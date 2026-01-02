Κολεγιόπαιδα που τσακώνονται σε εφηβική σειρά – Το 2025 ήταν η χρονιά των beef μεταξύ Τραμπ και ποπ σταρ

H σχέση μεταξύ Λευκού Οίκου (με τον Ντόναλντ Τραμπ να έχει τα ηνία) και καλλιτεχνών έγινε πιο περίεργη από ποτέ το 2025, όταν ήταν πιθανό να δεις σούπερ σταρ να εμφανίζονται στα πρωτοσέλιδα ενός ιστότοπου ειδήσεων όπως το Politico, όσο και στο μουσικό περιοδικό Pitchfork.

Αυτή η σχέση μίσους και αγάπης για κάποιους συντηρητικούς που γυρνούν από την άλλη το κεφάλι τους όταν βλέπουν βίντεο με τα «κατορθώματα» των πρακτόρων της ICE, μας ταξιδεύει αρχικά στις 20 Ιανουαρίου, όταν στις εκδηλώσεις για την ορκωμοσία του προέδρου Τραμπ συμμετείχαν καλλιτέχνες που υποστηρίζουν το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.

Και για να ακριβολογούμε, μεταξύ των Ρεπουμπλικάνων καλλιτεχνών, ήταν ο Kid Rock, ο οποίος φώναζε «Είναι το MAGA εδώ απόψε;», καθώς και η Carrie Underwood, η οποία δήλωσε ότι παρευρέθηκε στις εκδηλώσεις λόγω «ομοψυχίας» – κάτι που δεν θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στο κλίμα που επικρατεί.

«Δεν είναι πλέον σέξι»

Κάποιους μήνες αργότερα, στις 15 Μαΐου, ο Μπρους Σπρίνγκστιν μπαίνει στο παιχνίδι και, δήλωσε ότι η Αμερική βρίσκεται «στα χέρια μιας διεφθαρμένης, ανίκανης κυβέρνησης».

Ο Τραμπ απάντησε αποκαλώντας τον Σπρίνγκστιν «υπερεκτιμημένο» και «χαζό».

Μόλις μια ημέρα μετά, στις 16 Μαΐου, ο πρόεδρος υποστήριξε άνευ λόγου και αιτίας, ότι μισεί την Τέιλορ Σουίφτ.

«Έχει παρατηρήσει κανείς ότι, από τότε που είπα ότι μισώ την Τέιλορ Σουίφτ δεν είναι πλέον σέξι;», αναρωτήθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, δίνοντας την αίσθηση ότι πρωταγωνιστεί σε εφηβική σειρά με κολεγιόπαιδα που τσακώνονται.

Όμως, το αποκορύφωμα της έντασης μεταξύ Λευκού Οίκου και μουσικών καλλιτεχνών, ήρθε στις 8 Οκτωβρίου, όταν ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάικ Τζόνσον, δήλωσε ότι η επιλογή του Πορτορικανού Bad Bunny για το σόου του ημιχρόνου του Super Bowl είναι «μια τρομερή απόφαση… Κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε να επιλέξουν τον Lee Greenwood. Όχι κάποιον σαν αυτόν… Φαίνεται ότι δεν είναι κάποιος που απευθύνεται σε ένα ευρύτερο κοινό».

«Μην χρησιμοποιείτε τα τραγούδια μου για να προωθήσετε μισαλλόδοξη προπαγάνδα»

Τον επόμενο μήνα, δηλαδή τον Νοέμβριο, ο Λευκός Οίκος αποφάσισε να ακολουθήσει μια διαφορετική προσέγγιση σε ότι αφορά την προώθηση της ατζέντας του: το rage-baiting (κοινώς: προκαλώ, για να αυξήσω την επισκεψιμότητα).

Ξεκινά λοιπόν μια καμπάνια με memes, για τα οποία χρησιμοποιεί όπως μουσική υπόκρουση hit ποπ καλλιτεχνών, με στόχο να εκθειάσει την ICE.

Η Olivia Rodrigo απαντά τότε: «Μην χρησιμοποιείτε τα τραγούδια μου για να προωθήσετε τη ρατσιστική, μισαλλόδοξη προπαγάνδα σας».

Από την πλευρά της, η Sabrina Carpenter χαρακτηρίζει ένα meme που φέρει τη μουσική της «αηδιαστικό», ενώ παράλληλα η SZA γράφει στο Twitter: «O Λευκός Οίκος προκαλεί τους καλλιτέχνες, [ώστε να απαντήσουν] και να χαίρουν δωρεάν προώθησης».

Ωστόσο, την αντι- Τραμπική προσέγγιση των προαναφερθέντων καλλιτεχνών, δεν φαίνεται να συμμερίζεται η Nicki Minaj, η οποία επιτέθηκε στον κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, επειδή υποστηρίζει τα τρανς παιδιά, αποκαλώντας τον «σατανικό» και εκθείασε τον Τραμπ σε πρόσφατη ομιλία της στον συντηρητικό οργανισμό Turning Point USA, αναφέροντας: «Αγαπητοί νέοι, έχετε καταπληκτικά πρότυπα, όπως τον όμορφο και γοητευτικό πρόεδρό μας».

Για να δούμε τι θα φέρει το 2026.

*Με πληροφορίες από: Variety