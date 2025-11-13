Ανθή Βούλγαρη: Για ποιο λόγο απουσιάζε σήμερα από την «Κοινωνία ώρα MEGA»

Η Ανθή Βούλγαρη βρέθηκε εκτός της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα MEGA», την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου. Και ο λόγος; η έντονη κόπωση και ο απαιτητικός ρυθμός ζωής της, ιδιαίτερα μετά από τον ερχομό του πρώτου παιδιού της πριν λίγους μήνες.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια δεν βρέθηκε στο πλατό, με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο να δίνει στους τηλεθεατές μια ξεκάθαρη και ανθρώπινη εξήγηση.

Ιορδάνης Χασαπόπουλος: Τι είπε για τη σημερινή απουσία της Ανθής Βούλγαρη

«Όπως βλέπετε, μοναξιές έχω σήμερα. Η κυρία Βούλγαρη δεν είναι στα καλά της και το λέω με την έννοια ότι είχε μία μικρή αδιαθεσία και καλύτερα να μείνει στο σπίτι», είπε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος στην έναρξη της εκπομπής.

Ενώ, λίγο αργότερα, ο δημοσιογράφος στέλνοντας τα «περαστικά» του στην Ανθή Βούλγαρη τόνισε: «Όταν ξυπνάς καθημερινά στις 4 η ώρα, ο οργανισμός καταπονείται. Όταν έχεις όλη μέρα το παιδί και ξυπνάς καθημερινά στις 4 το πρωί, καταπονείσαι», υπογραμμίζοντας την πίεση που δημιουργεί ο απαιτητικός συνδυασμός πρωινής ενημέρωσης και οικογενειακών υποχρεώσεων.