Ανθή Βούλγαρη: Για ποιο λόγο απουσιάζε σήμερα από την «Κοινωνία ώρα MEGA»
Η Ανθή Βούλγαρη απουσίαζε σήμερα από την πρωινή ενημερωτική εκπομπή του MEGA.
Η Ανθή Βούλγαρη βρέθηκε εκτός της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα MEGA», την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου. Και ο λόγος; η έντονη κόπωση και ο απαιτητικός ρυθμός ζωής της, ιδιαίτερα μετά από τον ερχομό του πρώτου παιδιού της πριν λίγους μήνες.
Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια δεν βρέθηκε στο πλατό, με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο να δίνει στους τηλεθεατές μια ξεκάθαρη και ανθρώπινη εξήγηση.
Ιορδάνης Χασαπόπουλος: Τι είπε για τη σημερινή απουσία της Ανθής Βούλγαρη
«Όπως βλέπετε, μοναξιές έχω σήμερα. Η κυρία Βούλγαρη δεν είναι στα καλά της και το λέω με την έννοια ότι είχε μία μικρή αδιαθεσία και καλύτερα να μείνει στο σπίτι», είπε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος στην έναρξη της εκπομπής.
Ενώ, λίγο αργότερα, ο δημοσιογράφος στέλνοντας τα «περαστικά» του στην Ανθή Βούλγαρη τόνισε: «Όταν ξυπνάς καθημερινά στις 4 η ώρα, ο οργανισμός καταπονείται. Όταν έχεις όλη μέρα το παιδί και ξυπνάς καθημερινά στις 4 το πρωί, καταπονείσαι», υπογραμμίζοντας την πίεση που δημιουργεί ο απαιτητικός συνδυασμός πρωινής ενημέρωσης και οικογενειακών υποχρεώσεων.
