Στα λευκά η Εύβοια – Σε ποια χωριά χιονίζει (φωτογραφίες και βίντεο)

Παραμονή Πρωτοχρονιάς σήμερα και αρκετά χωριά στην Εύβοια έχουν ντυθεί στα λευκά, καθώς ο καιρός αρχίζει να δείχνει τα δόντια του με χιονοπτώσεις και θερμοκρασίες υπό το μηδέν.

Το κρύο είναι τσουχτερό και χιονοπτώσεις σημειώνονται στα χωριά του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων από Στενή προς Στρόπωνες, στην περιοχή του Άγιου και στη Σέττα του Δήμου Ερέτιας.

Όπως αναφέρει το evima.gr, μηχανήματα της περιφέρειας βρίσκονται από Στενή προς Στρόπωνες και δουλεύουν για το άνοιγμα των δρόμων.

Τα προγνωστικά για τις καιρικές συνθήκες στις οποίες θα κάνουν ποδαρικό αρκετές περιοχές της χώρας κινούνται «στις ράγες του πολικού εξπρές», αναφέρει ο Θοδωρής Κολυδάς. Τόσο σήμερα όσο και ανήμερα Πρωτοχρονιάς οι μετερωρολόγοι προβλέπουν «ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας ακόμα και 10 βαθμούς».

Προσοχή στον παγετό

Τις πρώτες ώρες του χρόνου αναμένεται να πέσουν χιόνια και στην Αττική, χωρίς ωστόσο να το «στρώσει». Δεν προβλέπονται ακραία φαινόμενα, όμως το κρύο, ο παγετός και οι κατά τόπους χιονοπτώσεις απαιτούν αυξημένη προσοχή.

Σύμφωνα με τον Γιώργο Τσατραφύλλια, οι χιονοπτώσεις δεν θα έχουν ιδιαίτερη ένταση. Περισσότερο χιόνι θα πέσει στην Εύβοια – όπως ήδη συμβαίνει – και στα ορεινά. Στην Καβάλα, στη Θάσο και στη Σαμοθράκη δεν αποκλείεται να χιονίσει λίγο μέχρι τη θάλασσα. Στην Αττική (μετά το ρεβεγιόν) «θα πασπαλίσει» στα ορεινά, ενώ νιφάδες χιονιού θα πέσουν και χαμηλότερα.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του MEGA, Χριστίνα Ρήγου, η τελευταία μέρα του έτους θα είναι άκρως χειμωνιάτικη, καθώς αναμένεται ψυχρή εισβολή express που θα ρίξει κατακόρυφα τη θερμοκρασία, με λίγα χιόνια.