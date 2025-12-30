newspaper
Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025
Καιρός: Πρωτοχρονιά με τσουχτερό κρύο και χιόνια ακόμη και στην Αττική – Πού θα το στρώσει
Ελλάδα 30 Δεκεμβρίου 2025

Καιρός: Πρωτοχρονιά με τσουχτερό κρύο και χιόνια ακόμη και στην Αττική – Πού θα το στρώσει

Σημαντική επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός από σήμερα το βράδυ, με τη χώρα να εισέρχεται σε φάση έντονου ψύχους ενόψει της Πρωτοχρονιάς.

Με τσουχτερό κρύο αλλά και τοπικές χιονοπτώσεις σε αρκετές περιοχές της χώρας, θα γίνει η αλλαγή του χρόνου, σύμφωνα με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων. Αν και ο καιρός δεν αναμένεται χαρακτηριστεί από ακραία φαινόμενα, το κρύο, ο παγετός και οι κατά τόπους χιονοπτώσεις απαιτούν αυξημένη προσοχή, ειδικά για τους εκδρομείς της Πρωτοχρονιάς.

Από σήμερα το βράδυ, η χώρα εισέρχεται σε φάση έντονου ψύχους. Η ενίσχυση των βοριάδων, η αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και ο παγετός, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, συνθέτουν το σκηνικό των επόμενων ημερών.

Βουτιά της θερμοκρασίας έως 10 βαθμούς

Όπως επισημαίνει ο Θοδωρής Κολυδάς, παραμονή και ανήμερα Πρωτοχρονιάς η θερμοκρασία θα κυμανθεί περίπου 4 έως 5 βαθμούς κάτω από τη μέση κλιματική τιμή. Πρόκειται, ωστόσο, για μια απολύτως φυσιολογική εικόνα για την εποχή, χωρίς ακραία φαινόμενα που θα δημιουργούσαν γενικευμένα προβλήματα. «Η αλλαγή του χρόνου θα γίνει χωρίς καιρικά προβλήματα», σημειώνει, προσθέτοντας ότι οι συνθήκες δεν αναμένεται να επηρεάσουν τις εορταστικές δραστηριότητες.

Για «σκανδιναβικό ψύχος -αστραπή στο φινάλε του 2025…», κάνει λόγο ο Γιώργος Τσατραφύλλιας. «Διανύοντας τις τελευταίες ημέρες του 2025 ψυχρές αέριες μάζες από βορειότερα γεωγραφικά πλάτη (Σκανδιναβία), θα κατηφορίσουν και θα επηρεάσουν το διήμερο Τετάρτη-Πέμπτη και τη χώρα μας με ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας ακόμα και 10 βαθμούς», αναφέρει.

«Την Πρωτοχρονιά με εξαίρεση την Κρήτη και τις Κυκλάδες σταδιακά θα επικρατήσει «ήλιος με δόντια»!», σημειώνει.

Αρνητικές θερμοκρασίες και στην Αττική

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ Αναστασία Τυράσκη, από σήμερα το βράδυ ενισχύεται ο βοριάς και ξεκινά η ψυχρή εισβολή που έχει προαναγγελθεί για την παραμονή και την ημέρα της Πρωτοχρονιάς. Οι βόρειοι άνεμοι θα ξεκινήσουν από τη Βόρεια Ελλάδα και στο Βόρειο Αιγαίο θα φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ, με ισχυρές ριπές και στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, στη Βόρεια Ελλάδα αναμένεται πρόσκαιρη συννεφιά και τοπικές, ασθενείς χιονοπτώσεις, με γρήγορη βελτίωση στη συνέχεια. Σε πολλές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας η θερμοκρασία θα είναι χαμηλή από τις πρωινές ώρες και σε ορισμένες, όπως η Φλώρινα και το Νευροκόπι, δεν θα ξεπεράσει το μηδέν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, με συνθήκες ολικού παγετού.

Στην υπόλοιπη χώρα, κυρίως στα κεντρικά και νότια, θα επικρατούν νεφώσεις με λίγες βροχές, χιονόνερο και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά. Τα φαινόμενα θα είναι γενικά περιορισμένα και χαμηλής έντασης. Το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι ο ισχυρός βοριάς και η απότομη πτώση της θερμοκρασίας από βορρά προς νότο

Στην Αττική, η θερμοκρασία θα ξεκινήσει το πρωί στους 8-9 βαθμούς, αλλά θα σημειώσει σταδιακή πτώση, φτάνοντας το βράδυ της παραμονής στους 2-3 βαθμούς, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας δεν αποκλείεται να σημειωθούν αρνητικές τιμές.

Την ημέρα της Πρωτοχρονιάς, ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση, με τα όποια φαινόμενα να περιορίζονται κυρίως στο Αιγαίο. Αναμένονται ασθενείς βροχές ή χιονόνερο στα νοτιότερα τμήματα και πιθανές ασθενείς χιονοπτώσεις ή νιφάδες στο Βόρειο Αιγαίο. Το κρύο θα παραμείνει έντονο, με ισχυρό παγετό στη Βόρεια Ελλάδα και τη θερμοκρασία να πέφτει κατά τόπους ακόμη και κάτω από τους -10 βαθμούς τις νυχτερινές και πρωινές ώρες.

Πού υπάρχει πιθανότητα για χιόνια

Από την πλευρά του, ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος αναλύει αναλυτικά τις περιοχές όπου ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές χιονοπτώσεις.

Για την Αττική, αυξημένη πιθανότητα πρόσκαιρων χιονοπτώσεων υπάρχει το βράδυ της Τετάρτης, κυρίως στα βόρεια και βορειοανατολικά του νομού και σε υψόμετρα άνω των 400 μέτρων, με ενδεχόμενο τοπικής πτώσης του υψομέτρου χιονόπτωσης ακόμη και στα 250–300 μέτρα στα βόρεια τμήματα.

Τα φαινόμενα αυτά αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τα ανώτερα τμήματα, ακόμα και κατοικημένων περιοχών που βρίσκονται στους πρόποδες της Πεντέλης, στους πρόποδες της Πάρνηθας, σε τμήματα των υπολοίπων βόρειων και υπερβόρειων προαστίων που δεν βρίσκονται στους πρόποδες αυτών των βουνών, και όπως είναι φυσικό σε ακόμη υψηλότερες ζώνες γύρω από τους αντίστοιχους ορεινούς όγκους, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο. Ο ίδιος ξεκαθαρίζει ότι πρόκειται για ασθενή έως μέτρια φαινόμενα και όχι για γενικευμένες χιονοστρώσεις.

Στην υπόλοιπη χώρα, τοπικές χιονοπτώσεις ενδέχεται να εκδηλωθούν σε τμήματα της κεντροανατολικής Εύβοιας, της Στερεάς Ελλάδας, της βόρειας Πελοποννήσου, της Θεσσαλίας, καθώς και σε νησιά του βόρειου Αιγαίου, ακόμη και σε πολύ χαμηλά υψόμετρα, όπως στη Σκύρο, στη Λήμνο, στη Θάσο και στη Σαμοθράκη.

Στην… κατάψυξη αρκετές περιοχές – Στους -8.6° C η ελάχιστη θερμοκρασία στο Οχυρό Νευροκοπίου

Παγετός, κατά τόπους ισχυρός, σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της Τρίτης 30/12, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τμήματα, με τη χαμηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία να καταγράφεται στο μετεωρολογικό σταθμό στο Οχυρό Νευροκοπίου με -8,6 °C.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr οι οκτώ χαμηλότερες ελάχιστες θερμοκρασίες κατά τις πρωινές ώρες της Τρίτης 30/12, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

ΕΜΥ: Ο καιρός μέχρι και το Σάββατο

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 31-12-2025 (ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ)

Στη Μακεδονία, τη Θράκη, την Ήπειρο και το βόρειο Ιόνιο γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες τις πρωινές ώρες.
Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με σποραδικές βροχές. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν και καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά-ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας και της Εύβοιας.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο και πρόσκαιρα το πρωί στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, αλλά στα νότια μέχρι το μεσημέρι θα επικρατούν δυτικοί άνεμοι με την ίδια ένταση.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σε όλη σχεδόν τη χώρα και δεν θα ξεπεράσει στα βόρεια τους 6 με 8 και στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 10 με 12, ενώ θα φτάσει στα δυτικά και τα νησιά του βορείου Αιγαίου τους 13 με 15 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά που κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 01-01-2026 (ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ)

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά και νότια. Στην Κρήτη και τις Κυκλάδες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά πρόσκαιρες χιονοπτώσεις.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά που κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02-01-2026

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις κυρίως στα δυτικά και τα νότια. Από το απόγευμα στα βορειοδυτικά οι νεφώσεις θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες και στα ορεινά της Ηπείρου χιονοπτώσεις.
Οι άνεμοι σε όλη σχεδόν τη χώρα θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο από το απόγευμα έως 6 και μόνο στην περιοχή των Δωδεκανήσων θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της, όμως νωρίς το πρωί στα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 03-01-2026

Στα δυτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στα υπόλοιπα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στο ανατολικό Αιγαίο, όπου πιθανώς να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.
Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα πελάγη 7 μποφόρ με τάση ενίσχυσης στο Αιγαίο.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο.

