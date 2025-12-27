newspaper
Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025
ΣΥΡΙΖΑ κατά Βούλτεψη: Όσες αθλιότητες κι αν διέπραξε κατά του Χρήστου Γιαννούλη, η αλήθεια για τη ΝΔ δεν θα κρυφτεί
27 Δεκεμβρίου 2025 | 17:30

ΣΥΡΙΖΑ κατά Βούλτεψη: Όσες αθλιότητες κι αν διέπραξε κατά του Χρήστου Γιαννούλη, η αλήθεια για τη ΝΔ δεν θα κρυφτεί

Να σημειωθεί ότι ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, αποχώρησε από πάνελ εκπομπής μετά από καβγά με την βουλευτή της ΝΔ, Σοφία Βούλτεψη

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

«Όσες αθλιότητες κι αν διέπραξε η Σοφία Βούλτεψη κατά του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Χρήστου Γιαννούλη, η αλήθεια δεν πρόκειται να κρυφτεί», τονίζει χαρακτηριστικά η Κουμουνδούρου, υπογραμμίζονται πως «αυτή είναι ότι η ευρωομάδα της Νέας Δημοκρατίας στήριξε τη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Mercosur στη σχετική ψηφοφορία στο Ευρωκοινοβούλιο, την οποία οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καταψήφισαν».

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι πρόκεται για «μια συμφωνία που θα πλήξει το αγροτικό δυναμικό ολόκληρης της Ευρώπης, αλλά και θα θέσει σε κίνδυνο και το περιβάλλον αλλά και την ασφάλεια των τροφίμων».

«Η τακτική της ΝΔ δεν αφορά κανέναν περισσότερο από τους ίδιους. Οι αγρότες δεν πρόκειται ούτε να ξεγελαστούν από τα χυδαία ψέματα των υπουργών και των βουλευτών της, ούτε και να καμφθούν από την προπαγάνδα που έχει μοναδικό σκοπό να ενεργοποιήσει τον κοινωνικό αυτοματισμό κατά των κινητοποιήσεών τους», σημειώνει καταληκτικά ο ΣΥΡΙΖΑ.

Αποχώρησε από πάνελ εκπομπής ο Γιαννούλης μετά τον καβγά με την Βούλτεψη

Λογομαχία σημειώθηκε στον «αέρα» του Action24, με αποτέλεσμα την αποχώρηση του Χρήστου Γιαννούλη από το τηλεοπτικό «παράθυρο» του πάνελ.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ διατύπωνε κριτική για τις χειμερινές διακοπές τεσσάρων ημερών του πρωθυπουργού εν μέσω αγροτικών μπλόκων, με την βουλευτή της ΝΔ, Σοφία Βούλτεψη, να τον διακόπτει αντιτείνοντας ότι «ο Αλέξης Τσίπρας έκανε διακοπές την περίοδο των πυρκαγιών».

Οι παρεμβάσεις της κυρίας Βούλτεψη συνεχίστηκαν, με τον κύριο Γιαννούλη να προειδοποιεί ότι στην επόμενη διακοπή θα αποχωρήσει. «Δεν είναι διάλογος να μην μπορείς να μιλήσεις, είναι προπαγάνδα», απάντησε στα σχόλια των δημοσιογράφων, ότι ο διάλογος είναι ζωντανός.

Ωστόσο, στη συνέχεια, Σοφία Βούλτεψη έκανε και νέο σχόλιο, με τον Χρήστο Γιαννούλη να αποχωρεί. «Παιδιά γεια σας», είπε. «Γεια σου Χρήστο», του απάντησε η βουλευτής της ΝΔ.

World
Τραμπ: Έφερε τα «πάνω… κάτω» στις αγορές παγκοσμίως – Τι έφερε στη δεύτερη θητεία του

Τραμπ: Έφερε τα «πάνω… κάτω» στις αγορές παγκοσμίως – Τι έφερε στη δεύτερη θητεία του

Economy
Ελληνικές εξαγωγές: Το ταβάνι των 50 δισ. και η κρυφή δύναμη της Ασίας 

Ελληνικές εξαγωγές: Το ταβάνι των 50 δισ. και η κρυφή δύναμη της Ασίας 

25.12.25

«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός - Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ

Ο Γιώργος Αγγελίδης, μετά την επιτυχία της παράστασης «Αυτόματη Εστίαση», επιστρέφει με το «Toxic» - ένα ψυχολογικό θρίλερ που επιδιώκει να υπενθυμίσει πόσο αδιόρατα μπορεί να μεταμορφωθεί το οικείο σε απειλή.

Σύνταξη
Η Νέα Αριστερά στο πλευρό των ηθοποιών – Το θέατρο δεν μπορεί και δεν πρέπει να λειτουργεί ως «fast food»
27.12.25

Η Νέα Αριστερά στο πλευρό των ηθοποιών – Το θέατρο δεν μπορεί και δεν πρέπει να λειτουργεί ως «fast food»

«Σε μια χώρα που αντιμετωπίζει τον πολιτισμό ως κόστος και μόνο, οι εργαζόμενοι στο θέατρο θυμίζουν ότι χωρίς εργασιακά δικαιώματα δεν υπάρχει πολιτισμός», τονίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Αγρότες: Οι αποφάσεις κλιμάκωσης του μπλόκου της Νίκαιας – Σε απόπειρα διάσπασης επενδύει το Μαξίμου
27.12.25

Αγρότες: Οι αποφάσεις κλιμάκωσης του μπλόκου της Νίκαιας – Σε απόπειρα διάσπασης επενδύει το Μαξίμου

Αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τον αγώνα είναι οι αγρότες. Τα επόμενα βήματά τους μέχρι την Πρωτοχρονιά όρισαν σε μαζική συνέλευση οι παραγωγοί του μπλόκου της Νίκαιας ενώ η κυβέρνηση επενδύει σε απόπειρα διάσπασης, με το αρμόδιο υπουργείο να ανακοινώνει ότι έλαβε φάκελο με... «τεκμηριωμένα αιτήματα» από Κορίνθιους

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Προετοιμάζουν κλιμάκωση οι αγρότες: Συμβολικοί αποκλεισμοί μέχρι την Τρίτη – Στα Μάλγαρα κλείνει το ρεύμα προς Αθήνα
27.12.25

Προετοιμάζουν κλιμάκωση οι αγρότες: Συμβολικοί αποκλεισμοί μέχρι την Τρίτη – Στα Μάλγαρα κλείνει το ρεύμα προς Αθήνα

«Συνεχίζουμε τον αγώνα. Περιμένουμε την κυβέρνηση να αφήσει όλα αυτά τα τεχνάσματα», δηλώνουν οι αγρότες που προετοιμάζουν την κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους - Συνεχίζονται οι τοπικές συνελεύσεις, καθοριστική η σύσκεψη του μπλόκου της Νίκαιας σήμερα το μεσημέρι

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Κυβέρνηση που φάσκει και αντιφάσκει στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
26.12.25

Κυβέρνηση που φάσκει και αντιφάσκει στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Είναι ή δεν είναι σκάνδαλο ο ΟΠΕΚΕΠΕ; Στην κυβέρνηση επιμένουν στις «διαχρονικές παθογένειες» με τις επιδοτήσεις αλλά την ίδια ώρα γίνεται λόγος για οικονομικό σκάνδαλο και επιχειρείται να εμφανιστούν οι αγρότες ως οι απόλυτα ευνοημένοι.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Δένδιας σε Τουρκία: Η Ελλάδα δεν απειλεί, όμως θα υπερασπιστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα
26.12.25

Απάντηση Δένδια στην Τουρκία: Η Ελλάδα δεν απειλεί, όμως θα υπερασπιστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα

Ο Νίκος Δένδιας, σε δηλώσεις του από τη Σάμο απάντησε στην προκλητική στάση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας ανήμερα των Χριστουγέννων

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Είναι κρίσιμο να στηρίξουμε τους αγρότες – Η κυβέρνηση μεθόδευσε την ταλαιπωρία των εκδρομέων
26.12.25

Τσουκαλάς: Είναι κρίσιμο να στηρίξουμε τους αγρότες – Η κυβέρνηση μεθόδευσε την ταλαιπωρία των εκδρομέων

«Η κυβέρνηση με ευθύνη της έχασε το στοίχημα της εξόδου των Χριστουγέννων, ελπίζω να μην επαναλάβει τις ίδιες πρακτικές και στην έξοδο της Πρωτοχρονιάς» τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Σε θέσεις μάχης οι αγρότες: Συσκέψεις στα μπλόκα, αποφάσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο – Αγωνία στο Μαξίμου
26.12.25

Σε θέσεις μάχης οι αγρότες: Συσκέψεις στα μπλόκα, αποφάσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο – Αγωνία στο Μαξίμου

«Θα είμαστε εδώ και μετά τις γιορτές!» διαμηνύουν στην κυβέρνηση οι αγρότες ζητώντας ουσιαστικές και άμεσες λύσεις στα αιτήματα επιβίωσής τους. Με τοπικές συσκέψεις προετοιμάζονται για αποφάσεις σχετικά με την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, που θα ληφθούν στη νέα πανελλαδική συνάντησή τους την Κυριακή

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Τουρκία: Πρόκληση του υπουργείου Άμυνας – Τι λέει για τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις
25.12.25

Πρόκληση του υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας - Τι λέει για τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις

Σε μία προκλητική δήλωση-προσέγγιση για την ένταση στο Αιγαίο και τις παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από τουρκικά αεροσκάφη, προέβη η Τουρκία το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

Σύνταξη
Μαξίμου: Τα παίζει όλα για όλα στον κοινωνικό αυτοματισμό κατά των αγροτών, πασχίζει να επαναφέρει «Μητσοτάκης ή χάος» και «θετική ατζέντα»
25.12.25

Μαξίμου: Τα παίζει όλα για όλα στον κοινωνικό αυτοματισμό κατά των αγροτών, πασχίζει να επαναφέρει «Μητσοτάκης ή χάος» και «θετική ατζέντα»

Σε μια τριπλέτα που ξεκινά από την κλιμάκωση του κοινωνικού αυτοματισμού κατά των αγροτών, περνά στην επιχείρηση επαναφοράς σκληρών διλημμάτων και καταλήγει στην επιβολή «θετικής ατζέντας» επενδύει ο Κυρ. Μητσοτάκης υπό το φόβο της (πρώτης) κάλπης των εθνικών εκλογών.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Κρήτη: Τρεις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης το Σάββατο – 209 μετανάστες μεταφέρθηκαν σε λιμάνια
27.12.25

Τρεις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης το Σάββατο στην Κρήτη - 209 μετανάστες μεταφέρθηκαν σε λιμάνια

Συνολικά 209 μετανάστες μεταφέρθηκαν το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου με ασφάλεια σε λιμάνια - Συγκεκριμένα στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, του Κόκκινου Πύργου και της Γαύδου

Σύνταξη
Πώς η εξαφάνιση της «Πτήσης 19» το 1945 τροφοδότησε τον μύθο του Τριγώνου των Βερμούδων
27.12.25

Πώς η εξαφάνιση της «Πτήσης 19» το 1945 τροφοδότησε τον μύθο του Τριγώνου των Βερμούδων

Πριν από ογδόντα χρόνια, το 1945, πέντε αεροπλάνα εξαφανίστηκαν κατά τη διάρκεια μιας εκπαιδευτικής πτήσης ανοικτά των ακτών της Φλόριντα. Ένα αεροπλάνο περιπολίας που στάλθηκε για να αναζητήσει τους άνδρες εξαφανίστηκε επίσης, δίνοντας αφορμή για μια σειρά από θεωρίες συνωμοσίας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
LIVE: Τσέλσι – Άστον Βίλα
27.12.25

LIVE: Τσέλσι – Άστον Βίλα

LIVE: Τσέλσι – Άστον Βίλα. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Τσέλσι – Άστον Βίλα για τη 18η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Καλλιθέα: Βίντεο ντοκουμέντο από τη φωτιά στο διαμέρισμα με τους δύο νεκρούς – Ακούστηκε έκρηξη και ξέσπασαν φλόγες
27.12.25

Βίντεο ντοκουμέντο από τη φωτιά στο διαμέρισμα με τους δύο νεκρούς - Ακούστηκε έκρηξη και ξέσπασαν φλόγες

Στο διαμέρισμα και συγκεκριμένα στο χολ βρέθηκε σόμπα συνδεδεμένη με φιάλη υγραερίου, με τις πρώτες ενδείξεις να κάνουν λόγο για διαρροή

Σύνταξη
Βαρδούσια: Η στιγμή της ανάσυρσης των τεσσάρων ορειβατών που έχασαν τη ζωή τους
27.12.25

Η στιγμή της ανάσυρσης των τεσσάρων ορειβατών που έχασαν τη ζωή τους στα Βαρδούσια

Μία από τις πιο συγκλονιστικές τραγωδίες των τελευταίων χρόνων στα ελληνικά βουνά σημειώθηκε στα Βαρδούσια Όρη. Το απόγευμα του Σαββάτου ολοκληρώθηκε η επιχείρηση ανάσυρσης των σορών. Βίντεο ντοκουμέντο.

Σύνταξη
Τραγωδία: Νεκρός ο προπονητής της ομάδας γυναικών της Βαλένθια και τα τρία παιδιά του
27.12.25

Τραγωδία: Νεκρός ο προπονητής της ομάδας γυναικών της Βαλένθια και τα τρία παιδιά του

Σοκ στο ισπανικό ποδόσφαιρο με την είδηση ότι ο προπονητής της ομάδας γυναικών της Βαλένθια έχασε τη ζωή του σε ναυάγιο στην Ινδονησία μαζί με μέλη της οικογένειάς του

Σύνταξη
Η κουλτούρα της αϋπνίας – Γιατί η εξάντληση έγινε δείγμα επιτυχίας;
27.12.25

Η κουλτούρα της αϋπνίας – Γιατί η εξάντληση έγινε δείγμα επιτυχίας;

Το να δηλώνεις ότι κοιμάσαι λίγο δεν είναι πια απλώς μια συνήθεια· είναι τρόπος να δείχνεις αφοσίωση, αντοχή και φιλοδοξία. Πώς όμως η εξάντληση μετατράπηκε σε απόδειξη επιτυχίας — και ποιο είναι το πραγματικό της κόστος;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Όταν οι προσωπικές φωτογραφίες ενός Ελβετού φωτογράφου από τον μήνα του μέλιτος προκάλεσαν σκάνδαλο
27.12.25

Όταν οι προσωπικές φωτογραφίες ενός Ελβετού φωτογράφου από τον μήνα του μέλιτος προκάλεσαν σκάνδαλο

Ο René Groebli φωτογράφισε τον Τσάρλι Τσάπλιν και τον Γουόλτ Ντίσνεϊ και ήταν πρωτοπόρος σε νέους τρόπους φωτογραφίας. Αλλά ήταν οι τρυφερές, ερωτικές φωτογραφίες που τράβηξε σε ένα ξενοδοχείο του Παρισιού τη δεκαετία του '50 που προκάλεσαν πραγματικά αναταραχή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πέθανε η «Σούλα»: Η Χρυσούλα Αλευρίδου και οι οίκοι ανοχής που σημάδεψαν τη Λάρισα
27.12.25

Πέθανε η «Σούλα»: Η Χρυσούλα Αλευρίδου και οι οίκοι ανοχής που σημάδεψαν τη Λάρισα

Την τελευταία της πνοή άφησε η Χρυσούλα Αλευρίδου, γνωστή ως «Σούλα», αμφιλεγόμενη αλλά αναγνωρίσιμη μορφή της Θεσσαλίας. Από το 2009 δραστηριοποιήθηκε στη Λάρισα με οίκους ανοχής και έντονη φιλανθρωπική δράση

Σύνταξη
Σομαλία: «Εκτοπισμός των Παλαιστινίων από τη Γάζα στη Σομαλιλάνδη» – Αυτό είναι το σχέδιο του Ισραήλ
27.12.25

«Εκτοπισμός των Παλαιστινίων από τη Γάζα στη Σομαλιλάνδη» - Αυτό είναι το σχέδιο του Ισραήλ

Η Σομαλία απαιτεί από το Ισραήλ να άρει την απόφασή του σχετικά με την αναγνώριση της Σομαλιλάνδης - Τι δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ - Η στάση της Αφρικάνικης Ένωσης και του Αραβικού Συνδέσμου

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
ΗΠΑ: Σκότωσε τη σύζυγό του, πυροβόλησε την κόρη του και αυτοκτόνησε επειδή διαφώνησαν για την τηλεόραση
27.12.25

Οικογενειακή τραγωδία: Σκότωσε τη σύζυγό του, πυροβόλησε την κόρη του και αυτοκτόνησε επειδή... διαφώνησαν για την τηλεόραση

Ο 47χρονος έπινε όλο το βράδυ και γύρω στις 23:00 ξέσπασε καυγάς, όταν η σύζυγός του του είπε ότι δεν ήθελε να παρακολουθήσει άλλο ποδόσφαιρο και πρότεινε να αλλάξουν κανάλι

Σύνταξη
Επιχείρηση «διαίρει και βασίλευε» από την κυβέρνηση με τη συνδρομή ημετέρων στα μπλόκα και στα Μέσα – «18» λειτουργούν διασπαστικά – Σηκώνουν το γάντι οι αγρότες
27.12.25

Επιχείρηση «διαίρει και βασίλευε» από την κυβέρνηση με τη συνδρομή ημετέρων στα μπλόκα και στα Μέσα – «18» λειτουργούν διασπαστικά – Σηκώνουν το γάντι οι αγρότες

«Σπάστε το κοινό αγροτικό μέτωπο» είναι η επόμενη φάση της κυβερνητικής επιχείρησης εναντίον του αγώνα των αγροτών, μετά την απόφαση για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Επενδύοντας σε μια «δοκιμασμένη συνταγή», η κυβέρνηση ενεργοποιεί μηχανισμούς για διάσπαση του κοινού μετώπου, με ομάδες «γαλάζιων» αγροτών που κάνουν μεμονωμένες συναντήσεις με τον Τσιάρα και «18 μπλόκα» που θέλουν διάλογο. «Δεν θα τους περάσει» λένε οι αγρότες.

Στράτος Ιωακείμ, Δήμητρα Τριανταφύλλου
LIVE: Λίβερπουλ – Γουλβς
27.12.25

LIVE: Λίβερπουλ – Γουλβς

LIVE: Λίβερπουλ – Γουλβς. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Λίβερπουλ – Γουλβς για τη 18η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
LIVE: Άρσεναλ – Μπράιτον
27.12.25

LIVE: Άρσεναλ – Μπράιτον

LIVE: Άρσεναλ – Μπράιτον. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Άρσεναλ – Μπράιτον για τη 18η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Ο Λόγκαν Πολ «ρευστοποιεί» τον θησαυρό του: Στο σφυρί η ακριβότερη κάρτα Pokémon
27.12.25

Ο Λόγκαν Πολ «ρευστοποιεί» τον θησαυρό του: Στο σφυρί η ακριβότερη κάρτα Pokémon

Την πώληση της θρυλικής κάρτας Pikachu Illustrator δρομολογεί ο Λόγκαν Πολ, εκτιμώντας ότι η αγορά των Pokémon βρίσκεται στο απόλυτο peak της, με την τελική τιμή να αναμένεται σε επίπεδα-ρεκόρ.

Σύνταξη
«Ψάχνεται» για Λαρεντζάκη ο ΠΑΟΚ
27.12.25

«Ψάχνεται» για Λαρεντζάκη ο ΠΑΟΚ

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης έχει ανανεώσει το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό, ωστόσο ο ΠΑΟΚ που προσπαθεί να δυναμώσει το ρόστερ του φέρεται να είναι διατεθειμένος να κάνει κίνηση...

Σύνταξη
Αγρίνιο: Στο νοσοκομείο με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις 17χρονος που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από τέσσερις νεαρούς
27.12.25

Στο νοσοκομείο με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις 17χρονος που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από τέσσερις νεαρούς

Ο ένας εκ των δραστών έχει ταυτοποιηθεί. Πρόκειται για νεαρό που έχει απασχολήσει τις αρχές και κατά το παρελθόν - Ο 17χρονος φέρεται να απειλήθηκε και με μαχαίρι

Σύνταξη
