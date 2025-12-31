Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο 63χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά το πρωί της Τρίτης στη Λευκωσία.

Το ατύχημα σημειώθηκε γύρω στις 11:30 π.μ. σε χώρο στάθμευσης πολυκαταστήματος στη Λευκωσία, όταν ο άνδρας προσπάθησε να βοηθήσει μία οδηγό να παρκάρει.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το όχημα τέθηκε σε κίνηση, με αποτέλεσμα η ανοιχτή πόρτα του οδηγού να προσκρούσει σε διπλανό αυτοκίνητο και, κατά την επαναφορά της, να εγκλωβίσει τον λαιμό του άνδρα.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου διασωληνώθηκε και εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη.

Τις συνθήκες του ατυχήματος διερευνά η Τροχαία Λευκωσίας.