10.25

«Τα χρέη φτάνουν τις 850.000 ευρώ» - Ο Βασίλης Παϊτέρης για τις οικονομικές εκκρεμότητες και τη σύλληψή του

Ο Βασίλης Παϊτέρης βρίσκεται στη ΓΑΔΑ από τη Δευτέρα εν αναμονή της μεταγωγής του στις φυλακές Λάρισας - Τι λέει ο δικηγόρος του για τη δοσοποίηση και την αδυναμία του εντολέα του να αποπληρώσει

Σύνταξη
«Τελικά ο Iron Man δεν ήταν από σίδερο»: Μαριχουάνα, σκανδαλιές και δάκρυα για τον Όζι στο νέο τρέιλερ
02.10.25

«Τελικά ο Iron Man δεν ήταν από σίδερο»: Μαριχουάνα, σκανδαλιές και δάκρυα για τον Όζι στο νέο τρέιλερ

Ένας φόρος τιμής στον Πρίγκιπα του Σκότους, Όζι Όσμπορν, το πολυαναμενόμενο ντοκιμαντέρ του BBC θέλει να συγκινήσει, να υπενθυμίσει και να αποθεώσει το πνεύμα του θρυλικού ρόκερ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ανδρουλάκης: «Το ΠΑΣΟΚ έχει έναν στόχο: η Νέα Δημοκρατία να πάει στην αντιπολίτευση»
02.10.25

«Το ΠΑΣΟΚ έχει έναν στόχο: η Νέα Δημοκρατία να πάει στην αντιπολίτευση» λέει ο Ανδρουλάκης

«Η Νέα Δημοκρατία αρνείται τις προτάσεις μας για το ιδιωτικό χρέος γιατί κάνει το παιχνίδι των τραπεζών» είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Εκπρόσωπος ελληνικού ΥΠΕΞ: 27 Έλληνες έχουν συλληφθεί – Παρακολουθούμε την κατάσταση
02.10.25

Εκπρόσωπος ελληνικού ΥΠΕΞ: 27 Έλληνες έχουν συλληφθεί – Παρακολουθούμε την κατάσταση

Η κ. Ζωχιού, υπενθύμισε την κοινή ανακοίνωση με το ΥΠΕΞ της Ιταλίας, στην οποία οι δύο χώρες καλούσαν τις ισραηλινές αρχές να διασφαλίσουν ασφάλεια συμμετεχόντων και να επιτρέψουν προξενική συνδρομή

Σύνταξη
Κικίλιας: «Η Δημοκρατία της Κορέας και η Ελλάδα μοιράζονται μια πολύ ισχυρή ναυτιλιακή σχέση»
02.10.25

«Μοιραζόμαστε μια πολύ ισχυρή ναυτιλιακή σχέση» - Κικίλιας για τη συνεργασία Ελλάδας και Κορέας

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, παρευρέθη στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών για την εθνική εορτή της Κορέας, ως επίσημος προσκεκλημένος

Σύνταξη
Διαμαρτυρία έξω από το υπουργείο Εξωτερικών για την επίθεση του Ισραήλ στον Global Sumud Flotilla
02.10.25

Διαμαρτυρία έξω από το υπουργείο Εξωτερικών για την επίθεση του Ισραήλ στον Global Sumud Flotilla

Διαμαρτυρία πραγματοποιείται έξω από το υπουργείο Εξωτερικών, με τους συμμετέχοντες να καταγγέλλουν την επίθεση του Ισραήλ στον στολίσκο του Global Sumud Flotilla

Βίντεο - Φωτογραφίες: Δημήτρης Μιχαλάκης
