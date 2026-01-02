magazin
Σημαντική είδηση:
02.01.2026 | 17:51
Σεισμός 6,5 Ρίχτερ στο Μεξικό (βίντεο)
Κολεγιόπαιδα που τσακώνονται σε εφηβική σειρά – Το 2025 ήταν η χρονιά των beef μεταξύ Τραμπ και ποπ σταρ
Κολεγιόπαιδα που τσακώνονται σε εφηβική σειρά – Το 2025 ήταν η χρονιά των beef μεταξύ Τραμπ και ποπ σταρ

Το 2025, ο Τραμπ είπε ότι «μισεί την Τέιλορ Σουίφτ», αποκάλεσε «χαζό» τον Μπρους Σπρίνγκστιν, ενώ ο Λευκός Οίκος χρησιμοποίησε ποπ επιτυχίες για να δημιουργήσει memes για τα δήθεν κατορθώματα της ICE.

Πεινάς συχνά; Ο μικροσκοπικός «διακόπτης» ίσως είναι στο "off"

Πεινάς συχνά; Ο μικροσκοπικός «διακόπτης» ίσως είναι στο “off”

Spotlight

H σχέση μεταξύ Λευκού Οίκου (με τον Ντόναλντ Τραμπ να έχει τα ηνία) και καλλιτεχνών έγινε πιο περίεργη από ποτέ το 2025, όταν ήταν πιθανό να δεις σούπερ σταρ να εμφανίζονται στα πρωτοσέλιδα ενός ιστότοπου ειδήσεων όπως το Politico, όσο και στο μουσικό περιοδικό Pitchfork.

Αυτή η σχέση μίσους και αγάπης για κάποιους συντηρητικούς που γυρνούν από την άλλη το κεφάλι τους όταν βλέπουν βίντεο με τα «κατορθώματα» των πρακτόρων της ICE, μας ταξιδεύει αρχικά στις 20 Ιανουαρίου, όταν στις εκδηλώσεις για την ορκωμοσία του προέδρου Τραμπ συμμετείχαν καλλιτέχνες που υποστηρίζουν το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.

Και για να ακριβολογούμε, μεταξύ των Ρεπουμπλικάνων καλλιτεχνών, ήταν ο Kid Rock, ο οποίος φώναζε «Είναι το MAGA εδώ απόψε;», καθώς και η Carrie Underwood, η οποία δήλωσε ότι παρευρέθηκε στις εκδηλώσεις λόγω «ομοψυχίας» – κάτι που δεν θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στο κλίμα που επικρατεί.

«Δεν είναι πλέον σέξι»

Κάποιους μήνες αργότερα, στις 15 Μαΐου, ο Μπρους Σπρίνγκστιν μπαίνει στο παιχνίδι και, δήλωσε ότι η Αμερική βρίσκεται «στα χέρια μιας διεφθαρμένης, ανίκανης κυβέρνησης».

Ο Τραμπ απάντησε αποκαλώντας τον Σπρίνγκστιν «υπερεκτιμημένο» και «χαζό».

Μόλις μια ημέρα μετά, στις 16 Μαΐου, ο πρόεδρος υποστήριξε άνευ λόγου και αιτίας, ότι μισεί την Τέιλορ Σουίφτ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη TIME (@time)

«Έχει παρατηρήσει κανείς ότι, από τότε που είπα ότι μισώ την Τέιλορ Σουίφτ δεν είναι πλέον σέξι;», αναρωτήθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, δίνοντας την αίσθηση ότι πρωταγωνιστεί σε εφηβική σειρά με κολεγιόπαιδα που τσακώνονται.

Όμως, το αποκορύφωμα της έντασης μεταξύ Λευκού Οίκου και μουσικών καλλιτεχνών, ήρθε στις 8 Οκτωβρίου, όταν ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάικ Τζόνσον, δήλωσε ότι η επιλογή του Πορτορικανού Bad Bunny για το σόου του ημιχρόνου του Super Bowl είναι «μια τρομερή απόφαση… Κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε να επιλέξουν τον Lee Greenwood. Όχι κάποιον σαν αυτόν… Φαίνεται ότι δεν είναι κάποιος που απευθύνεται σε ένα ευρύτερο κοινό».

«Μην χρησιμοποιείτε τα τραγούδια μου για να προωθήσετε μισαλλόδοξη προπαγάνδα»

Τον επόμενο μήνα, δηλαδή τον Νοέμβριο, ο Λευκός Οίκος αποφάσισε να ακολουθήσει μια διαφορετική προσέγγιση σε ότι αφορά την προώθηση της ατζέντας του: το rage-baiting (κοινώς: προκαλώ, για να αυξήσω την επισκεψιμότητα).

Ξεκινά λοιπόν μια καμπάνια με memes, για τα οποία χρησιμοποιεί όπως μουσική υπόκρουση hit ποπ καλλιτεχνών, με στόχο να εκθειάσει την ICE.

Η Olivia Rodrigo απαντά τότε: «Μην χρησιμοποιείτε τα τραγούδια μου για να προωθήσετε τη ρατσιστική, μισαλλόδοξη προπαγάνδα σας».

Από την πλευρά της, η Sabrina Carpenter χαρακτηρίζει ένα meme που φέρει τη μουσική της «αηδιαστικό», ενώ παράλληλα η SZA γράφει στο Twitter: «O Λευκός Οίκος προκαλεί τους καλλιτέχνες, [ώστε να απαντήσουν] και να χαίρουν δωρεάν προώθησης».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Impact (@impact)

Ωστόσο, την αντι- Τραμπική προσέγγιση των προαναφερθέντων καλλιτεχνών, δεν φαίνεται να συμμερίζεται η Nicki Minaj, η οποία επιτέθηκε στον κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, επειδή υποστηρίζει τα τρανς παιδιά, αποκαλώντας τον «σατανικό» και εκθείασε τον Τραμπ σε πρόσφατη ομιλία της στον συντηρητικό οργανισμό Turning Point USA, αναφέροντας: «Αγαπητοί νέοι, έχετε καταπληκτικά πρότυπα, όπως τον όμορφο και γοητευτικό πρόεδρό μας».

Για να δούμε τι θα φέρει το 2026.

*Με πληροφορίες από: Variety

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Σε υψηλά 16 ετών στην «πρώτη» του 2026

Χρηματιστήριο Αθηνών: Σε υψηλά 16 ετών στην «πρώτη» του 2026

Vita.gr
Πεινάς συχνά; Ο μικροσκοπικός «διακόπτης» ίσως είναι στο "off"

Πεινάς συχνά; Ο μικροσκοπικός «διακόπτης» ίσως είναι στο “off”

Economy
Ευρωζώνη: Δύο μεγάλοι ασθενείς, μία αδύναμη Ευρωζώνη

Ευρωζώνη: Δύο μεγάλοι ασθενείς, μία αδύναμη Ευρωζώνη

inWellness
inTown
«Δεν είναι μαγκιά να μεγαλώνεις ένα παιδί μόνη σου» – Η Βάνα Μπάρμπα για τη μονογονεϊκότητα, το sex, τον Μπερλουσκόνι και τις προδοσίες
Ομορφιά ως παγίδα 02.01.26
Ομορφιά ως παγίδα 02.01.26

«Ήταν λάθος που μεγάλωσα τη Φαίδρα μόνη μου» – Η Βάνα Μπάρμπα για τη μονογονεϊκότητα, το sex, τον Μπερλουσκόνι και τις προδοσίες

Με αφοπλιστικά εξομολογητική διάθεση, η Βάνα Μπάρμπα υποδέχθηκε το 2026 ξετυλίγοντας το νήμα της ζωής της στην εκπομπή Στούντιο 4

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κλούνεϊ-Τραμπ: Μετωπική σύγκρουση για τη γαλλική υπηκοότητα – «Μέτριος τύπος»
Fizz 02.01.26

Κλούνεϊ-Τραμπ: Μετωπική σύγκρουση για τη γαλλική υπηκοότητα – «Μέτριος τύπος»

Η απόφαση του Τζορτζ Κλούνεϊ να αποκτήσει τη γαλλική υπηκοότητα έχει εξελιχθεί σε ένα πρώτης τάξεως πολιτικό δράμα, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον του

Σύνταξη
Κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση ο Γουίλ Σμιθ – «Ήταν μια τραυματική εμπειρία»
Νέα προβλήματα 02.01.26

Κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση ο Γουίλ Σμιθ – «Ήταν μια τραυματική εμπειρία»

Με μια ακόμα νομική διαμάχη υποδέχθηκε το 2026 ο Γουίλ Σμιθ, καθώς μουσικός κατηγορεί τον σταρ του Χόλιγουντ και την εταιρεία του για σεξουαλική παρενόχληση.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Οι βουλευτίνες της Ιαπωνίας αγωνίζονται για περισσότερες τουαλέτες – Δύο καμπίνες, 73 γυναίκες, μια μεγάλη ουρά
Πρόοδος; 02.01.26

Οι βουλευτίνες της Ιαπωνίας αγωνίζονται για περισσότερες τουαλέτες - Δύο καμπίνες, 73 γυναίκες, μια μεγάλη ουρά

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σαναέ Τακαΐτσι, γνωστή και ως «Γιαπωνέζα Θάτσερ», διεκδικεί καλύτερες εγκαταστάσεις για τις γυναίκες, ώστε να ανταποκρίνονται στην αυξημένη εκπροσώπησή τους στο ιαπωνικό κοινοβούλιο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Τσάρλι Χάναμ φοβόταν ότι έκανε λάθος που δέχθηκε να υποδυθεί τον κατά συρροή δολοφόνο Εντ Γκέιν στο «Monster»
Ανατροπή 01.01.26

Ο Τσάρλι Χάναμ φοβόταν ότι έκανε λάθος που δέχθηκε να υποδυθεί τον κατά συρροή δολοφόνο Εντ Γκέιν στο «Monster»

«Όλα όσα είχαν γραφτεί για τον Εντ Γκέιν ήταν μια σειρά από γκροτέσκες περιγραφές φρίκης» δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο πρωταγωνιστής του «The Monster: The Ed Gein Story», Τσάρλι Χάναμ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Τζένιφερ Λόπεζ μοιράζεται την καλύτερη συμβουλή που έλαβε μετά το τρίτο διαζύγιό της
Χορός 01.01.26

Η Τζένιφερ Λόπεζ μοιράζεται την καλύτερη συμβουλή που έλαβε μετά το τρίτο διαζύγιό της

«Μετά το τρίτο μου διαζύγιο, ήμουν έτοιμη να τα παρατήσω όλα», είπε σε πρόσφατη ομιλία της η Τζένιφερ Λόπεζ, ωστόσο, αυτό άλλαξε όταν μια «πολύ σοφή γυναίκα» της έδωσε μια συμβουλή.

Σύνταξη
Μπριζίτ Μπαρντό: Η Vogue «σταύρωσε» την ακροδεξιά ντίβα – Μοχθηρός πόλεμος για την «woke επιδημία»
Go Fun 01.01.26

Μπριζίτ Μπαρντό: Η Vogue «σταύρωσε» την ακροδεξιά ντίβα – Μοχθηρός πόλεμος για την «woke επιδημία»

Η στοχοποιημένη επίθεση σε queer αρθρογράφο της Vogue από την αγέλη των MAGA για την ακροδεξιά ντίβα Μπριζίτ Μπαρντό είναι κάτι που η ντίβα και ακτιβίστρια για τα ζώα θα επικροτούσε

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τζένιφερ Άνιστον: Η τρυφερή εξομολόγηση του Τζιμ Κέρτις και οι «εκπλήξεις» για το 2026
Go Fun 01.01.26

Τζένιφερ Άνιστον: Η τρυφερή εξομολόγηση του Τζιμ Κέρτις και οι «εκπλήξεις» για το 2026

Με κοινές αναρτήσεις και τρυφερά στιγμιότυπα, η Τζένιφερ Άνιστον και ο Τζιμ Κέρτις επιβεβαιώνουν πως ο έρωτάς τους είναι η πιο όμορφη είδηση που μας άφησε η χρονιά που πέρασε

Σύνταξη
Το σώμα μου να είχατε: Η απολαυστική απάντηση της Τζένιφερ Λόπεζ σε όσους σχολιάζουν την εμφάνισή της
Δεν μπλέκεις 01.01.26

Το σώμα μου να είχατε: Η απολαυστική απάντηση της Τζένιφερ Λόπεζ σε όσους σχολιάζουν την εμφάνισή της

Η pop star Τζένιφερ Λόπεζ έχει δεχθεί μεγάλη online κριτική για τις hot εμφανίσεις της κατά την διάρκεια των συναυλιών της. Ωστόσο ξέρει πως να απαντήσει.

Σύνταξη
Ντέιβιντ Μπέκαμ: Κλάδος ελαίας για ένα ειρηνικό 2026 στον πρωτότοκο Μπρούκλιν – «Είστε η ζωή μου»
Go Fun 01.01.26

Ντέιβιντ Μπέκαμ: Κλάδος ελαίας για ένα ειρηνικό 2026 στον πρωτότοκο Μπρούκλιν – «Είστε η ζωή μου»

Η αλλαγή του χρόνου βρήκε την οικογένεια Μπέκαμ σε δυναμική συμφιλίωσης μετά τη φερόμενη κόντρα των Ντέιβιντ και Βικτόρια με τον πρωτότοκο γιο τους Μπρούκλιν

Σύνταξη
Γάλλος, γέρος και σοφός: Ο Τζορτζ Κλούνεϊ για τον «χαζούλη» Τραμπ, τον Σαλαμέ και την επιστροφή των Ocean’s
Τόπο στα νιάτα 01.01.26

Γάλλος, γέρος και σοφός: Ο Τζορτζ Κλούνεϊ για τον «χαζούλη» Τραμπ, τον Σαλαμέ και την επιστροφή των Ocean’s

Ο 64χρονος Τζορτζ Κλούνεϊ εξομολογείται στο Variety την παρακμή του Χόλιγουντ, την οργή του για την πολιτική κατάσταση στις ΗΠΑ και τους επόμενους σταρ που καλούνται να σώσουν την έβδομη τέχνη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κέιτ και Γουίλιαμ, μια ανέκδοτη ανασκόπηση: Οι κρυφές οικογενειακές στιγμές ως αποχαιρετισμός στο 2025 – Νέα αρχή
Fizz 31.12.25

Κέιτ και Γουίλιαμ, μια ανέκδοτη ανασκόπηση: Οι κρυφές οικογενειακές στιγμές ως αποχαιρετισμός στο 2025 – Νέα αρχή

Με ένα εντυπωσιακό ψηφιακό άλμπουμ που ανατρέχει στις πιο σημαντικές στιγμές της χρονιάς, Κέιτ και Γουίλιαμ αποχαιρετούν το 2025, δίνοντας μια σπάνια ματιά στην ιδιωτική τους ζωή και τα νέα τους καθήκοντα

Σύνταξη
Όπρα Γουίνφρεϊ: Πιο δυνατή από ποτέ στα 72 – Η μάχη με την παχυσαρκία και το τέλος της αυτοτιμωρίας
GLP-1 31.12.25

Όπρα Γουίνφρεϊ: Πιο δυνατή από ποτέ στα 72 – Η μάχη με την παχυσαρκία και το τέλος της αυτοτιμωρίας

Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση που ανατρέπει τα δεδομένα γύρω από το ζήτημα της παχυσαρκίας, η Όπρα Γουίνφρεϊ αποκαλύπτει πώς η χρήση των φαρμάκων GLP-1 την απελευθέρωσε από έναν φαύλο κύκλο αυτοκριτικής και δημόσιας διαπόμπευσης τεσσάρων δεκαετιών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Βασίλης Φόρης: Μια ζωή αφιερωμένη στη γλώσσα των Ελλήνων
In memoriam 02.01.26

Βασίλης Φόρης: Κοζανίτης και δημοτικιστής

Διακεκριμένος φιλόλογος και γλωσσολόγος, ο οποίος διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στην επίσημη καθιέρωση του μονοτονικού συστήματος γραφής της νεοελληνικής γλώσσας

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Κραν Μοντανά: Σε κρίσιμη κατάσταση πάνω από 80 τραυματίες – Σε «σπινθηροβόλα κεριά» αποδίδεται η πυρκαγιά
Δύσκολη ταυτοποίηση 02.01.26

Κραν Μοντανά: Σε κρίσιμη κατάσταση πάνω από 80 τραυματίες – Σε «σπινθηροβόλα κεριά» αποδίδεται η πυρκαγιά

Έχουν ταυτοποιηθεί 113 από τους 119 τραυματίες στο Κραν Μοντανά. Ελβετοί, Γάλλοι, Ιταλοί, Σέρβοι και πολίτες άλλων χωρών μεταξύ τους. Εγκαυματίες μεταφέρονται σε άλλες χώρες για ειδική φροντίδα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Φάμελλος: Ο προϋπολογισμός υλοποιεί μνημονιακή λιτότητα – Δίνει προτεραιότητα στους ισχυρούς φίλους του Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 02.01.26

Φάμελλος: Ο προϋπολογισμός υλοποιεί μνημονιακή λιτότητα – Δίνει προτεραιότητα στους ισχυρούς φίλους του Μητσοτάκη

Ο προϋπολογισμός είναι «χωρίς μέριμνα για τον λαό και τα δημόσια αγαθά, αλλά με προτεραιότητα στα καρτέλ και στους ισχυρούς φίλους του κ. Μητσοτάκη», υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Καματερό: 21χρονος οργάνωσε την απαγωγή 40χρονου για χρέος 16.000 ευρώ – Ο άγριος ξυλοδαρμός και το λάθος των δραστών
Καματερό 02.01.26

21χρονος οργάνωσε την απαγωγή 40χρονου για χρέος 16.000 ευρώ - Ο άγριος ξυλοδαρμός και το λάθος των δραστών

Ο 21χρονος με καταγωγή από την Ρουμανία ξυλοκόπησε και κρατούσε τον 40χρονο κλειδωμένο σε δωμάτιο του σπιτιού στο Καματερό - Ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται δύο συνεργοί του δράστη

Σύνταξη
Αγρότες: Τα σενάρια για «ολικό black out» σε δρόμους και λιμάνια – Αντίστροφη μέτρηση για την κρίσιμη πανελλαδική σύσκεψη
«Η τάση είναι η κλιμάκωση» 02.01.26

Αγρότες: Τα σενάρια για «ολικό black out» σε δρόμους και λιμάνια – Αντίστροφη μέτρηση για την κρίσιμη πανελλαδική σύσκεψη

Τι δηλώνουν στο in. Η τάση που διαμορφώνεται στα μπλόκα, από τον Έβρο μέχρι και την Κρήτη, δείχνει ότι η ερχόμενη εβδομάδα θα είναι εβδομάδα «αναμέτρησης» ανάμεσα στους αγρότες και την κυβέρνηση.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος, Δήμητρα Τριανταφύλλου
Τηλεφωνική συνομιλία Τραμπ-Ερντογάν – Θα συζητήσουν Γάζα και ουκρανικό
Τη Δευτέρα 02.01.26

Τηλεφωνική συνομιλία Τραμπ-Ερντογάν – Θα συζητήσουν Γάζα και ουκρανικό

Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι θα έχει τηλεφωνική συνομιλία με τον Αμερικανό ομόλογό του. Στα θέματα της συζήτησης, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η εκεχειρία στη Γάζα.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Εμφανίστηκε πάλι ο αυτοφωράκιας του Μητσοτάκη, Κυριάκος Βελόπουλος
«Τυχαίο;» 02.01.26

ΠΑΣΟΚ: Εμφανίστηκε πάλι ο αυτοφωράκιας του Μητσοτάκη, Κυριάκος Βελόπουλος

Το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ σχολιάζει δηκτικά την σπουδή του Κυριάκου Βελόπουλου να απαντήσει στην ανακοίνωση της Τρικούπη για τον ορισμό των επικεφαλής των Ανεξάρτητων Αρχών. «Κάνουν τον «αυτοφωράκια» του Κυριάκου Μητσοτάκη, αφού συνεργάστηκαν μαζί του να αλλάξει η σύνθεση της ΑΔΑΕ μεσούσης της έρευνας για τις υποκλοπές

Σύνταξη
«Δεν είναι μαγκιά να μεγαλώνεις ένα παιδί μόνη σου» – Η Βάνα Μπάρμπα για τη μονογονεϊκότητα, το sex, τον Μπερλουσκόνι και τις προδοσίες
Ομορφιά ως παγίδα 02.01.26

«Ήταν λάθος που μεγάλωσα τη Φαίδρα μόνη μου» – Η Βάνα Μπάρμπα για τη μονογονεϊκότητα, το sex, τον Μπερλουσκόνι και τις προδοσίες

Με αφοπλιστικά εξομολογητική διάθεση, η Βάνα Μπάρμπα υποδέχθηκε το 2026 ξετυλίγοντας το νήμα της ζωής της στην εκπομπή Στούντιο 4

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πρωτοχρονιά: Όταν το ρεβεγιόν καταλήγει σε τραγωδία… – Γιορτές με αιματηρή κατάληξη τα τελευταία 25 χρόνια
Τα τελευταία 25 χρόνια 02.01.26

Όταν το ρεβεγιόν καταλήγει σε τραγωδία... - Παραμονές πρωτοχρονιάς που σημαδεύτηκαν από αιματηρά περιστατικά

Οι γιορτές που συνοδεύουν την Πρωτοχρονιά έχουν σημαδευτεί πολλές φορές από αιματηρά περιστατικά, είτε ατυχήματα είτε επιθέσεις

Σύνταξη
Καμπανάκι ειδικών για την AI στα σχολεία – Χωρίς κανόνες, μπορεί να απειλήσει τη μάθηση
Προβληματισμός 02.01.26

Καμπανάκι ειδικών για την AI στα σχολεία – Χωρίς κανόνες, μπορεί να απειλήσει τη μάθηση

Η ενσωμάτωση της AI στα σχολεία επιταχύνεται, αλλά οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η ανεξέλεγκτη χρήση της μπορεί να πλήξει την κριτική σκέψη και να ενισχύσει την παραπληροφόρηση

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
«Ghost jobs» ή δουλειές που δεν υπάρχουν – Αυξάνονται οι φωνές για την απαγόρευσή τους
«Μαύρη τρύπα» 02.01.26

«Ghost jobs» ή δουλειές που δεν υπάρχουν – Αυξάνονται οι φωνές για την απαγόρευσή τους

Oι εταιρείες δημοσιεύουν ghost jobs για πολλούς λόγους. Κάποιοι, διότι θέλουν να δημιουργήσουν μια «δεξαμενή ταλέντων». Άλλοι για να δώσουν πλαστή εικόνα στην αγορά. Σίγουρα όμως αυτό έχει συνέπειες.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ο Κακλαμάνης επιχειρεί να καθοδηγήσει τις διαδικασίες εκλογής διοικητών των Ανεξάρτητων Αρχών
Πυρά 02.01.26

ΠΑΣΟΚ: Ο Κακλαμάνης επιχειρεί να καθοδηγήσει τις διαδικασίες εκλογής διοικητών των Ανεξάρτητων Αρχών

Το ΠΑΣΟΚ επιτέθηκε στον πρόεδρο της Βουλής, Νίκητα Κακλαμάνη, λέγοντας πως επιχειρεί να καθοδηγήσει τις διαδικασίες εκλογής νέων διοικητών στις Ανεξάρτητες Αρχές

Σύνταξη
Γιορτή στο Παγκρήτιο: Η ΕΠΟ ανακοίνωσε το τελετουργικό του Betsson Super Cup
Ποδόσφαιρο 02.01.26

Γιορτή στο Παγκρήτιο: Η ΕΠΟ ανακοίνωσε το τελετουργικό του Betsson Super Cup

Ολυμπιακός και ΟΦΗ κοντράρονται το απόγευμα του Σαββάτου στο Παγκρήτιο στον τελικό του Betsson Super Cup για το πρώτο τρόπαιο της σεζόν και η ΕΠΟ ανακοίνωσε όλα όσα θα λάβουν χώρα στο ματς-γιορτή του ποδοσφαίρου.

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

