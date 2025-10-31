Νέες προκλητικές δηλώσεις Βούλτεψη για την Κοβέσι – Αποπομπή από την ΚΟ της ΝΔ ζητεί το ΠΑΣΟΚ

Δεν πέρασαν λίγες ώρες από την αήθη επίθεση της Σοφίας Βούλτεψη, κατά της ευρωπαϊκής εισαγγελίας και της Λάουρα Κοβέσι και η βουλεύτρια Νοτίου Τομέα Αθηνών με τη ΝΔ επανήλθε με νέες, προκλητικές, δηλώσεις κατά του θεσμού της ευρωπαϊκής εισαγγελίας.

«Εκεί που έχω εμπιστοσύνη είναι ο OLAF. Είναι μια πολύ παλιά και πολύ έμπειρη υπηρεσία καταπολέμησης της απάτης από το 1998. Ο OLAF κάνει μια σοβαρή δουλειά, χωρίς να δίνει συνεντεύξεις Τύπου, χωρίς να βγάζει αποφάσεις πριν τα δικαστήρια και χωρίς καν να ξέρουμε ποιοι είναι οι Έλληνες εισαγγελείς που δουλεύουν στον OLAF», τόνισε αρχικώς, αμφισβητώντας ευθέως την ευρωπαϊκή εισαγγελία.

Ερωτηθείσα, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Ant1, για το αν παρανομεί η ευρωπαϊκή εισαγγελία, απάντησε πως «η ευρωπαϊκή εισαγγελία δεν έβγαλε τίποτα, κανένα δελτίο Τύπου για την επίσκεψη της κ. Κοβέσι στην Ελλάδα, το οποίο μου έκανε τρομερή εντύπωση. Η ευρωπαϊκή εισαγγελία είναι ένας θεσμός πρόσφατος. Οι εισαγγελείς δεν κάνουν δηλώσεις για να λένε τι είναι το ακρωνύμιο της διαφθοράς γιατί τότε στην πατρίδα της, ο Άπια, είναι το μεγαλύτερο ακρωνύμιο της διαφθοράς. Όταν είσαι εισαγγελέας και θέλεις να ερευνήσεις έναν οργανισμό, δεν παίρνεις άνθρωπο, για αυτό ήρθε ο OLAF, μέσα από τον Οργανισμό για να τον κάνεις εμπειρογνώμονά σου». Πρόσθεσε, παράλληλα, ότι «εγώ δεν έχω διαψευστεί ποτέ στη ζωή μου ως δημοσιογράφο».

«Να αποπέμψει ο Μητσοτάκης τη Βούλτεψη από την κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ», ζητεί το ΠΑΣΟΚ

Το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ αντέδρασε σφοδρά στις νέες δηλώσεις της Σοφίας Βούλτεψη, καλώντας τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, να την αποπέμψει από την Κοινοβουλευτική του Ομάδα» αποδεικνύοντας, σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη, «τουλάχιστον ότι δεν υιοθετεί τις ακραία αντιδημοκρατικές και αντισυνταγματικές απόψεις της. Όσο την κρατάει στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, υιοθετεί τις αδιανόητες επιθέσεις στη δικαιοσύνη».

Παράλληλα, τόνισε πως «η απαράδεκτη, δημόσια και ρητή αμφισβήτηση του θεσμού της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και οι απειλές στα κόμματα της αντιπολίτευσης με εργαλειοποίηση του OLAF, αποτελούν μια νέα, πρωτοφανή πρόκληση για τη δημοκρατία μας και το κράτος δικαίου».

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ

«Την ώρα που εκατοντάδες χιλιάδες αγρότες μένουν απλήρωτοι και οι αγροτικές επιδοτήσεις αγνοούνται, η ευλογιά αφανίζει την κτηνοτροφία, οι καθημερινές αποκαλύψεις για την εγκληματική δράση του κυκλώματος του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι συγκλονιστικές, οι πολίτες εμβρόντητοι παρακολουθούν το παραλήρημα της βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Σ. Βούλτεψη με επαναλαμβανόμενες επιθέσεις στο πρόσωπο της Ευρωπαίας Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι, γεγονός το οποίο το ΠΑΣΟΚ έχει ήδη επισημάνει και απερίφραστα καταδικάσει.

Σήμερα, η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας σε τηλεοπτική της εμφάνιση κορύφωσε την επίθεσή της όχι μόνο στο πρόσωπο της κ. Κοβέσι ,- επαναλαμβάνοντας μάλιστα ότι η χώρα της είναι το ακρωνύμιο της διαφθοράς – αλλά επιτέθηκε στον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αμφισβητώντας ευθέως τη λειτουργία του στο δικαιϊκό μας σύστημα και επισημαίνοντας ότι η ίδια… αναγνωρίζει κι εμπιστεύεται μόνο τον OLAF για να διαχειριστεί την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, εξαπολύοντας πρωτοφανείς απειλές απευθυνόμενη στους εκπροσώπους της αντιπολίτευσης, με χαρακτηριστική τη φράση της «θα σας κανονίσει όλους ο OLAF».

Η Σ. Βούλτεψη είναι βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου και ανέλαβε τα καθήκοντά της υπηρετώντας το Σύνταγμα και τους νόμους της Ελληνικής Πολιτείας.

Η απαράδεκτη, δημόσια και ρητή αμφισβήτηση του θεσμού της Ευρωπαΐκής Εισαγγελίας και οι απειλές στα κόμματα της αντιπολίτευσης με εργαλειοποίηση του OLAF, αποτελούν μια νέα, πρωτοφανή πρόκληση για τη δημοκρατία μας και το κράτος δικαίου.

Ανακύπτουν πλέον σοβαρά και αμείλικτα ερωτήματα :

· Η κυβέρνηση αμφισβητεί τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και το έργο της;

. Ποιος εκφράζει την κυβερνητική πολιτική; Οι Υπουργοί που δηλώνουν ότι συνεργάζονται με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ή η κ. Βούλτεψη που της επιτίθεται;

· Υπάρχει κάποιος «ειδικός λόγος» ή «ειδική σχέση», που η κυβέρνηση «προτιμά» τον OLAF, έναντι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας;

· Τι εννοεί η βουλευτής και πρώην υφυπουργός της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, όταν απευθύνεται στην αντιπολίτευση και δηλώνει ότι «θα σας κανονίσει όλους ο OLAF;»

Καλούμε την κυβέρνηση άμεσα να απαντήσει και τον κ. Πρωθυπουργό να αποπέμψει από την Κοινοβουλευτική του Ομάδα την κ. Βούλτεψη, αποδεικνύοντας τουλάχιστον ότι δεν υιοθετεί τις ακραία αντιδημοκρατικές και αντισυνταγματικές απόψεις της. Όσο την κρατάει στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, υιοθετεί τις αδιανόητες επιθέσεις στη δικαιοσύνη».