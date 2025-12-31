Κύπρος: Βοηθούσε γυναίκα να παρκάρει και βρέθηκε διασωληνωμένος – Εγκλωβίστηκε ο λαιμός του στην πόρτα
Ο άνδρας δίνει μάχη για τη ζωή του διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
- Eurostar: Συνεχίζεται η ταλαιπωρία για τους επιβάτες – Ακυρώσεις και τροποποιήσεις δρομολογίων
- Αυξάνονται από την Πρωτοχρονιά τα διόδια στους αυτοκινητοδρόμους – Οι νέες τιμές
- Έρχονται οι «προκάτ» φορολογικές δηλώσεις - Πότε ανοίγει το Taxis
- Τέλος χρόνου για τα τέλη κυκλοφορίας: Εκπνέει σήμερα η προθεσμία πληρωμής – Τσουχτερά πρόστιμα
Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο 63χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά το πρωί της Τρίτης στη Λευκωσία.
Το ατύχημα σημειώθηκε γύρω στις 11:30 π.μ. σε χώρο στάθμευσης πολυκαταστήματος στη Λευκωσία, όταν ο άνδρας προσπάθησε να βοηθήσει μία οδηγό να παρκάρει.
Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το όχημα τέθηκε σε κίνηση, με αποτέλεσμα η ανοιχτή πόρτα του οδηγού να προσκρούσει σε διπλανό αυτοκίνητο και, κατά την επαναφορά της, να εγκλωβίσει τον λαιμό του άνδρα.
Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου διασωληνώθηκε και εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη.
Τις συνθήκες του ατυχήματος διερευνά η Τροχαία Λευκωσίας.
