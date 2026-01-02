Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
02.01.2026 | 08:34
Πώς θα λειτουργήσουν καταστήματα, σούπερ μάρκετ και τράπεζες σήμερα – Οι εξαιρέσεις
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Σχέσεις: Από πότε το dating έχει γίνει τόσο πολύ δύσκολο;
Vita 02 Ιανουαρίου 2026 | 07:01

Σχέσεις: Από πότε το dating έχει γίνει τόσο πολύ δύσκολο;

Από το swipe στο ghosting. Το σύχρονο dating είναι ένα μεγάλο χάος.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Τα αλλάζουμε όλα!

Τα αλλάζουμε όλα!

Spotlight

Εάν προσπαθείτε να βρείτε το «ιδανικό ταίρι» αλλά χωρίς επιτυχία, δεν είστε οι μόνοι που νιώθετε απογοήτευση. Πολλοί άνθρωποι έχουν κουραστεί από το σύγχρονο dating, τα ραντεβού που δεν οδηγούν πουθενά, τα άτομα που εξαφανίζονται μετά από υπέροχες συζητήσεις ή τις επιφανειακές συνδέσεις που ξαφνικά καταρρέουν χωρίς προειδοποίηση. Άλλοι αισθάνονται ότι επαναλαμβάνουν τα ίδια μοτίβα, επιλέγουν συνεχώς τον ίδιο τύπο συντρόφου ή αναρωτιούνται αν είναι «πολύ απαιτητικοί» — ή μήπως όχι αρκετά απαιτητικοί.

Υπάρχει επίσης η πίεση που προκύπτει από την ανάγκη για κάτι αληθινό, κάτι με ουσία, την ώρα που οι περισσότερες γνωριμίες μοιάζουν επιφανειακές ή αβέβαιες. Κι ενώ μπορεί εύκολα να νιώσετε ότι κάνετε κάτι λάθος, η αλήθεια είναι πως οι σχέσεις έχουν γίνει πιο περίπλοκες από ποτέ — και οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν πώς να τις διαχειριστούν.

Σύγχρονο dating – Πώς να ξεπεράσετε τις προκλήσεις

Το dating σήμερα συνοδεύεται από δυσκολίες που μπορούν να απογοητεύσουν ακόμη και τους πιο αισιόδοξους. Το να κατανοήσετε αυτά τα εμπόδια — και να έχετε στρατηγικές για να τα αντιμετωπίσετε — μπορεί να κάνει τη διαδικασία πολύ πιο διαχειρίσιμη.

Υπερβολικά πολλές επιλογές; Δώστε προτεραιότητα στην ποιότητα, όχι στην ποσότητα

Με χιλιάδες προφίλ διαθέσιμα με ένα μόνο swipe, είναι εύκολο να νιώσετε ότι πνίγεστε στις επιλογές ή να αναρωτιέστε συνεχώς αν «κάποιος καλύτερος» βρίσκεται απλώς ένα κλικ παρακάτω. Για να αποφύγετε την κόπωση της απόφασης, θέστε ξεκάθαρες προτεραιότητες για το τι έχει πραγματικά σημασία για εσάς σε έναν σύντροφο και επικεντρωθείτε σε ουσιαστικές γνωριμίες που ευθυγραμμίζονται με τις αξίες σας.

Αβεβαιότητα και ασυνέπεια; Παρατηρήστε και επικοινωνήστε

Το ghosting, η σταδιακή απομάκρυνση και οι λεγόμενες situationships είναι πλέον συνηθισμένα φαινόμενα στο σύγχρονο dating. Δώστε προσοχή στα μοτίβα συμπεριφοράς και επικοινωνήστε ξεκάθαρα τις προθέσεις σας. Αν κάποιος εξαφανίζεται επανειλημμένα ή στέλνει αντιφατικά μηνύματα, αντιμετωπίστε το ως ένδειξη της δικής του αξιοπιστίας — όχι της δικής σας αξίας.

Τελειομανία και μη ρεαλιστικές προσδοκίες: Αναζητήστε συμβατότητα, όχι τελειότητα

Τα καλαίσθητα προφίλ στα social media μπορούν να κάνουν το dating να μοιάζει με διαγωνισμό υψηλών απαιτήσεων. Αντί να κυνηγάτε την «τέλεια» εικόνα, μετατοπίστε την προσοχή σας στη συμβατότητα: δώστε προτεραιότητα στην καλοσύνη, τη συναισθηματική σταθερότητα και τις κοινές αξίες — όχι σε επιφανειακά χαρακτηριστικά.

Λιγότερη φυσική σύνδεση: Δώστε προτεραιότητα στην πραγματική επαφή

Στον κόσμο των apps και των γρήγορων μηνυμάτων, η αληθινή σύνδεση μπορεί εύκολα να χαθεί. Προσπαθήστε να μεταφέρετε τις γνωριμίες από την οθόνη στην πραγματική ζωή όσο πιο σύντομα γίνεται. Οι συναντήσεις πρόσωπο με πρόσωπο, οι αυθόρμητες συζητήσεις και οι κοινές εμπειρίες είναι αυτά που χτίζουν ουσιαστικές σχέσεις.

Κανόνες που αλλάζουν; Ρωτήστε και ξεκαθαρίστε

Με τις σύγχρονες μορφές σχέσεων να εξελίσσονται και τις προσδοκίες να διαφέρουν από άνθρωπο σε άνθρωπο, είναι εύκολο να νιώσετε χαμένοι. Μειώστε τη σύγχυση, κάνοντας από νωρίς βάσιμες ερωτήσεις περί πρόθεσης, ορίων και προσδοκιών. Οι ανοιχτές συζητήσεις βοηθούν και τις δύο πλευρές να κινηθούν στο σύγχρονο dating με περισσότερη σαφήνεια και αυτοπεποίθηση.

* Πηγή: Vita

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Ενέργεια: Συγκέντρωση της αγοράς και επενδύσεις δισεκατομμυρίων φέρνει το 2026

Ενέργεια: Συγκέντρωση της αγοράς και επενδύσεις δισεκατομμυρίων φέρνει το 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τα αλλάζουμε όλα!

Τα αλλάζουμε όλα!

Economy
Αγορά: Μπαίνουν τα κομμάτια του παζλ για την νέα Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή 

Αγορά: Μπαίνουν τα κομμάτια του παζλ για την νέα Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή 

inWellness
inTown
Plus
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κωνσταντινούπολη: «Δεν θα σιωπήσουμε, δεν θα ξεχάσουμε» – Μαζική διαδήλωση για τη Γάζα
«Free Palestine» 02.01.26

«Δεν θα σιωπήσουμε, δεν θα ξεχάσουμε» - Μαζική διαδήλωση για τη Γάζα στην Κωνσταντινούπολη

Μισό εκατομμύριο κόσμου συγκεντρώθηκε στην Κωνσταντινούπολη παρά το έντονο κρύο για να κάνει πορεία μέχρι τη Γέφυρα του Γαλατά και να διαμηνύσει ότι δεν θα ξεχάσει τη Γάζα και τους Παλαιστινίους

Σύνταξη
Θρήνος για τον Τόμι Λι Τζόουνς: Νεκρή σε πολυτελές ξενοδοχείο βρέθηκε η 34χρονη κόρη του τις πρώτες ώρες του 2026
Κόσμος 02.01.26

Θρήνος για τον Τόμι Λι Τζόουνς: Νεκρή σε πολυτελές ξενοδοχείο βρέθηκε η 34χρονη κόρη του τις πρώτες ώρες του 2026

Μια από τις χειρότερες στιγμές της ζωής του βιώνει ο σταρ του Χόλιγουντ Τόμι Λι Τζόουνς, καθώς η 34χρονη κόρη του Βικτόρια βρέθηκε νεκρή τις πρώτες ώρες του 2026.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ορατές και αόρατες κόντρες για τα ψηφοδέλτια, η νέα «φρουρά» στελεχών και οι προκριματικές του Δούκα
Πολιτική Γραμματεία 02.01.26

ΠΑΣΟΚ: Ορατές και αόρατες κόντρες για τα ψηφοδέλτια, η νέα «φρουρά» στελεχών και οι προκριματικές του Δούκα

Η διαδικασία κατάρτισης των ψηφοδελτίων του ΠΑΣΟΚ έχει αρχίσει να κινείται - έστω και άτυπα - με τις πρώτες ορατές αλλά και υπόγειες αντιπαραθέσεις να κάνουν την εμφάνισή τους στο εσωτερικό της Χαριλάου Τρικούπη. Στελέχη της νέας γενιάς, που ήδη έχουν ρόλο στο κόμμα, ετοιμάζονται να διεκδικήσουν και βουλευτική έδρα, την ώρα που οι εσωκομματικές ισορροπίες δοκιμάζονται από παρεμβάσεις, δημοσκοπήσεις και την πρόταση Δούκα για προκριματικές κάλπες.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Πώς θα λειτουργήσουν καταστήματα, σούπερ μάρκετ και τράπεζες σήμερα – Οι εξαιρέσεις
Οι εξαιρέσεις 02.01.26

Πώς θα λειτουργήσουν καταστήματα, σούπερ μάρκετ και τράπεζες σήμερα

Η δεύτερη μέρα του χρόνου δεν είναι επίσημη αργία, αλλά τα καταστήματα κάνουν απογραφή - Για τα σούπερ μάρκετ, οι καταναλωτές θα πρέπει να ελέγχουν το ωράριο του καταστήματος της περιοχής τους

Σύνταξη
Γιατί η Αταλάντα δείχνει τον δρόμο στο ιταλικό ποδόσφαιρο
Ποδόσφαιρο 02.01.26

Γιατί η Αταλάντα δείχνει τον δρόμο στο ιταλικό ποδόσφαιρο

Εννέα συνεχόμενες χρήσεις με κέρδη, 231 εκατ. ευρώ θετικό αποτέλεσμα από το 2016 και μια στρατηγική που επανεπενδύει κάθε ευρώ σε παίκτες και υποδομές, αποδεικνύοντας ότι η βιωσιμότητα μπορεί να συμβαδίσει με την κορυφή.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Αλκοτέστ και για τα πατίνια
Ευρύτερο πρόβλημα 02.01.26

Αλκοτέστ και για τα πατίνια

Πρόστιμο 300 ευρώ σε γυναίκα καθώς όπως διαπιστώθηκε οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ - Γιατί πέτυχε η διαχείρισή τους σε άλλες χώρες

Κώστας Ντελέζος
Η βιομηχανία του «σκοτεινού τουρισμού»: Γιατί οι νέοι επισκέπτονται τόπους καταστροφής;
Όλα για τα likes; 02.01.26

Η βιομηχανία του «σκοτεινού τουρισμού»: Γιατί οι νέοι επισκέπτονται τόπους καταστροφής;

Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότεροι νέοι ταξιδιώτες επισκέπτονται τόπους στους οποίους έλαβαν χώρα πόλεμοι και κάθε είδους καταστροφή. Ο «σκοτεινός τουρισμός» στα... καλύτερα του

Σύνταξη
Από τους δασμούς μέχρι τα Labubu, το 2025 ήταν μία… ιδιαίτερη χρονιά για τη παγκόσμια οικονομία
Τέλος του ελεύθερου εμπορίου 02.01.26

Από τους δασμούς μέχρι τα Labubu, το 2025 ήταν μία… ιδιαίτερη χρονιά για τη παγκόσμια οικονομία

Από την επιστροφή του προστατευτισμού έως την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης και την επιβράβευση της καινοτομίας με το Νόμπελ Οικονομικών, το 2025 αποτέλεσε μια χρονιά καμπής για την παγκόσμια οικονομία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Miriam Rodríguez: Η μητέρα που κυνήγησε τους δολοφόνους της κόρης της – Και το πλήρωσε με τη ζωή της
Απέναντι στην ατιμωρησία 02.01.26

Κυνήγησε τους δολοφόνους της κόρης της έναν-έναν, μέχρι που τη σκότωσαν - Η ιστορία της Miriam Rodríguez

Η Miriam Rodríguez πέρασε χρόνια εντοπίζοντας, έναν προς έναν, τους δολοφόνους της κόρης της — μέχρι που δολοφονήθηκε και η ίδια, ανήμερα της Γιορτής της Μητέρας το 2017.

Ίλντα Τόσκα
Ίλντα Τόσκα
Ο Tyler, the Creator έχει ενθουσιαστεί με το κινηματογραφικό του ντεμπούτο – «Μια βουτιά με τα μούτρα σε κάτι καινούργιο»
Νέο κεφάλαιο 02.01.26

Ο Tyler, the Creator έχει ενθουσιαστεί με το κινηματογραφικό του ντεμπούτο – «Μια βουτιά με τα μούτρα σε κάτι καινούργιο»

Ο γνωστός μουσικός Tyler, the Creator δοκίμασε τις υποκριτικές του δυνατότητες με έναν ρόλο έκπληξη στο Marty Supreme, ως στενός φίλος του Τιμοτέ Σαλαμέ.

Σύνταξη
Dry January: Αν σκέφτεσαι να κόψεις μαχαίρι το αλκόολ τον πρώτο μήνα του 2026, ξανασκέψου το
Υγεία 02.01.26

Dry January: Αν σκέφτεσαι να κόψεις μαχαίρι το αλκόολ τον πρώτο μήνα του 2026, ξανασκέψου το

Ο «Στεγνός Ιανουάριος» έχει καθιερωθεί ως ένα trend αποτοξίνωσης μετά τις γιορτές, όμως ειδικοί αμφισβητούν κατά πόσο αυτή η τακτική οδηγεί σε ουσιαστική αλλαγή στη σχέση μας με το αλκοόλ

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη: Γιατί ένα chatbot δεν μπορεί να είναι φίλος ή σύντροφος
«Φιλία» και φιλία 02.01.26

Τεχνητή νοημοσύνη: Γιατί ένα chatbot δεν μπορεί να είναι φίλος ή σύντροφος

Θυμάστε τον κόσμο πριν από το facebook; Πριν από την τεχνητή νοημοσύνη; Και τις έννοιες «φίλος» και «σύντροφος» πριν από αυτά; Αν έχετε μπερδευτεί, ο ένοχος είναι εδώ. Στην οθόνη του υπολογιστή σας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Στα λευκά «ντύθηκε» η Κωνσταντινούπολη την πρώτη ημέρα του χρόνου – Χιονοστιβάδες στην πόλη Βαν [βίντεο]
Κόσμος 02.01.26

Στα λευκά «ντύθηκε» η Κωνσταντινούπολη την πρώτη ημέρα του χρόνου - Χιονοστιβάδες στην πόλη Βαν

Στην Κωνσταντινούπολη το χιόνι δεν είναι τόσο σπάνιο ως φαινόμενο, όμως συνήθως οι χιονοπτώσεις έρχονται τον Φεβρουάριο, κάτι που δημιούργησε προβλήματα. Χιονοστιβάδες έπληξαν την πόλη Βαν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο