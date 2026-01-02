newspaper
Σημαντική είδηση:
02.01.2026 | 17:51
Σεισμός 6,5 Ρίχτερ στο Μεξικό (βίντεο)
Φάμελλος: Ο προϋπολογισμός υλοποιεί μνημονιακή λιτότητα – Δίνει προτεραιότητα στους ισχυρούς φίλους του Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 02 Ιανουαρίου 2026 | 17:43

Φάμελλος: Ο προϋπολογισμός υλοποιεί μνημονιακή λιτότητα – Δίνει προτεραιότητα στους ισχυρούς φίλους του Μητσοτάκη

Ο προϋπολογισμός είναι «χωρίς μέριμνα για τον λαό και τα δημόσια αγαθά, αλλά με προτεραιότητα στα καρτέλ και στους ισχυρούς φίλους του κ. Μητσοτάκη», υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Σφοδρά πυρά στην κυβέρνηση εξαπολύει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, τονίζοντας πως παρά τις κυβερνητικές κορώνες «ο τελευταίος προϋπολογισμός δεν στηρίζει την κοινωνία, αλλά υλοποιεί μια μνημονιακή πολιτική λιτότητας χωρίς μνημόνια».

Όπως τονίζει ο κ. Φάμελλος σε άρθρο του στον Χρόνο της Κομοτηνής, ο προϋπολογισμός είναι «χωρίς μέριμνα για τον λαό και τα δημόσια αγαθά, αλλά με προτεραιότητα στα καρτέλ και στους ισχυρούς φίλους του κ. Μητσοτάκη».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ υπογραμμίζει πως «στον αγροτικό τομέα, τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα. Όταν ο αγρότης δεν μπορεί να ζήσει αξιοπρεπώς από τη δουλειά του, η εγκατάλειψη της γης γίνεται αναγκαστική επιλογή», προσθέτοντας πως «την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση της ΝΔ έχει βαρύτατες ευθύνες για μια συνολική κρίση αξιοπιστίας και θεσμών. Τα σκάνδαλα, η γενικευμένη αδιαφάνεια, η απαξίωση του κράτους δικαίου, η υποβάθμιση της Βουλής αποκαλύπτουν ένα καθεστώς που δεν λογοδοτεί και δεν προστατεύει το δημόσιο συμφέρον».

Τέλος, ο κ. Φάμελλος επισημαίνει ότι «η προοδευτική απάντηση οφείλει να είναι καθαρή. Ισχυρό κοινωνικό κράτος, παραγωγική ανασυγκρότηση με επίκεντρο τον άνθρωπο και πολιτικές που υπηρετούν τη Δημοκρατία και τη συνοχή της κοινωνίας. Μία πραγματική αναγέννηση της πατρίδας μας».

Ολόκληρο το άρθρο του Σωκράτη Φάμελλου:

«Η προοδευτική απάντηση οφείλει να είναι καθαρή. Ισχυρό κοινωνικό κράτος, παραγωγική ανασυγκρότηση με επίκεντρο τον άνθρωπο και πολιτικές που υπηρετούν τη Δημοκρατία και τη συνοχή της κοινωνίας

Η κατάσταση στην ελληνική περιφέρεια αποκαλύπτει ξεκάθαρα το αδιέξοδο των πολιτικών της κυβέρνησης της ΝΔ. Αγρότες που δεν βλέπουν μέλλον, χωριά που ερημώνουν, νέοι και νέες που εγκαταλείπουν τον τόπο τους και μια χώρα που συρρικνώνεται δημογραφικά.

Δεν πρόκειται για συγκυριακά φαινόμενα, αλλά για το αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών που δεν έχουν ως προτεραιότητα την κοινωνική συνοχή και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, αντίθετα τις υπονομεύουν.

Η κυβέρνηση διαχειρίζεται το δημογραφικό και την αποκέντρωση με επικοινωνιακούς όρους και αποσπασματικά μέτρα.

Όμως ο πληθυσμός έχει μειωθεί σημαντικά σε 11 από τις 13 περιφέρειες της χώρας, σε εθνικό επίπεδο το ισοζύγιο γεννήσεων – θανάτων παραμένει αρνητικό, με 100 γεννήσεις ανά 185 θανάτους, ενώ οι ακριτικές περιφέρειες έχουν τη μεγαλύτερη δημογραφική απώλεια την τελευταία δεκαετία.

Χωρίς εργασία, δημόσιες υπηρεσίες, ταχυδρομεία και τράπεζες, σχολεία και υγειονομική κάλυψη, καμία νέα οικογένεια δεν μπορεί να μείνει στον τόπο της. Η δημογραφική συρρίκνωση δεν είναι φυσικός νόμος. Είναι πολιτικό αποτέλεσμα.

Η απαξίωση του πρωτογενούς τομέα, το τεράστιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι ελλιπείς διασυνδέσεις, το κλείσιμο εργοστασίων, οδηγούν στο φαινόμενο της νεομετανάστευσης, αλλά και στην αδυναμία των νέων να μείνουν στον τόπο τους, να φτιάξουν οικογένεια, να δημιουργήσουν και να προκόψουν.

Παρά τις κυβερνητικές κορώνες, ο τελευταίος προϋπολογισμός δεν στηρίζει την κοινωνία, αλλά υλοποιεί μια μνημονιακή πολιτική λιτότητας χωρίς μνημόνια. Χωρίς μέριμνα για τον λαό και τα δημόσια αγαθά, αλλά με προτεραιότητα στα καρτέλ και στους ισχυρούς φίλους του κ. Μητσοτάκη.

Είμαστε τελευταίοι στον μέσο μισθό στην ΕΕ, 2,2 φορές κάτω από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο και τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη. Και η όποια μικρή αύξηση στον κατώτατο μισθό, εξαφανίζεται από τον πληθωρισμό και την ακρίβεια.

1,6 εκατομμύρια μισθωτοί ζουν με μισθό κάτω από 950 ευρώ τον μήνα, την ώρα που πολλοί από αυτούς δίνουν πάνω από το 1/3 του εισοδήματός τους για ενοίκιο και αγωνιούν είτε βρίσκονται μπροστά στα ράφια του σούπερ μάρκετ, είτε από το κόστος ενέργειας, είτε πληρώνοντας από την τσέπη τους για Υγεία και Παιδεία, αφού και σε αυτούς τους τομείς είμαστε πρώτοι στις ιδιωτικές δαπάνες στην ΕΕ.

Στον αγροτικό τομέα, τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα. Όταν ο αγρότης δεν μπορεί να ζήσει αξιοπρεπώς από τη δουλειά του, η εγκατάλειψη της γης γίνεται αναγκαστική επιλογή.

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση της ΝΔ έχει βαρύτατες ευθύνες για μια συνολική κρίση αξιοπιστίας και θεσμών. Τα σκάνδαλα, η γενικευμένη αδιαφάνεια, η απαξίωση του κράτους δικαίου, η υποβάθμιση της Βουλής αποκαλύπτουν ένα καθεστώς που δεν λογοδοτεί και δεν προστατεύει το δημόσιο συμφέρον.

Η Ελλάδα, όμως, έχει ανάγκη από ένα άλλο μέλλον, μία άλλη προοπτική. Έχει ανάγκη από προοδευτικές πολιτικές που θα αλλάξουν την καθημερινότητα των πολιτών και ειδικά των ακριτών μας.

Για τον ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ αυτό αποτελεί εθνική προτεραιότητα.

Απαιτείται στήριξη του αγροτικού εισοδήματος, μείωση του κόστους παραγωγής, ουσιαστικοί έλεγχοι στην αγορά, ενίσχυση των συνεταιρισμών, δίκαιες τιμές από το χωράφι στο ράφι, αναστολή του ΦΠΑ στα βασικά προϊόντα και στα φάρμακα, μείωση των συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά και απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του για τις επιχειρήσεις με τζίρο μέχρι 30.000 ευρώ.

Απαιτούνται προσλήψεις, αυξήσεις μισθών και αύξηση του ποσοστού του ΑΕΠ σε Υγεία και Παιδεία ώστε ο καθένας να έχει τον γιατρό του και δάσκαλο για το παιδί του όπου και αν βρίσκεται.

Απαιτείται κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων και δημόσια πολιτική για τη στέγη με προσφορά κατοικιών με μειωμένο ενοίκιο, φοιτητική στέγη και δωρεάν στέγη για τους δημόσιους λειτουργούς στην περιφέρεια για τουλάχιστον 3 χρόνια.

Και παράλληλα απαιτείται φορολόγηση των υπερκερδών και του άδικου υπερπλουτισμού ώστε να δημιουργηθεί ένα Εθνικό Ταμείο Ανάκαμψης που θα στηρίζει τους ακρίτες, τους νέους και τους μικρομεσαίους.

Έτσι αλλάζει η κοινωνία προς το καλύτερο. Άλλωστε, η αλλαγή πορείας είναι κοινωνική ανάγκη και εθνικό συμφέρον. Διότι, μια χώρα που εγκαταλείπει την ύπαιθρο και κλείνει τα μάτια στη δημογραφική κρίση, υπονομεύει το μέλλον της.

Η προοδευτική απάντηση οφείλει να είναι καθαρή. Ισχυρό κοινωνικό κράτος, παραγωγική ανασυγκρότηση με επίκεντρο τον άνθρωπο και πολιτικές που υπηρετούν τη Δημοκρατία και τη συνοχή της κοινωνίας. Μία πραγματική αναγέννηση της πατρίδας μας.

Αυτή είναι η Προοδευτική Ελλάδα. Για αυτή έχουμε δεσμευθεί ότι θα αγωνιστούμε.

Για το λόγο αυτό καλούμε σε συνεργασία όλες τις προοδευτικές δυνάμεις της χώρας και όλους τους δημοκράτες και δημιουργικούς πολίτες.

Μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε την Ελλάδα που μας αξίζει».

ΠΑΣΟΚ: Εμφανίστηκε πάλι ο αυτοφωράκιας του Μητσοτάκη, Κυριάκος Βελόπουλος
«Τυχαίο;» 02.01.26

ΠΑΣΟΚ: Εμφανίστηκε πάλι ο αυτοφωράκιας του Μητσοτάκη, Κυριάκος Βελόπουλος

Το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ σχολιάζει δηκτικά την σπουδή του Κυριάκου Βελόπουλου να απαντήσει στην ανακοίνωση της Τρικούπη για τον ορισμό των επικεφαλής των Ανεξάρτητων Αρχών. «Κάνουν τον «αυτοφωράκια» του Κυριάκου Μητσοτάκη, αφού συνεργάστηκαν μαζί του να αλλάξει η σύνθεση της ΑΔΑΕ μεσούσης της έρευνας για τις υποκλοπές

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ο Κακλαμάνης επιχειρεί να καθοδηγήσει τις διαδικασίες εκλογής διοικητών των Ανεξάρτητων Αρχών
Πυρά 02.01.26

ΠΑΣΟΚ: Ο Κακλαμάνης επιχειρεί να καθοδηγήσει τις διαδικασίες εκλογής διοικητών των Ανεξάρτητων Αρχών

Το ΠΑΣΟΚ επιτέθηκε στον πρόεδρο της Βουλής, Νίκητα Κακλαμάνη, λέγοντας πως επιχειρεί να καθοδηγήσει τις διαδικασίες εκλογής νέων διοικητών στις Ανεξάρτητες Αρχές

Σύνταξη
«Να μην καταργηθούν οι σχολικές επιτροπές», ζητούν Δούκας, Αγγελούδης, Μώραλης, Παχατουρίδης και Μπέγκας
Κοινή επιστολή 02.01.26

«Να μην καταργηθούν οι σχολικές επιτροπές», ζητούν Δούκας, Αγγελούδης, Μώραλης, Παχατουρίδης και Μπέγκας

Η διάταξη για την κατάργηση των σχολικών επιτροπών περιλαμβάνεται στο άρθρο 31 του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εσωτερικών - Τι αναφέρουν οι πέντε δήμαρχοι στην κοινή επιστολή τους προς τους υπουργούς Θοδωρή Λιβάνιο και Σοφία Ζαχαράκη

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ορατές και αόρατες κόντρες για τα ψηφοδέλτια, η νέα «φρουρά» στελεχών και οι προκριματικές του Δούκα
Πολιτική Γραμματεία 02.01.26

ΠΑΣΟΚ: Ορατές και αόρατες κόντρες για τα ψηφοδέλτια, η νέα «φρουρά» στελεχών και οι προκριματικές του Δούκα

Η διαδικασία κατάρτισης των ψηφοδελτίων του ΠΑΣΟΚ έχει αρχίσει να κινείται - έστω και άτυπα - με τις πρώτες ορατές αλλά και υπόγειες αντιπαραθέσεις να κάνουν την εμφάνισή τους στο εσωτερικό της Χαριλάου Τρικούπη. Στελέχη της νέας γενιάς, που ήδη έχουν ρόλο στο κόμμα, ετοιμάζονται να διεκδικήσουν και βουλευτική έδρα, την ώρα που οι εσωκομματικές ισορροπίες δοκιμάζονται από παρεμβάσεις, δημοσκοπήσεις και την πρόταση Δούκα για προκριματικές κάλπες.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
«Λάθος πόρτα χτυπά ο Μητσοτάκης, ας πάει στον Βελόπουλο» ξεκαθαρίζει το ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 01.01.26

«Λάθος πόρτα χτυπά ο Μητσοτάκης, ας πάει στον Βελόπουλο» ξεκαθαρίζει το ΠΑΣΟΚ

Δεν πτοείται το ΠΑΣΟΚ από το μαρκάρισμα του πρωθυπουργού, που επανέλαβε τα περί πρωτοβουλίας να υπάρξει συναίνεση με την αξιωματική Αντιπολίτευση στο ζήτημα των επικεφαλής των Ανεξάρτητων Αρχών, παρά την κατηγορηματική άρνηση της Τρικούπη. Καμία συνάντηση, καμία συνεννόηση με κλειστές πόρτες, τονίζει πηγή από το περιβάλλον του Νίκου Ανδρουλάκη.

Σύνταξη
Η διπλωματική ατζέντα του 2026 – Προκλήσεις και στοιχήματα για το Υπουργείο Εξωτερικών
Διπλωματία 01.01.26

Η διπλωματική ατζέντα του 2026 – Προκλήσεις και στοιχήματα για το Υπουργείο Εξωτερικών

Το 2026 αναμένεται να είναι χρονιά έντονης διπλωματικής κινητικότητας, με την Ελλάδα να καθορίζει τις κινήσεις και στη σκιά των νέων δεδομένων που δημιουργεί η διακυβέρνηση Τραμπ.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΚΚΕ: Σε έναν κόσμο που «φλέγεται», οι λαοί έχουν τη δύναμη να γίνουν πρωταγωνιστές των εξελίξεων
Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα 01.01.26

ΚΚΕ: Σε έναν κόσμο που «φλέγεται», οι λαοί έχουν τη δύναμη να γίνουν πρωταγωνιστές των εξελίξεων

«Για να κερδίσει ο λαός το παραμικρό, πρέπει να χάσει το κεφάλαιο. Αυτή τη μεγάλη αλήθεια εκφράζει το ΚΚΕ, που διαθέτει επεξεργασμένη πολιτική πρόταση για αυτόν τον άλλο δρόμο», επισημαίνει, μεταξύ άλλων η ΚΕ του Κομμουνιστικού Κόμματος

Σύνταξη
Η Κύπρος ανέλαβε την προεδρία της ΕΕ – Συγχαρητήριο μήνυμα του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών
Για δεύτερη φορά 01.01.26

Η Κύπρος ανέλαβε την προεδρία της ΕΕ – Συγχαρητήριο μήνυμα του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών

«Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε στενά για μια "αυτόνομη Ένωση, ανοιχτή στον κόσμο", προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών της», υπογράμμισε το υπουργείο Εξωτερικών στο συγχαρητήριο μήνυμα προς την Κυπριακή Δημοκρατία

Σύνταξη
Λόβερδος: Ευχόμαστε να μην υπάρχει Έλληνας μεταξύ των θυμάτων – Κινητοποιήθηκαν οι ελληνικές πρεσβευτικές αρχές
Δήλωση Λοβέρδου 01.01.26

Λόβερδος: Ευχόμαστε να μην υπάρχει Έλληνας μεταξύ των θυμάτων – Κινητοποιήθηκαν οι ελληνικές πρεσβευτικές αρχές

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δέκα τραυματίστηκαν σε έκρηξη που σημειώθηκε σε μπαρ στο Κραν Μοντανά, γνωστό θέρετρο σκι στην Ελβετία

Σύνταξη
Κακλαμάνης: Οι επιλογές όλων μας, από τη Βουλή ως τη ζωή, να μας κάνουν περήφανους κάθε μέρα
Πρόεδρος Βουλής 01.01.26

Κακλαμάνης: Οι επιλογές όλων μας, από τη Βουλή ως τη ζωή, να μας κάνουν περήφανους κάθε μέρα

Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ευχήθηκε «το 2026 όλες οι ελπίδες, τα όνειρα και οι προσδοκίες να βρουν τον προορισμό τους. Και, κυρίως, να μας βρουν ενωμένους. Γιατί μόνο έτσι πάει η ζωή μπροστά»

Σύνταξη
Μαξίμου: Με απειλή κυρώσεων και μετωπικές επιθέσεις κλιμακώνει τη σύγκρουση με τους αγρότες – Το αγροτικό μέτωπο «παγώνει» τον ανασχηματισμό
Πολιτική Γραμματεία 01.01.26

Μαξίμου: Με απειλή κυρώσεων και μετωπικές επιθέσεις κλιμακώνει τη σύγκρουση με τους αγρότες – Το αγροτικό μέτωπο «παγώνει» τον ανασχηματισμό

Σκληραίνει τη γραμμή του απέναντι στον αγροτικό κόσμο η κυβέρνηση, απειλώντας με κυρώσεις και πρόστιμα και εξαπολύοντας κατά μέτωπο επιθέσεις. Τα τέσσερα σημεία της τακτικής του Μαξίμου και οι νέες προσπάθειες διχασμού των αγροτών και σπασίματος των κινητοποιήσεων. Γιατί «παγώνει» ο ανασχηματισμός

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Τασούλας: Ας είναι η νέα χρονιά μια ευκαιρία να αλλάξουμε όλα όσα μας πληγώνουν
Πρόεδρος της Δημοκρατίας 31.12.25

Τασούλας: Ας είναι η νέα χρονιά μια ευκαιρία να αλλάξουμε όλα όσα μας πληγώνουν

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, έστειλε ευχές για μια νέα χρονιά «ανθρωπιάς, ενότητας και δημιουργίας», εμπνευσμένες από την ιστορία και τον πολιτισμό, με προσδοκία για «ειρήνη, πρόοδο και συνοχή το 2026»

Σύνταξη
Χαρίτσης: Μας ζητούν να συνηθίσουμε στον πόλεμο – Επιτακτική ανάγκη να πούμε «μέχρι εδώ»
Μήνυμα 31.12.25

Χαρίτσης: Μας ζητούν να συνηθίσουμε στον πόλεμο – Επιτακτική ανάγκη να πούμε «μέχρι εδώ»

«Μας ζητούν να συνηθίσουμε και στον πόλεμο. Σαν να είναι η βία, σαν να είναι η καταστροφή, κάτι φυσιολογικό, κάτι αναμενόμενο», είπε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Με επίθεση στους αγρότες και «κοινωνικό αυτοματισμό» το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 31.12.25

Με επίθεση στους αγρότες και «κοινωνικό αυτοματισμό» το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα Μητσοτάκη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν άφησε ανεκμετάλλευτο ούτε το πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του και επιτέθηκε στους αγρότες, κάνοντας λόγο για... «μπλόκα κατά της κοινωνίας», παρότι αυτά υποστηρίζονται από την πλειοψηφία του κόσμου, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις

Σύνταξη
Βασίλης Φόρης: Μια ζωή αφιερωμένη στη γλώσσα των Ελλήνων
In memoriam 02.01.26

Βασίλης Φόρης: Κοζανίτης και δημοτικιστής

Διακεκριμένος φιλόλογος και γλωσσολόγος, ο οποίος διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στην επίσημη καθιέρωση του μονοτονικού συστήματος γραφής της νεοελληνικής γλώσσας

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Κραν Μοντανά: Σε κρίσιμη κατάσταση πάνω από 80 τραυματίες – Σε «σπινθηροβόλα κεριά» αποδίδεται η πυρκαγιά
Δύσκολη ταυτοποίηση 02.01.26

Κραν Μοντανά: Σε κρίσιμη κατάσταση πάνω από 80 τραυματίες – Σε «σπινθηροβόλα κεριά» αποδίδεται η πυρκαγιά

Έχουν ταυτοποιηθεί 113 από τους 119 τραυματίες στο Κραν Μοντανά. Ελβετοί, Γάλλοι, Ιταλοί, Σέρβοι και πολίτες άλλων χωρών μεταξύ τους. Εγκαυματίες μεταφέρονται σε άλλες χώρες για ειδική φροντίδα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Κολεγιόπαιδα που τσακώνονται σε εφηβική σειρά – Το 2025 ήταν η χρονιά των beef μεταξύ Τραμπ και ποπ σταρ
(Α)σόβαροι 02.01.26

Κολεγιόπαιδα που τσακώνονται σε εφηβική σειρά – Το 2025 ήταν η χρονιά των beef μεταξύ Τραμπ και ποπ σταρ

Το 2025, ο Τραμπ είπε ότι «μισεί την Τέιλορ Σουίφτ», αποκάλεσε «χαζό» τον Μπρους Σπρίνγκστιν, ενώ ο Λευκός Οίκος χρησιμοποίησε ποπ επιτυχίες για να δημιουργήσει memes για τα δήθεν κατορθώματα της ICE.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Καματερό: 21χρονος οργάνωσε την απαγωγή 40χρονου για χρέος 16.000 ευρώ – Ο άγριος ξυλοδαρμός και το λάθος των δραστών
Καματερό 02.01.26

21χρονος οργάνωσε την απαγωγή 40χρονου για χρέος 16.000 ευρώ - Ο άγριος ξυλοδαρμός και το λάθος των δραστών

Ο 21χρονος με καταγωγή από την Ρουμανία ξυλοκόπησε και κρατούσε τον 40χρονο κλειδωμένο σε δωμάτιο του σπιτιού στο Καματερό - Ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται δύο συνεργοί του δράστη

Σύνταξη
Αγρότες: Τα σενάρια για «ολικό black out» σε δρόμους και λιμάνια – Αντίστροφη μέτρηση για την κρίσιμη πανελλαδική σύσκεψη
«Η τάση είναι η κλιμάκωση» 02.01.26

Αγρότες: Τα σενάρια για «ολικό black out» σε δρόμους και λιμάνια – Αντίστροφη μέτρηση για την κρίσιμη πανελλαδική σύσκεψη

Τι δηλώνουν στο in. Η τάση που διαμορφώνεται στα μπλόκα, από τον Έβρο μέχρι και την Κρήτη, δείχνει ότι η ερχόμενη εβδομάδα θα είναι εβδομάδα «αναμέτρησης» ανάμεσα στους αγρότες και την κυβέρνηση.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος, Δήμητρα Τριανταφύλλου
Τηλεφωνική συνομιλία Τραμπ-Ερντογάν – Θα συζητήσουν Γάζα και ουκρανικό
Τη Δευτέρα 02.01.26

Τηλεφωνική συνομιλία Τραμπ-Ερντογάν – Θα συζητήσουν Γάζα και ουκρανικό

Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι θα έχει τηλεφωνική συνομιλία με τον Αμερικανό ομόλογό του. Στα θέματα της συζήτησης, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η εκεχειρία στη Γάζα.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Εμφανίστηκε πάλι ο αυτοφωράκιας του Μητσοτάκη, Κυριάκος Βελόπουλος
«Τυχαίο;» 02.01.26

ΠΑΣΟΚ: Εμφανίστηκε πάλι ο αυτοφωράκιας του Μητσοτάκη, Κυριάκος Βελόπουλος

Το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ σχολιάζει δηκτικά την σπουδή του Κυριάκου Βελόπουλου να απαντήσει στην ανακοίνωση της Τρικούπη για τον ορισμό των επικεφαλής των Ανεξάρτητων Αρχών. «Κάνουν τον «αυτοφωράκια» του Κυριάκου Μητσοτάκη, αφού συνεργάστηκαν μαζί του να αλλάξει η σύνθεση της ΑΔΑΕ μεσούσης της έρευνας για τις υποκλοπές

Σύνταξη
«Δεν είναι μαγκιά να μεγαλώνεις ένα παιδί μόνη σου» – Η Βάνα Μπάρμπα για τη μονογονεϊκότητα, το sex, τον Μπερλουσκόνι και τις προδοσίες
Ομορφιά ως παγίδα 02.01.26

«Ήταν λάθος που μεγάλωσα τη Φαίδρα μόνη μου» – Η Βάνα Μπάρμπα για τη μονογονεϊκότητα, το sex, τον Μπερλουσκόνι και τις προδοσίες

Με αφοπλιστικά εξομολογητική διάθεση, η Βάνα Μπάρμπα υποδέχθηκε το 2026 ξετυλίγοντας το νήμα της ζωής της στην εκπομπή Στούντιο 4

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πρωτοχρονιά: Όταν το ρεβεγιόν καταλήγει σε τραγωδία… – Γιορτές με αιματηρή κατάληξη τα τελευταία 25 χρόνια
Τα τελευταία 25 χρόνια 02.01.26

Όταν το ρεβεγιόν καταλήγει σε τραγωδία... - Παραμονές πρωτοχρονιάς που σημαδεύτηκαν από αιματηρά περιστατικά

Οι γιορτές που συνοδεύουν την Πρωτοχρονιά έχουν σημαδευτεί πολλές φορές από αιματηρά περιστατικά, είτε ατυχήματα είτε επιθέσεις

Σύνταξη
Καμπανάκι ειδικών για την AI στα σχολεία – Χωρίς κανόνες, μπορεί
Προβληματισμός 02.01.26

Καμπανάκι ειδικών για την AI στα σχολεία – Χωρίς κανόνες, μπορεί να απειλήσει τη μάθηση

Η ενσωμάτωση της AI στα σχολεία επιταχύνεται, αλλά οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η ανεξέλεγκτη χρήση της μπορεί να πλήξει την κριτική σκέψη και να ενισχύσει την παραπληροφόρηση

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
«Ghost jobs» ή δουλειές που δεν υπάρχουν – Αυξάνονται οι φωνές για την απαγόρευσή τους
«Μαύρη τρύπα» 02.01.26

«Ghost jobs» ή δουλειές που δεν υπάρχουν – Αυξάνονται οι φωνές για την απαγόρευσή τους

Oι εταιρείες δημοσιεύουν ghost jobs για πολλούς λόγους. Κάποιοι, διότι θέλουν να δημιουργήσουν μια «δεξαμενή ταλέντων». Άλλοι για να δώσουν πλαστή εικόνα στην αγορά. Σίγουρα όμως αυτό έχει συνέπειες.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ο Κακλαμάνης επιχειρεί να καθοδηγήσει τις διαδικασίες εκλογής διοικητών των Ανεξάρτητων Αρχών
Πυρά 02.01.26

ΠΑΣΟΚ: Ο Κακλαμάνης επιχειρεί να καθοδηγήσει τις διαδικασίες εκλογής διοικητών των Ανεξάρτητων Αρχών

Το ΠΑΣΟΚ επιτέθηκε στον πρόεδρο της Βουλής, Νίκητα Κακλαμάνη, λέγοντας πως επιχειρεί να καθοδηγήσει τις διαδικασίες εκλογής νέων διοικητών στις Ανεξάρτητες Αρχές

Σύνταξη
Γιορτή στο Παγκρήτιο: Η ΕΠΟ ανακοίνωσε το τελετουργικό του Betsson Super Cup
Ποδόσφαιρο 02.01.26

Γιορτή στο Παγκρήτιο: Η ΕΠΟ ανακοίνωσε το τελετουργικό του Betsson Super Cup

Ολυμπιακός και ΟΦΗ κοντράρονται το απόγευμα του Σαββάτου στο Παγκρήτιο στον τελικό του Betsson Super Cup για το πρώτο τρόπαιο της σεζόν και η ΕΠΟ ανακοίνωσε όλα όσα θα λάβουν χώρα στο ματς-γιορτή του ποδοσφαίρου.

Σύνταξη
