Μαμουλάκης: Προϋπολογισμός 2026 – Οι απαντήσεις στους μύθους Μητσοτάκη

Έναν προς έναν αποδομεί «τους μύθους περί δήθεν ανάπτυξης, περιορισμό του δημοσίου χρέους, αντιμετώπισης της ανεργίας», κ.α, που ανέφερε από το βήμα της Βουλής κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο τομεάρχης Οικονομικών και Ανάπτυξης της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Χάρης Μαμουλάκης.

«Όταν μια κυβέρνηση λέει συνεχώς ότι ‘τα καλύτερα έρχονται’ σημαίνει ότι δεν ήρθαν ποτέ. Πάμε να δούμε, έναν προς έναν τους μύθους του κ. Μητσοτάκη και τι πραγματικά κρύβεται πίσω από τον Προϋπολογισμό του 2026», σημείωσε ο κ. Μαμουλάκης, παραθέτοντας τα εξής στοιχεία:

«Μας μίλησε για ανάπτυξη 2,4%, διπλάσια της Ευρωζώνης. Η Ελλάδα όντως έχει υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης. Αλλά γιατί; Γιατί ξεκινά από χαμηλότερη βάση, μετά από απώλεια πάνω από 25% του ΑΕΠ την προηγούμενη δεκαετία. Η σύγκλιση δεν κρίνεται στο ποσοστό, αλλά στο αποτέλεσμα στην τσέπη. Και εκεί η Ελλάδα παραμένει στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης σε αγοραστική δύναμη.

»Μας μίλησε για το δημόσιο χρέος ‘Το μειώνουμε για τις επόμενες γενιές’. Το χρέος μειώνεται ως ποσοστό, όχι γιατί πλουτίζει η κοινωνία, αλλά γιατί φουσκώνουν οι έμμεσοι φόροι και τα πλεονάσματα. Σε απόλυτα μεγέθη, το χρέος παραμένει πάνω από 400 δισ. ευρώ. Και το κόστος ζωής πληρώνεται σήμερα, όχι το 2029.

»Μας μίλησε για την ανεργία. Μειώθηκε η ανεργία, αλλά πώς; Με χαμηλούς μισθούς, με μερική απασχόληση, με εργαζόμενους φτωχούς. Η Ελλάδα είναι πρώτη στην ΕΕ σε εργαζόμενους που δυσκολεύονται να καλύψουν βασικές ανάγκες.

»Μας μίλησε για τον πληθωρισμό στο 2,2% – ‘Οι αυξήσεις τον καλύπτουν’. Ο πληθωρισμός δεν είναι ίδιος για όλους. Στα τρόφιμα, στη στέγη, στην ενέργεια, οι αυξήσεις ήταν πολλαπλάσιες. Όταν το ενοίκιο έχει ανέβει 30% και 40%, το ‘2,2%’ είναι στατιστικό τέχνασμα, όχι πραγματικότητα.

»Μας μίλησε για αύξηση στον κατώτατου μισθού. Αυξήθηκε ο κατώτατος μισθός, αλλά από πού ξεκίνησε; Από επίπεδα φτώχειας. Και σήμερα, ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα παραμένει κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ το κόστος ζωής συγκλίνει προς τα πάνω.

»Μας μίλησε για μείωση φόρων. Μειώθηκαν κάποιοι άμεσοι φόροι, αλλά αυξήθηκαν οι έμμεσοι, αυτοί που πληρώνουν όλοι το ίδιο. ΦΠΑ, καύσιμα, ενέργεια. Γι’ αυτό και τα κρατικά έσοδα σπάνε ρεκόρ, ενώ η κοινωνία δεν αναπνέει.

»Μας μίλησε για επενδύσεις και για το Ταμείο Ανάκαμψης. Το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι κυβερνητικό κατόρθωμα. Είναι ευρωπαϊκό εργαλείο. Το ερώτημα είναι: ποιοι ωφελούνται; Λίγοι μεγάλοι όμιλοι ή η μικρομεσαία οικονομία; Γιατί οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις συνεχίζουν να ασφυκτιούν.

»Μας μίλησε για σύγκλιση με την Ευρώπη. Συγκλίνουν οι αριθμοί, όχι η καθημερινότητα. Η Ελλάδα παραμένει ουραγός σε αγοραστική δύναμη, σε μισθούς, σε κοινωνική προστασία».

«Συμπέρασμα: Ο Προϋπολογισμός του 2026 δεν είναι προϋπολογισμός κοινωνικής ανάταξης. Είναι προϋπολογισμός σταθερότητας για τους λίγους και αντοχής για τους πολλούς. Και αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια πίσω από τους μύθους του κ. Μητσοτάκη», τόνισε ο αρμόδιος τομεάρχης Οικονομικών και Ανάπτυξης της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ.