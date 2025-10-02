Ανθή Βούλγαρη: Ένας μαθητής «ξεσκέπασε» το τροχαίο του Βασίλη Μπισμπίκη
Πώς ένας μαθητής ξεσκέπασε το τρακάρισμα του ηθοποιού μια μέρα μετά. Όσα αποκάλυψε η Ανθή Βούλγαρη σχετικά με το τροχαίο που προκάλεσε ο Βασίλης Μπισμπίκης.
Μια αποκάλυψη για τον τρόπο που εντοπίστηκε το τρακαρισμένο όχημα του Βασίλη Μπισμπίκη έκανε η Ανθή Βούλγαρη σήμερα στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega».
Συγκεκριμένα, η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια Ανθή Βούλγαρη είπε ότι ένας κάτοικος της περιοχής εντόπισε αρχικά ένα φανάρι από το αυτοκίνητο του ηθοποιού και με τον συριακό του αριθμό ανακάλυψε τη μάρκα του αυτοκινήτου που προκάλεσε το τροχαίο.
Έπειτα, σε μια βόλτα με τον ανήλικο γιο του στην περιοχή, ο μικρός μαθητής εντόπισε το τρακαρισμένο αυτοκίνητου του Βασίλη Μπισμπίκη.
Όσα αποκάλυψε η Ανθή Βούλγαρη για τρο τροχαίο του Βασίλη Μπισμπίκη
«Ακούστε τι έμαθα. Ένας μαθητής, λέει, βρήκε που ήταν το αυτοκίνητο του Βασίλη Μπισμπίκη.
Ακούστε να δείτε, το Σάββατο που πήγε η αστυνομία εκεί να κάνει την αυτοψία, πήρε καταθέσεις, είδε και κάτι φανάρια κάτω, σου λέει από τα τρακαρισμένα αυτοκίνητα θα είναι.
Έλα όμως που ένας περίεργος κύριος, γείτονας, πήρε το φανάρι γιατί του φάνηκε περίεργο, το έδειξε σε έναν άλλο φίλο του και έψαξαν να δουν τον συριακό αριθμό.
Έψαξε λοιπόν και βρήκε ότι το αυτοκίνητο είναι η συγκεκριμένη μάρκα που οδηγούσε ο κύριος Μπισμπίκης. Το απόγευμα λοιπόν, βγαίνει βόλτα στη γειτονιά μαζί με τον γιο του μήπως και δει το αυτοκίνητο. Κάτι που δεν έκανε η αστυνομία.
Κι εκείνη την ώρα βλέπει το παιδάκι παρκαρισμένο κοντά στο πάρκο ένα αυτοκίνητο τρακαρισμένο.
Η ειδοποιήση στην αστυνομία
Το δείχνει στον μπαμπά του, το βλέπει ο άνθρωπος, και καταλαβαίνει ότι είναι αυτό το αυτοκίνητο. Παίρνει στο 100 αλλά δεν απαντούσαν.
Και στέλνει email – δικηγόρος στο επάγγελμα ο κύριος – στην τροχαία» σημείωσε χαρακτηριστικά η Ανθή Βούλγαρη.
