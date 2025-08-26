Ανθή Βούλγαρη – Κώστας Κωνσταντινίδης: Βάφτισαν τον γιο τους στο Πήλιο

Η Ανθή Βούλγαρη και ο Κώστας Κωνσταντινίδη αποφάσισαν να βάφτισουν τον γιο τους, εκτός Αθήνας. Το μυστήριο πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 24 Αυγούστου στο Πήλιο και συγκεκριμένα στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής, στην Τσαγκαράδα.

Ανθή Βούλγαρη: Ποιο είναι το όνομα του μωρού

Ο νεοφώτιστος πήρε το όνομα Μάριος και νονοί ήταν φιλικά πρόσωπα του ζευγαριού. Η Ανθή Βούλγαρη έλαμπε ευτυχισμένη κρατώντας στην αγκαλιά της τον μικρό, ενώ ο σύζυγός της, Κώστας Κωνσταντινίδης, συγκινήθηκε ιδιαίτερα καθ’ όλη τη διάρκεια της τελετής.

Ποιοι ήταν καλεσμένοι στο μυστήριο

Στη βάφτιση του γιου τους, η Ανθή Βούλγαρη και ο Κώστας Κωνσταντινίδης είχαν στο πλευρό τους μόνο αγαπημένα τους πρόσωπα, καθώς πραγματοποιήθηκε σε στενό κύκλο.

Ανάμεσα στους καλεσμένους του ζευγαριού ήταν και ο στενός συνεργάτης της Ανθής Βούλγαρη, Ιορδάνης Χασοπόπουλος με τη σύζυγό του και ο κουμπάρος της δημοσιογράφου και τραγουδιστής, Πέτρος Ιακωβίδης.

Μετά τη βάφτιση, πραγματοποιήθηκε μια μικρή δεξίωση. Ο στολισμός ήταν σε σιελ αποχρώσεις που παρέπεμπαν σε μαγικό παραμύθι.

Πέτρος Ιακωβιδής: Ανέλαβε το πάρτι μετά τη βάφτιση

Μάλιστα, ο Πέτρος Ιακωβίδης ήταν αυτός που ανέλαβε τη διασκέδαση των καλεσμένων, ερμηνεύοντας μερικές από τις επιτυχίες του. Φωτογραφίες και βίντεο από τη βάφτιση του γιου της Ανθής Βούλγαρη και του Κώστα Κωνσταντινίδη δημοσιεύτηκαν στα social media.