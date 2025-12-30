newspaper
Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
29.12.2025 | 15:49
Βαρδούσια: Από ασφυξία ο θάνατος των τεσσάρων ορειβατών
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Καιρός: Καταιγίδες την Τρίτη και «βουτιά» του υδράργυρου από Τετάρτη – Πότε θα χιονίσει στην Αττική
Ελλάδα 30 Δεκεμβρίου 2025 | 06:21

Καιρός: Καταιγίδες την Τρίτη και «βουτιά» του υδράργυρου από Τετάρτη – Πότε θα χιονίσει στην Αττική

Πώς θα κινηθεί ο καιρός μέχρι και ανήμερα Πρωτοχρονιάς. Πού και πότε θα χιονίσει στην Αττική

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Φαγητό: Έχεις λιγότερη ενέργεια, μήπως τρως αργά το βράδυ;

Φαγητό: Έχεις λιγότερη ενέργεια, μήπως τρως αργά το βράδυ;

Spotlight

Με τσουχτερό κρύο, καταιγίδες και χιονοπτώσεις θα κυλήσει ο καιρός παραμονή και ανήμερα Πρωτοχρονιάς σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Για σήμερα Τρίτη, αναμένονται λίγες νεφώσεις που βαθμιαία στα νησιά του Ιονίου, τα δυτικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες.

Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στην ανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και τη νότια Θεσσαλία.

Λίγα χιόνια θα πέσουν από το βράδυ στα βόρεια και δυτικά ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5, στα πελάγη τοπικά 6 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Βαθμιαία από το μεσημέρι και από τα βόρεια θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 και τοπικά στη νότια νησιωτική χώρα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους τις πρωινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.

Ο καιρός σήμερα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος. Από το μεσημέρι λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις βραδινές ώρες.
Ανεμοι: Αρχικά μεταβλητοί 3 και στα ανατολικά δυτικοί νοτιοδυτικοί έως 4, στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε βορείων διευθύνσεων, ενισχυόμενοι σε 5 με 6 και στα θαλάσσια τοπικά έως 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 00 (μηδέν) έως 12 με 13 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές. Από το μεσημέρι στα νησιά του Ιονίου (πλην της Κέρκυρας), στη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τμήματα, θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.
Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4, τοπικά στα θαλάσσια 5 μποφόρ, στρεφόμενοι από το μεσημέρι στο Ιόνιο σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 και τοπικά 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 5 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν από το μεσημέρι στη νότια Πελοπόννησο και την περιοχή των Κυθήρων και από το απόγευμα στην ανατολική Στερεά, τη νότια Θεσσαλία και την Εύβοια. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν από το απόγευμα στη νότια Πελοπόννησο, κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια και στην περιοχή των Κυθήρων.
Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 στρεφόμενοι από αργά το απόγευμα και από τα βόρεια σε βόρειους βορειοδυτικούς 4 με 6 βαθμιαία έως 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 03 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες στις Κυκλάδες και στα δυτικά και νότια θαλάσσια – παραθαλάσσια τμήματα της Κρήτης.
Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 ενισχυόμενοι βαθμιαία σε 5 με 6 και τοπικά στις Κυκλάδες έως 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες στα νότια τμήματα των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.
Ανεμοι: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 τοπικά 6 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα βορειοδυτικοί 3 με 4 στρεφόμενοι γρήγορα σε νότιους νοτιοδυτικούς 4 με 6 και τοπικά στα νότια 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 και στα Δωδεκάνησα 18, τοπικά 19 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις που από το απόγευμα θα αυξηθούν και από αργά το βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια.
Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά το μεσημέρι – απόγευμα 5 μποφόρ. Τις βραδινές ώρες θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και από το μεσημέρι βόρειοι βορειοδυτικοί ενισχυόμενοι σε 5 με 6 και τοπικά στα θαλάσσια έως 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 02 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

Κρύο και χιονοπτώσεις

Από αύριο Τετάρτη, θα υπάρξει πολική εισβολή και «βουτιά» του υδράργυρου που σε κάποιες περιοχές μπορεί να φτάσει ακόμη και τους 10 βαθμούς.

Στη Μακεδονία, τη Θράκη, την Ήπειρο και το βόρειο Ιόνιο γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες τις πρωινές ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με σποραδικές βροχές. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν και καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά-ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας και της Εύβοιας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο και πρόσκαιρα το πρωί στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, αλλά στα νότια μέχρι το μεσημέρι θα επικρατούν δυτικοί άνεμοι με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σε όλη σχεδόν τη χώρα και δεν θα ξεπεράσει στα βόρεια τους 6 με 8 και στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 10 με 12, ενώ θα φτάσει στα δυτικά και τα νησιά του βορείου Αιγαίου τους 13 με 15 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά που κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.

Ανήμερα της Πρωτοχρονιάς θα παραμείνουν οι χαμηλές θερμοκρασίες.  Συγκεκριμένα, λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες θα έχουμε στα ανατολικά και νότια. Στην Κρήτη και τις Κυκλάδες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά πρόσκαιρες χιονοπτώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά που κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.

Η πρόβλεψη Καλλιάνου για χιόνια

Ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος αναφέρθηκε στα τελευταία προγνωστικά στοιχεία κάνοντας τις δικές του προβλέψεις για τις χιονοπτώσεις που θα σημειωθούν στη χώρα.

Όπως τονίζει, «εάν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα παραμείνουν σταθερά, το βράδυ της Τετάρτης, λίγο πριν ή λίγο μετά την αλλαγή του χρόνου, υπάρχει αυξημένη πιθανότητα εκδήλωσης πρόσκαιρων και τοπικών χιονοπτώσεων σε τμήματα της Αττικής, κυρίως στα βόρεια και βορειοανατολικά του νομού και σε υψόμετρα άνω περίπου των 400 μέτρων.

Υπάρχει πιθανότητα τα μεσάνυχτα να κατέβουν ακόμα χαμηλότερα τα υψόμετρα χιονόπτωσης, τοπικά ακόμα και πάνω από τα 250 με 300 μέτρα σε περιοχές των βορείων τμημάτων του νομού.

Επίσης πρέπει να καταστεί σαφές ότι άλλο είναι η χιονόπτωση και άλλο η χιονόστρωση».

Τονίζει ακόμη, ότι «τα φαινόμενα αυτά αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τα ανώτερα τμήματα, ακόμα και κατοικημένων περιοχών που βρίσκονται στους πρόποδες της Πεντέλης, στους πρόποδες της Πάρνηθας, σε τμήματα των υπολοίπων βόρειων και υπερβόρειων προαστίων που δεν βρίσκονται στους πρόποδες αυτών των βουνών, και όπως είναι φυσικό σε ακόμη υψηλότερες ζώνες γύρω από τους αντίστοιχους ορεινούς όγκους».

Ξεκαθαρίζει ωστόσο, ότι «τα φαινόμενα θα είναι τοπικά, κατά βάση ασθενή ή το πολύ έως μέτριας έντασης, με εξάρτηση από το μικροανάγλυφο, τις θερμοκρασιακές συνθήκες και τους τοπικούς ανέμους ανά περιοχή.

Στην Αττική οι βόρειοι και βορειοδυτικοί άνεμοι που θα επικρατήσουν δεν θεωρούνται ιδιαίτερα ευνοϊκοί για πιο ισχυρές χιονοπτώσεις, οι οποίες πιθανότατα θα εκδηλώνονταν εάν έπνεαν την ίδια ώρα βορειοανατολικοί.

Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της παραμονής της Πρωτοχρονιάς, οι πρώτες χιονοπτώσεις αναμένονται να κάνουν την εμφάνισή τους από τα βορειοδυτικά του νομού, φτάνοντας έως και ημιορεινά τμήματα από τα 400 έως τα 500 μέτρα. Την ίδια χρονική στιγμή, στα βόρεια και βορειοανατολικά της Αττικής πιθανώς θα σημειώνονται τοπικές χιονοπτώσεις περίπου πάνω από τα 600 με 700 μέτρα υψόμετρο».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Υπερέχουν στα περισσότερα σημεία των ευρωπαϊκών

Ελληνικές τράπεζες: Υπερέχουν στα περισσότερα σημεία των ευρωπαϊκών

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Φαγητό: Έχεις λιγότερη ενέργεια, μήπως τρως αργά το βράδυ;

Φαγητό: Έχεις λιγότερη ενέργεια, μήπως τρως αργά το βράδυ;

Επικαιρότητα
Εγνατία Οδός: Στα 1,3 δισ. ευρώ το οικονομικό κλείσιμο της συναλλαγής

Εγνατία Οδός: Στα 1,3 δισ. ευρώ το οικονομικό κλείσιμο της συναλλαγής

inWellness
inTown
Stream newspaper
Τα ακίνητα αποκτούν μοναδική ταυτότητα
Ελλάδα 30.12.25

Τα ακίνητα αποκτούν μοναδική ταυτότητα

Ποιες οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών ακινήτων, γιατί απλοποιούνται μεταβιβάσεις, αλλά και οι έλεγχοι στις αγροτικές επιδοτήσεις καλλιεργήσιμων εκτάσεων

Προκόπης Γιόγιακας
Γιατί αυξάνονται κατακόρυφα οι ανήλικοι κρατούμενοι
Ελλάδα 30.12.25

Γιατί αυξάνονται κατακόρυφα οι ανήλικοι κρατούμενοι

Τι λένε τα στοιχεία και πόση αλήθεια για τη νεανική παραβατικότητα κρύβεται πίσω από αυτούς τους αριθμούς. Νομικοί, σωφρονιστικοί υπάλληλοι και ανεξάρτητες Αρχές προειδοποιούν για τις συνθήκες κράτησής τους

Γιώργος Σχοινάς
Αγροτικές κινητοποιήσεις: Πρωτοχρονιά στα μπλόκα για τους αγρότες, με ανοιχτούς δρόμους – «Ποντάρει» στο ρήγμα η κυβέρνηση
Πριν την καταιγίδα... 30.12.25

Πρωτοχρονιά στα μπλόκα για τους αγρότες, με ανοιχτούς δρόμους - «Ποντάρει» στο ρήγμα η κυβέρνηση

Επικοινωνιακή διαχείριση στο αγροτικό από την κυβέρνηση που ψάχνει διέξοδο «ποντάροντας» στο ρήγμα. Ανυποχώρητοι στα μπλόκα οι αγροτοκτηνοτρόφοι αναδιατάσσουν τα τρακτέρ τους και πάνε στην αλλαγή του χρόνου με «μοντέλο Χριστουγέννων».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Νέα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας: Πατέρας και η σύντροφός του δέχθηκαν επίθεση κατά την παράδοση των παιδιών
Άγρια συμπλοκή 29.12.25

Νέα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας: Πατέρας και η σύντροφός του δέχθηκαν επίθεση κατά την παράδοση των παιδιών

«Με νοιάζει μόνο η ασφάλεια των παιδιών μου, να μην ξαναζήσουν κάτι τέτοιο» τόνισε ο πατέρας των παιδιών στο in - «Υπόθεση που ξεπερνά τα όρια μιας απλής οικογενειακής διαφωνίας» λέει ο δικηγόρος του

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Ραγδαία αύξηση γρίπης και ιώσεων στα παιδιατρικά νοσοκομεία
Υγεία 29.12.25

Ραγδαία αύξηση γρίπης και ιώσεων στα παιδιατρικά νοσοκομεία

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος, την περίοδο των εορτών υπήρξε ραγδαία αύξηση των προσελεύσεων παιδιών με γρίπη, RSV και άλλων ιώσεων στα παιδιατρικά νοσοκομεία

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Axios: Ο Τραμπ πίεσε τον Νετανιάχου να αλλάξει τις πολιτικές του Ισραήλ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη
Κόσμος 30.12.25

Axios: Ο Τραμπ πίεσε τον Νετανιάχου να αλλάξει τις πολιτικές του Ισραήλ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη

Ο Τραμπ και η ομάδα του, σύμφωνα με το Axios, εξέφρασαν ανησυχία για την κατάσταση στη Δυτική Όχθη και ζήτησαν από τον Νετανιάχου να αποφύγει προκλητικά βήματα

Σύνταξη
Επίθεση στο Σίδνεϊ: Οι δυο δράστες ενήργησαν μόνοι, λέει η αρχηγός της ομοσπονδιακής αστυνομίας
Κόσμος 30.12.25

Επίθεση στο Σίδνεϊ: Οι δυο δράστες ενήργησαν μόνοι, λέει η αρχηγός της ομοσπονδιακής αστυνομίας

Χθες, οι οικογένειες των θυμάτων της επίθεσης στη διάσημη παραλία του Σίδνεϊ, Μποντάϊ, έκαναν  έκκληση στον πρωθυπουργό της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζι, να συστήσει επιτροπή για να ερευνήσει την «ραγδαία άνοδο του αντισημιτισμού» στη χώρα

Σύνταξη
Τα ακίνητα αποκτούν μοναδική ταυτότητα
Ελλάδα 30.12.25

Τα ακίνητα αποκτούν μοναδική ταυτότητα

Ποιες οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών ακινήτων, γιατί απλοποιούνται μεταβιβάσεις, αλλά και οι έλεγχοι στις αγροτικές επιδοτήσεις καλλιεργήσιμων εκτάσεων

Προκόπης Γιόγιακας
Γιατί αυξάνονται κατακόρυφα οι ανήλικοι κρατούμενοι
Ελλάδα 30.12.25

Γιατί αυξάνονται κατακόρυφα οι ανήλικοι κρατούμενοι

Τι λένε τα στοιχεία και πόση αλήθεια για τη νεανική παραβατικότητα κρύβεται πίσω από αυτούς τους αριθμούς. Νομικοί, σωφρονιστικοί υπάλληλοι και ανεξάρτητες Αρχές προειδοποιούν για τις συνθήκες κράτησής τους

Γιώργος Σχοινάς
Γιατί το στυλ δεν είναι πανάκεια – Και η Μπριζίτ Μπαρντό είναι το ιδανικό παράδειγμα
Tout est politique 30.12.25

Γιατί το στυλ δεν είναι πανάκεια – Και η Μπριζίτ Μπαρντό είναι το ιδανικό παράδειγμα

Το στυλ μπορεί να γοητεύει, αλλά δεν αθωώνει. Η περίπτωση της Μπριζίτ Μπαρντό δείχνει πώς μια αισθητική που ταυτίστηκε με την απελευθέρωση του σώματος μπορεί να συνυπάρχει με πολιτικές θέσεις βαθιά συντηρητικές — και γιατί αυτή η αντίφαση δεν είναι ούτε ουδέτερη ούτε ακίνδυνη

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αγροτικές κινητοποιήσεις: Πρωτοχρονιά στα μπλόκα για τους αγρότες, με ανοιχτούς δρόμους – «Ποντάρει» στο ρήγμα η κυβέρνηση
Πριν την καταιγίδα... 30.12.25

Πρωτοχρονιά στα μπλόκα για τους αγρότες, με ανοιχτούς δρόμους - «Ποντάρει» στο ρήγμα η κυβέρνηση

Επικοινωνιακή διαχείριση στο αγροτικό από την κυβέρνηση που ψάχνει διέξοδο «ποντάροντας» στο ρήγμα. Ανυποχώρητοι στα μπλόκα οι αγροτοκτηνοτρόφοι αναδιατάσσουν τα τρακτέρ τους και πάνε στην αλλαγή του χρόνου με «μοντέλο Χριστουγέννων».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Μπανγκλαντές: Πέθανε η Χαλέντα Ζία πρώτη γυναίκα που έγινε πρωθυπουργός της χώρας
Χαλέντα Ζία 30.12.25

Πέθανε η πρώτη γυναίκα που έγινε πρωθυπουργός του Μπανγκλαντές

«Η εθνική ηγέτις Χαλέντα Ζία, απεβίωσε (...) λίγη ώρα μετά την προσευχή Φαρτζ», ανακοίνωσε το Εθνικιστικό Κόμμα του Μπανγκλαντές, για την πρώτη γυναίκα που ανέλαβε πρωθυπουργός της χώρας.

Σύνταξη
Ελ Σαλβαδόρ: Δεν αποκλείει την παραμονή του στην εξουσία για άλλα 10 χρόνια ο πρόεδρος Μπουκέλε
Ελ Σαλβαδόρ 30.12.25

«Ο πιο κουλ δικτάτορας στον κόσμο» δεν αποκλείει «θητεία» για άλλα 10 χρόνια

«Αν το αποφάσιζα εγώ, θα έμενα για ακόμη 10 χρόνια» στην προεδρία, δηλώνει ο Ναγίμπ Μπουκέλε, που για κάποια περίοδο αυτοχαρακτηριζόταν σαρκαστικά «ο πιο κουλ δικτάτορας στον κόσμο».

Σύνταξη
Ισημερινός: Ηγέτης καρτέλ ναρκωτικών συνελήφθη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
«Κόκκινη ειδοποίηση» 30.12.25

Βαρόνος ναρκωτικών στον Ισημερινό συνελήφθη στα ΗΑΕ

Βαρόνος ναρκωτικών που δρούσε στον Ισημερινό, φερόμενος ως επικεφαλής της οργάνωσης «Καταδρομείς των Συνόρων», συνελήφθη στα ΗΑΕ και «πρόκειται να απελαθεί στον Ισημερινό για να δικαστεί».

Σύνταξη
Σομαλιλάνδη: Δικαίωμα του Ισραήλ να την αναγνωρίσει, λένε οι ΗΠΑ στο ΣΑ το ΟΗΕ
ΣΑ του ΟΗΕ 30.12.25

ΗΠΑ: Δικαίωμα του Ισραήλ να αναγνωρίσει τη Σομαλιλάνδη

Οι ΗΠΑ υποστήριξαν στο ΣΑ του ΟΗΕ το δικαίωμα του Ισραήλ να αναγνωρίσει τη Σομαλιλάνδη, επισημαίνοντας πάντως ότι «δεν έχει υπάρξει καμία αλλαγή στην αμερικανική πολιτική» ως προς το επίμαχο θέμα.

Σύνταξη
Σομαλιλάνδη: Κατά της αναγνώρισής της η Ελλάδα στο ΣΑ του ΟΗΕ
Εκτακτη συνεδρίαση 30.12.25

Η θέση της Ελλάδας στο ΣΑ του ΟΗΕ για την αναγνώριση της Σομαλιλάνδης

Η Ελλάδα διατύπωσε τη θέση της για τη Σομαλιλάνδη στο ΣΑ του ΟΗΕ, που συζήτησε την αναγνώρισή της από το Ισραήλ, υποστηρίζοντας την Ενότητα, την Κυριαρχία και την Εδαφική Ακεραιότητα της Σομαλίας.

Σύνταξη
Ειρηνικός: 2 νεκροί σε νέο πλήγμα των ΗΠΑ κατά πλεούμενου σε διεθνή ύδατα
Ειρηνικός Ωκεανός 30.12.25

2 νεκροί σε νέο πλήγμα των ΗΠΑ κατά πλεούμενου

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ένα ακόμη πλήγμα των ΗΠΑ κατά σκάφους που έπλεε σε διεθνή ύδατα στον Ειρηνικό Ωκεανό, επειδή έκριναν ότι πρόκειται για «ναρκωτρομοκράτες».

Σύνταξη
Σομαλιλάνδη: Το Ισραήλ υπερασπίζεται στο ΣΑ του ΟΗΕ την απόφασή του να την αναγνωρίσει
«Μια πραγματικότητα» 30.12.25

Το Ισραήλ υπερασπίζεται στο ΣΑ του ΟΗΕ την απόφασή του για τη Σομαλιλάνδη

Το Ισραήλ υπερασπίστηκε στο ΣΑ του ΟΗΕ την απόφασή του να αναγνωρίσει την ανεξαρτησία της Σομαλιλάνδης, τονίζοντας ότι ελήφθη «στο πλαίσιο των κυριαρχικών εξουσιών του».

Σύνταξη
Ουκρανία: Τη συνέχιση παροχής στρατιωτικής στήριξης ενέκρινε η ιταλική κυβέρνηση
Κυβερνητική απόφαση 30.12.25

Η Ιταλία θα συνεχίσει να στηρίζει στρατιωτικά την Ουκρανία

Εγκρίθηκε από την ιταλική κυβέρνηση η ανανέωση παροχής στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία, που είχε προκαλέσει εντάσεις τις τελευταίες εβδομάδες στο εσωτερικό του κυβερνητικού συνασπισμού.

Σύνταξη
Ουκρανία: Η Δύση πρέπει να συμβιβαστεί με την πραγματικότητα επί του πεδίου, τονίζει ο Λαβρόφ,
Σεργκέι Λαβρόφ 30.12.25

Ευρώπη και Ευρωπαϊκή Ενωση είναι «τα κύρια εμπόδια για την ειρήνη στην Ουκρανία»

Η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Ενωση αποτελούν τα κύρια εμπόδια για την ειρήνη, αναφέρει ο Σεργκέι Λαβρόφ, τονίζοντας ότι η Δύση θα έπρεπε να συμβιβαστεί με την πραγματικότητα επί του πεδίου στην Ουκρανία.

Σύνταξη
Ο Τραμπ παρέχει πλήρη στήριξη στον Νετανιάχου – Aπειλεί Ιράν, Χαμάς και Χεζμπολάχ «αν συμπεριφέρονται άσχημα»
Λευκός Οίκος 30.12.25

Ο Τραμπ παρέχει πλήρη στήριξη στον Νετανιάχου – Aπειλεί Ιράν, Χαμάς και Χεζμπολάχ «αν συμπεριφέρονται άσχημα»

Ο Τραμπ, μονοπωλώντας της συνέντευξη Τύπου, επανέλαβε τις γνωστές θέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ για τη Μέση Ανατολή. Ενώ άφησε ανοιχτό ενδεχόμενο να φύγουν οι Παλαιστίνιοι από τη Γάζα «αν έχουν την ευκαιρία»

Σύνταξη
Ανεβαίνει το θερμόμετρο στην Εσπανιόλ, ζητήθηκε «φρένο» στον θυμό για τον Ζοάν Γκαρσία
Ποδόσφαιρο 29.12.25

Ανεβαίνει το θερμόμετρο στην Εσπανιόλ, ζητήθηκε «φρένο» στον θυμό για τον Ζοάν Γκαρσία

Η Ένωση Φιλάθλων της Εσπανιόλ προσπαθεί να ρίξει τους τόνους και εξέδωσε ανακοίνωση ενόψει του αγώνα με την Μπαρτσελόνα που θα έχει τον Ζοάν Γκαρσία κάτω από τα δοκάρια της

Βάιος Μπαλάφας
Τεχεράνη: Διαδηλώσεις έξω από κλειστά καταστήματα, λόγω ισοτιμίας και ακρίβειας
Υπερπληθωρισμός 29.12.25

Τεχεράνη: Διαδηλώσεις έξω από κλειστά καταστήματα, λόγω ισοτιμίας και ακρίβειας

Η χρόνια υποτίμηση του νομίσματος ωθεί τον υπερπληθωρισμό, την ακρίβεια και την αστάθεια στο Ιράν, όπου οι τιμές ορισμένων προϊόντων αυξάνονται από τη μία ημέρα στην άλλη.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο