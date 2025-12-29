Τραγωδία στην Ινδονησία: 16 νεκροί από πυρκαγιά σε οίκο ευγηρίας
Πολλά από τα θύματα στον οίκο ευγηρίας στην Ινδονησία βρέθηκαν στα δωμάτιά τους
Πυρκαγιά σε οίκο ευγηρίας στη νήσο Κελέβη της Ινδονησίας είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δεκαέξι άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι τρεις, ενημέρωσε σήμερα το Γαλλικό Πρακτορείο στέλεχος των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών.
«Έχουμε 16 νεκρούς και τρεις (τραυματίες) που υπέστησαν εγκαύματα», συνόψισε ο Τζίμι Ροτινσούλου αναφερόμενος στην τραγωδία που εκτυλίχτηκε χθες Κυριακή το βράδυ στη Μανάντο.
Πολλά από τα θύματα βρέθηκαν στα δωμάτιά τους, διευκρίνισε. «Ήταν βράδυ, έτσι πιθανόν πολλοί ηλικιωμένοι αναπαύονταν» όταν εκδηλώθηκε η φωτιά, εξήγησε.
Οι αρχές απομάκρυναν εσπευσμένα 12 ανθρώπους σώους, τους μετέφεραν σε κοντινό νοσοκομείο, σημείωσε ακόμη ο Τζίμι Ροτινσούλου.
Οι θανατηφόρες πυρκαγιές δεν είναι σπάνιες στην Ινδονησία, αρχιπέλαγος της νοτιοανατολικής Ασίας με πάνω από 17.000 νησιά.
Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, πυρκαγιά σε επταώροφη πολυκατοικία στην πρωτεύουσα Τζακάρτα άφησε πίσω 22 νεκρούς.
Το 2023, τουλάχιστον 12 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους στο ανατολικό τμήμα της χώρας έπειτα από έκρηξη σε εργοστάσιο επεξεργασίας νικελίου.
- Γιατί η χτένα είναι… μπαμπούλας για τον σκύλο; – Ο τρόπος για να ξεπεράσει κάθε του ανησυχία
- Αγρότες: Μετά την Πρωτοχρονιά αποφασίζουν για τη συνέχεια των κινητοποιήσεων – Την ίδια συνταγή ακολουθεί η κυβέρνηση
- Εξιχνιάστηκαν κλοπές και απάτες στη Θεσσαλονίκη – Εμπλέκονται 14 άτομα
- Ισοκράτης: Η παιδεία ως δύναμη του λόγου (Μέρος Ε’)
- Λένα Δροσάκη για #MeToo: «Το να πάρεις θάρρος να μιλήσεις για μία πληγή, δεν έχει μόνο θετικό πρόσημο
- «Η Γκρέμιο συμφώνησε με τον Παναθηναϊκό για Τετέ»
- Νότια Κορέα: Η σύζυγος του πρώην προέδρου κατηγορείται πως έλαβε δωροδοκίες σε είδος αξίας 200.000 δολαρίων
- ΠΑΣΟΚ – Μάντζος: Απαράδεκτες οι θέσεις Γεωργιάδη και Πλεύρη – Να πάρει θέση ο πρωθυπουργός
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις