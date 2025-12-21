Στα έλεγα: Δύο λέξεις που κάνουν άνω – κάτω τη σχέση

Ο πειρασμός είναι μεγάλος. Ένα μέλος της οικογένειας έκανε κάτι άστοχο. Ένας συνάδελφος έκανε κάτι λάθος. Υπάρχουν τόσες πολλές καταστάσεις όπου είναι τόσο εύκολο να πείτε «Στα έλεγα». Κι ενώ εκείνη την στιγμή μπορεί να μην το συνειδητοποιείτε, η σχέση σας επιβαρύνονται σημαντικά.

Αυτό διότι όταν κάποιος κάνει ένα απρόσεκτο ή δαπανηρό λάθος, αυτή μπορεί να είναι η στιγμή που χρειάζεται περισσότερο υποστήριξη και λιγότερο κριτική ή αιχμηρά σχόλια. Έμαθε ήδη το μάθημά του, μιας και θα κληθεί να υποστεί τις συνέπειες. Λέγοντας μια τέτοια φράση, δεν τον βοηθάτε να εμβαθύνει στην εμπειρία για να μάθει, ακόμα κι αν απαιτήθηκαν πολλές επαναλήψεις.

Οι συνέπειες του «Στα έλεγα» στις σχέσεις

Γιατί είναι τόσο σημαντικό να αποφεύγετε αυτές τις δελεαστικές αντιδράσεις σε ένα μέλος της οικογένειας, έναν φίλο ή έναν συνάδελφο; Επειδή δεν κάνουν τίποτα για να βοηθήσουν το άλλο άτομο. Αντ’αυτού έχουν ορισμένες συνέπειες που σας απομακρύνουν:

Κάθε φορά που επιλέγετε να πείτε αυτήν την φράση είναι σαν να λέτε στο άλλο άτομο ότι σας λείπει η ενσυναίσθηση και ίσως ακόμα ότι ενοχλείστε από τη συμπεριφορά του.

Κάθε φορά που επιλέγετε να πείτε αυτήν την φράση, ο αποδέκτης μπορεί να νιώσει ντροπή εξαιτίας της σκληρής κριτικής. Αυτό με τη σειρά του, μπορεί να οδηγήσει σε βάθος χρόνου στην αποφυγή αλληλεπιδράσεων και στην απομάκρυνση.

Τι να πείτε αντ’ αυτού

Τι μπορείτε να κάνετε όταν αντιμετωπίζετε καταστάσεις που σας βάζουν στον πειρασμό να το πείτε;

Εκφράστε ενσυναίσθηση. Δοκιμάστε να πείτε φράσεις, όπως «Λυπάμαι πολύ που σου συνέβη», «Αυτό είναι τόσο απογοητευτικό».

Αφιερώστε λίγο χρόνο ακούγοντας χωρίς να κρίνετε. Αυτό σημαίνει ότι δίνετε προσοχή στο άτομο που μιλάει, διατηρώντας την οπτική επαφή, κάνοντας σχετικές ερωτήσεις και συνοψίζοντας τα κύρια σημεία. Το πιο σημαντικό είναι αυτή η ενεργητική ακρόαση να γίνεται χωρίς επικριτικά σχόλια ή ερωτήσεις.

Βάλτε το σε μια προοπτική. Θα είναι αυτό το λάθος σημαντικό σε μια εβδομάδα; Έναν μήνα; Ένα χρόνο; Πέντε χρόνια; Υπήρξε ανεπανόρθωτη ζημιά ή μπορεί να υπάρξει κάποιο είδος λύσης;

Εάν μπορείτε και θέλετε, προσφερθείτε να συμμετάσχετε στην εξεύρεση λύσης. Και, εάν είναι απαραίτητο, θα μπορούσε να προσφερθείτε να βοηθήσετε με ουσιαστικούς τρόπους με τον χρόνο ή το ενδιαφέρον σας.

Αυτό που καλό είναι να θυμάστε γενικά, είναι να έρχεστε σε επαφή με τα δικά σας συναισθήματα σχετικά με τέτοιες καταστάσεις. Θυμηθείτε πώς νιώσατε όταν κάποιος αντιμετώπισε το λάθος σας ή την αδυναμία σας με σκληρή κριτική, σε αντίθεση με όταν το αντιμετώπισε με καλοσύνη, συμπόνια και ένα πλάνο δράσης.

