Ερωτικά σε κρίση; Οι δύο συνήθειες που μπαίνουν εμπόδιο στις σχέσεις

Η προσπάθεια να αντιληφθούμε την έννοια της αγάπης — να την κατανοήσουμε, να την ορίσουμε ή τελικά να την φέρουμε στη ζωή μας — μπορεί να μοιάζει με ένα περίπλοκο παιχνίδι που δύσκολα κερδίζεις. Μερικές φορές όσο κι αν προσπαθούμε να κάνουμε τα πράγματα διαφορετικά, με κάποιο τρόπο, τα ίδια μοτίβα φαίνεται να επαναλαμβάνονται. Δεν είναι ότι δεν θέλετε την αγάπη αλλά ασυνείδητα, μπορεί να έχετε δημιουργήσει συνήθειες που σας κρατούν ασφαλείς αλλά μακριά από ουσιαστικές σχέσεις.

Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν σαμποτάρουν τις σχέσεις τους σκόπιμα. Αυτό συμβαίνει διακριτικά και συχνά μέσω προτύπων που φαίνονται αβλαβή εκείνη τη στιγμή, αλλά δημιουργούν απόσταση. Αυτά τα πρότυπα δεν σημαίνουν ότι δεν μπορείτε να διαμορφώσετε υγιείς σχέσεις, και είναι σημαντικό να το έχετε αυτό κατά νου, ώστε να μην πέσετε σε έναν φαύλο κύκλο ενοχής. Όλοι δημιουργούν ασυνείδητα ορισμένα προστατευτικά πρότυπα για να παραμείνουν ασφαλείς.

Οι συνήθειες που «σαμποτάρουν» τις σχέσεις ασυνείδητα

Ακολουθούν δύο συνήθειες που ενδέχεται να εμποδίζουν ασυνείδητα την αγάπη να μπει πλήρως στη ζωή σας και πώς να αρχίσετε να ανοίγεστε ξανά σε αυτήν:

1. Είστε βιαστικοί

Η αγάπη απαιτεί υπομονή για να αναπτυχθεί και να εξελιχθεί. Ωστόσο, στη σημερινή κουλτούρα των ραντεβού, όλα κινούνται με αστραπιαίες ταχύτητες. Ζώντας σε έναν κόσμο άμεσης ικανοποίησης, όλα είναι μόλις ένα άγγιγμα ή ένα κλικ μακριά. Η υπομονή είναι δυσεύρετη και αυτό αντανακλάται συχνά και στις σχέσεις.

Όταν λοιπόν, ξεκινάτε μια σχέση, το ένστικτό σας μπορεί να είναι να αναζητήσετε τη βεβαιότητα ή να αποφασίσετε γρήγορα αν είναι γραφτό να γίνει ή όχι, αντί να αφήσετε τα πράγματα να εξελιχθούν φυσικά. Σε αυτή τη βιασύνη, είναι επίσης εύκολο να μπερδέψετε την ένταση με την οικειότητα: να πιστέψετε ότι τα έντονα συναισθήματα ή η συνεχής επικοινωνία ισοδυναμούν με βάθος. Αλλά, στην πραγματικότητα, αυτό συχνά αντανακλά μόνο τον ενθουσιασμό της νέας σύνδεσης, παρά την άνεση της πραγματικής εγγύτητας.

2. Περιμένετε να νιώσετε «έτοιμοι»

Είναι πολύ συνηθισμένο να πιστεύουμε ότι πρέπει να είμαστε πλήρως συναισθηματικά «έτοιμοι» πριν ξεκινήσουμε μια σχέση. Ακούγεται υπεύθυνο, ακόμη και ευγενές — αλλά στην πραγματικότητα, μπορεί να είναι και μια μορφή αυτοπροστασίας. Η θεραπεία και η σύνδεση δεν είναι ξεχωριστά μονοπάτια. Συχνά μπορούν να εξελιχθούν μαζί. Όπως σημειώνει μια έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Current Opinions In Psychology, οι στενές σχέσεις λειτουργούν ως συναισθηματικά οικοσυστήματα που βοηθούν τους ανθρώπους να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες, αλλά και να τις ξεπεράσουν.

Συνολικά, οι συγγραφείς της μελέτης τονίζουν τους δύο βασικούς ρόλους της συναισθηματικής υποστήριξης:

Ασφαλές καταφύγιο (υποστήριξη στις δυσκολίες). Όταν αντιμετωπίζετε άγχος, απώλεια ή αποτυχία, ένας στοργικός σύντροφος θα σας προσφέρει παρηγοριά και σιγουριά. Αυτή η λειτουργία του ασφαλούς καταφυγίου βοηθά στη ρύθμιση των συναισθημάτων και αποκαθιστά την αίσθηση ασφάλειας.

Ασφαλής βάση (υποστήριξη για ανάπτυξη). Όταν δεν βρίσκεστε σε κρίση, μια υγιής σχέση λειτουργεί επίσης ως ασφαλής βάση. Σας ενθαρρύνει να εξερευνήσετε, ακόμη και να αναλάβετε κινδύνους και να αναπτυχθείτε. Το να γνωρίζετε ότι έχετε κάποιον που πιστεύει σε εσάς και θα είναι εκεί αν τα πράγματα πάνε στραβά μπορεί να είναι ένας σημαντικός παράγοντας στη ζωή που σας ωθεί προς την ανάπτυξη.

Η αγάπη δεν είναι κάτι που μαθαίνεις γρήγορα, ούτε είναι ένα παζλ με μία και μοναδική «σωστή» λύση. Ο δρόμος προς τη βαθύτερη οικειότητα ξεκινά με συνειδητές επιλογές. Αυτό σημαίνει να θυμάστε ότι τα μοτίβα σας είναι απλώς συναισθηματικές συνήθειες που έχουν διαμορφωθεί από προηγούμενες εμπειρίες και δεν είναι μόνιμες αλήθειες.

* Πηγή: Vita