21.12.2025 | 11:43
Στα έλεγα: Δύο λέξεις που κάνουν άνω – κάτω τη σχέση
Ψύχραιμα 21 Δεκεμβρίου 2025 | 09:00

Στα έλεγα: Δύο λέξεις που κάνουν άνω – κάτω τη σχέση

Μπορεί να έχετε δίκιο... βουνό σε κάποια θέματα, ωστόσο μια φράση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στη σχέση.

Ο πειρασμός είναι μεγάλος. Ένα μέλος της οικογένειας έκανε κάτι άστοχο. Ένας συνάδελφος έκανε κάτι λάθος. Υπάρχουν τόσες πολλές καταστάσεις όπου είναι τόσο εύκολο να πείτε «Στα έλεγα». Κι ενώ εκείνη την στιγμή μπορεί να μην το συνειδητοποιείτε, η σχέση σας επιβαρύνονται σημαντικά.

Αυτό διότι όταν κάποιος κάνει ένα απρόσεκτο ή δαπανηρό λάθος, αυτή μπορεί να είναι η στιγμή που χρειάζεται περισσότερο υποστήριξη και λιγότερο κριτική ή αιχμηρά σχόλια. Έμαθε ήδη το μάθημά του, μιας και θα κληθεί να υποστεί τις συνέπειες. Λέγοντας μια τέτοια φράση, δεν τον βοηθάτε να εμβαθύνει στην εμπειρία για να μάθει, ακόμα κι αν απαιτήθηκαν πολλές επαναλήψεις.

Οι συνέπειες του «Στα έλεγα» στις σχέσεις

Γιατί είναι τόσο σημαντικό να αποφεύγετε αυτές τις δελεαστικές αντιδράσεις σε ένα μέλος της οικογένειας, έναν φίλο ή έναν συνάδελφο; Επειδή δεν κάνουν τίποτα για να βοηθήσουν το άλλο άτομο. Αντ’αυτού έχουν ορισμένες συνέπειες που σας απομακρύνουν:

  • Κάθε φορά που επιλέγετε να πείτε αυτήν την φράση είναι σαν να λέτε στο άλλο άτομο ότι σας λείπει η ενσυναίσθηση και ίσως ακόμα ότι ενοχλείστε από τη συμπεριφορά του.
  • Κάθε φορά που επιλέγετε να πείτε αυτήν την φράση, ο αποδέκτης μπορεί να νιώσει ντροπή εξαιτίας της σκληρής κριτικής. Αυτό με τη σειρά του, μπορεί να οδηγήσει σε βάθος χρόνου στην αποφυγή αλληλεπιδράσεων και στην απομάκρυνση.

Τι να πείτε αντ’ αυτού

Τι μπορείτε να κάνετε όταν αντιμετωπίζετε καταστάσεις που σας βάζουν στον πειρασμό να το πείτε;

  • Εκφράστε ενσυναίσθηση. Δοκιμάστε να πείτε φράσεις, όπως «Λυπάμαι πολύ που σου συνέβη», «Αυτό είναι τόσο απογοητευτικό».
  • Αφιερώστε λίγο χρόνο ακούγοντας χωρίς να κρίνετε. Αυτό σημαίνει ότι δίνετε προσοχή στο άτομο που μιλάει, διατηρώντας την οπτική επαφή, κάνοντας σχετικές ερωτήσεις και συνοψίζοντας τα κύρια σημεία. Το πιο σημαντικό είναι αυτή η ενεργητική ακρόαση να γίνεται χωρίς επικριτικά σχόλια ή ερωτήσεις.
  • Βάλτε το σε μια προοπτική. Θα είναι αυτό το λάθος σημαντικό σε μια εβδομάδα; Έναν μήνα; Ένα χρόνο; Πέντε χρόνια; Υπήρξε ανεπανόρθωτη ζημιά ή μπορεί να υπάρξει κάποιο είδος λύσης;
  • Εάν μπορείτε και θέλετε, προσφερθείτε να συμμετάσχετε στην εξεύρεση λύσης. Και, εάν είναι απαραίτητο, θα μπορούσε να προσφερθείτε να βοηθήσετε με ουσιαστικούς τρόπους με τον χρόνο ή το ενδιαφέρον σας.

Αυτό που καλό είναι να θυμάστε γενικά, είναι να έρχεστε σε επαφή με τα δικά σας συναισθήματα σχετικά με τέτοιες καταστάσεις. Θυμηθείτε πώς νιώσατε όταν κάποιος αντιμετώπισε το λάθος σας ή την αδυναμία σας με σκληρή κριτική, σε αντίθεση με όταν το αντιμετώπισε με καλοσύνη, συμπόνια και ένα πλάνο δράσης.

* Πηγή: Vita

Πάτρα: Συνελήφθη για απάτες μέλος συμμορίας – Λεία άνω των 120.000 ευρώ – Ενεχυροδανειστήρια στο κόλπο
Στην Πάτρα 21.12.25

Συνελήφθη για τηλεφωνικές απάτες μέλος συμμορίας - Άνω των 120.000 ευρώ η λεία - Ενεχυροδανειστήρια στο κόλπο

Η συλληφθείσα κατηγορείται για συμμετοχή σε τηλεφωνικές απάτες στην Πάτρα, τετελεσμένες και σε απόπειρα - Δικογραφία και εις βάρος ιδιοκτητών ενεχυροδανειστηρίων για διάθεση προϊόντων εγκλήματος

Σύνταξη
ΗΠΑ: Τρομακτικό βίντεο – Ριπές ανέμων ανατρέπουν νταλίκες σε αυτοκινητόδρομους
ΗΠΑ 21.12.25

Τρομακτικό βίντεο - Ριπές ανέμων ανατρέπουν νταλίκες σε αυτοκινητόδρομους

Οι Μετεωρολογικές Υπηρεσίες έχουν εκδώσει ευρείες προειδοποιήσεις για ισχυρούς ανέμους, ενώ καλούν τους οδηγούς να αποφεύγουν μη αναγκαία ταξίδια υπό τέτοιες ακραίες συνθήκες.

Σύνταξη
Σεισμική αλλαγή στο αφρικανικό ποδόσφαιρο: Το CAN ανά τετραετία και νέα Λίγκα των Εθνών
Ποδόσφαιρο 21.12.25

Σεισμική αλλαγή στο αφρικανικό ποδόσφαιρο: Το CAN ανά τετραετία και νέα Λίγκα των Εθνών

Η απόφαση του Πατρίς Μοτσεπέ επαναπροσδιορίζει το ημερολόγιο της ηπείρου, αλλάζει τις ισορροπίες με την Ευρώπη και ανοίγει μια νέα εποχή για τις εθνικές ομάδες της Αφρικής

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Αγρότες: Κλείνουν αύριο τις σήραγγες των Τεμπών για τα φορτηγά – Συνεχίζουν το άνοιγμα διοδίων
Agro-in 21.12.25

Με τρακτέρ αύριο στις σήραγγες των Τεμπών οι αγρότες - Συνεχίζουν το άνοιγμα των διοδίων

Οι αγρότες με καθημερινές συνελεύσεις καθορίζουν τα επόμενα βήματα ενόψει εντείνοντας την πίεση στην κυβέρνηση - Παράλληλα συνεχίζεται το άνοιγμα των διοδίων ώστε οι εκδρομείς των Χριστουγέννων να μετακινηθούν ελεύθερα

Σύνταξη
Σέντρα στο Κόπα Άφρικα: Το Μαρόκο του Ελ Κααμπί κάνει πρεμιέρα κόντρα στις Κομόρες
Ποδόσφαιρο 21.12.25

Σέντρα στο Κόπα Άφρικα: Το Μαρόκο του Ελ Κααμπί κάνει πρεμιέρα κόντρα στις Κομόρες

Το Κόπα Άφρικα ξεκινάει σήμερα Κυριακή (21/12), με το Μαρόκο του Αγιούμπ Ελ Κααμπί να αντιμετωπίζει τις Κομόρες και να ευελπιστεί σε κατάκτηση του τροπαίου στην έδρα του

Σύνταξη
Εβραϊκός αντισιωνισμός
«Όχι στο όνομά μας» 21.12.25

Εβραϊκός αντισιωνισμός

Ένα πρόσφατο βιβλίο υπενθυμίζει ότι ο αντισιωνισμός ήταν τμήμα της κουλτούρας της αμερικανικής εβραϊκής Αρστεράς

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
LIVE: Ολυμπιακός – Κολοσσός Ρόδου
Μπάσκετ 21.12.25

LIVE: Ολυμπιακός – Κολοσσός Ρόδου

LIVE: Ολυμπιακός – Κολοσσός Ρόδου. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Κολοσσός Ρόδου για την 11η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
«Ο πιο γενναίος άνθρωπος που γνώρισα ποτέ»: Πέθανε η αδελφή του Τζορτζ Κλούνεϊ, Αντέλια Ζάιντλερ, σε ηλικία 65 ετών
«Η ηρωίδα μου» 21.12.25

«Ο πιο γενναίος άνθρωπος που γνώρισα ποτέ»: Πέθανε η αδελφή του Τζορτζ Κλούνεϊ, Αντέλια Ζάιντλερ, σε ηλικία 65 ετών

Την απώλεια της αδελφής του, Αντέλιας «Άντα» Ζάιντλερ, θρηνεί ο Τζορτζ Κλούνεϊ. Η 65χρονη έφυγε από τη ζωή μετά από μάχη με τον καρκίνο, με τον ηθοποιό να τη χαρακτηρίζει «ηρωίδα» και «τον πιο γενναίο άνθρωπο που γνώρισε ποτέ»

Σύνταξη
Κρήτη: Στο νοσοκομείο δύο ανήλικα αγόρια λόγω κατανάλωσης αλκοόλ – Δύο συλλήψεις
Στην Κρήτη 21.12.25

Στο νοσοκομείο δύο ανήλικα αγόρια λόγω κατανάλωσης αλκοόλ - Δύο συλλήψεις

Για τα δύο περιστατικά κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικα παιδιά στην Κρήτη έχουν συλληφθεί από την Αστυνομία η 53χρονη υπεύθυνη του μπαρ στο Ηράκλειο και ο 48χρονος επιχειρηματίας στα Χανιά

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η διακυβέρνηση Μητσοτάκη διαιρεί σε δύο Ελλάδες – Οι λίγοι καλοπερνούν, οι πολλοί αγκομαχούν
ΠΑΣΟΚ 21.12.25

Τσουκαλάς: Η διακυβέρνηση Μητσοτάκη διαιρεί σε δύο Ελλάδες – Οι λίγοι καλοπερνούν, οι πολλοί αγκομαχούν

«Η χώρα χρειάζεται άμεσα κυβέρνηση που να μπορεί να ενώσει τους Έλληνες, που θα μπορεί να δημιουργήσει μια Ελλάδα για όλους», αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Ο κυνισμός και η αλαζονεία του δεν πείθει κανέναν πια, ούτε τους αγροτοσυνδικαλιστές της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 21.12.25

ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Ο κυνισμός και η αλαζονεία του δεν πείθει κανέναν πια, ούτε τους αγροτοσυνδικαλιστές της ΝΔ

Σφοδρά πυρά στον πρωθυπουργό εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ - «Όσο κι αν προσπαθεί να κρύψει την αποτυχία του φωτίζοντας δείκτες και αριθμούς από την πλευρά που τον συμφέρει η πραγματικότητα είναι αμείλικτη…», τονίζει

Σύνταξη
Αφαιρέθηκαν χωρίς εξήγηση φωτογραφίες από τα αρχεία Έπσταϊν – ανάμεσά τους και εικόνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ
«Τι άλλο συγκαλύπτεται;» 21.12.25

Αφαιρέθηκαν χωρίς εξήγηση φωτογραφίες από τα αρχεία Έπσταϊν – ανάμεσά τους και εικόνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Δεκαέξι φωτογραφίες αποσύρθηκαν αθόρυβα από την ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ με αρχεία για τον καταδικασμένο σε σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν, προκαλώντας πολιτικές αντιδράσεις και ερωτήματα για τη διαφάνεια

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τεχνητή Νοημοσύνη: Πώς ο φόβος αλλάζει τον επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων
Διεθνής Οικονομία 21.12.25

«Αν δεν θέλει τα γράμματα ας μάθει μια τέχνη» - Πώς να προστατεύσετε την εργασία σας από την Τεχνητή Νοημοσύνη

Οι νέοι υπό τον φόβο της Τεχνητής Νοημοσύνης επενδύουν λιγότερο στο πανεπιστήμιο και ενδιαφέρονται περισσότερο για εξειδικευμένα επαγγέλματα

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Μητσοτάκης: Φουλ του… κοινωνικού αυτοματισμού για τους αγρότες – «Ανοιχτοί σε διάλογο αλλά όχι στο παράλογο»
Κυριακάτικη ανάρτηση 21.12.25

Φουλ του... κοινωνικού αυτοματισμού από Μητσοτάκη για τους αγρότες - «Ανοιχτοί σε διάλογο αλλά όχι στο παράλογο»

Για μια ακόμη φορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προέβη σε συκοφάντηση του αγώνα των αγροτών, προσδοκώντας εναγωνίως να ενεργοποιήσει τον κοινωνικό αυτοματισμό - Πέταξε ξανά στους παραγωγούς το μπαλάκι του διαλόγου και άφησε αιχμές κατά του Νίκου Ανδρουλάκη

Σύνταξη
Σάο Πάουλο: Διακοπή συνεργασίας με γιατρό μετά από καταγγελία για παράτυπη χρήση «στυλό αδυνατίσματος»
Ποδόσφαιρο 21.12.25

Σάο Πάουλο: Διακοπή συνεργασίας με γιατρό μετά από καταγγελία για παράτυπη χρήση «στυλό αδυνατίσματος»

Φάρμακα που χρησιμοποιήθηκαν από παίκτες της Σάο Πάουλο δεν προέρχονταν από προμηθευτή εγκεκριμένο από την Anvisa – τι ακριβώς συνέβη και πώς απαντά ο σύλλογος

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
