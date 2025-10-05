Νέα ακρότητα Βούλτεψη: Χαρακτήρισε τη Κοβέσι «απαράδεκτη» – Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί τον Μητσοτάκη να πάρει θέση

Με αήθεις χαρακτηρισμούς επιτέθηκε στην Ευρωπαία εισαγγελέα, Λάουρα Κοβέσι, η βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία Σοφία Βούλτεψη.

Η κ. Βούλτεψη χαρακτήρισε την κ. Κοβέσι ως «απαράδεκτη», ενώ διερωτήθηκε, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή της ΕΡΤ, «γιατί δεν πάει στη χώρα της να αλλάξει το άρθρο 86». Παράλληλα, άφησε υπόνοιες για τον λόγο που έρχεται στην Ελλάδα η Ευρωπαία εισαγγελέας και δεν πηγαίνει σε άλλες χώρες. «Γιατί δεν πήγε σε άλλη χώρα, αυτό να μου πει», ανέφερε η βουλευτής της ΝΔ.

«Η Σοφία Βούλτεψη από τη συχνότητα της ΕΡΤnews επιτέθηκε με σκαιό τρόπο για ακόμη μια φορά στην Ευρωπαία Εισαγγελέα με αφορμή τη παρουσία της στη χώρα. Την χαρακτήρισε ‘απαράδεκτη’, χαρακτήρισε ‘ξενομανία’ την επίκληση της έρευνας της από την αντιπολίτευση, είπε ‘να πάει στη χώρα της να αλλάξει το άρθρο 86’, ενώ υπονόησε σαφώς ότι η έρευνα της στην Ελλάδα γίνεται με δόλο», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ.

Ακολούθως ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ έθεσε τρία ερωτήματα, λέγοντας πως «τελικά, η κ. Κοβέσι γκρέμισε το αφήγημα της αντιπολίτευσης όπως μας είπε το Μαξίμου ή ερευνά με δόλο τον ΟΠΕΚΕΠΕ; Η Ελλάδα σέβεται τους ευρωπαϊκούς θεσμούς ή όποιον δε τι συμφέρει θέλει να τον στείλει πίσω στη χώρα του; Η ΝΔ και ο κ. Μητσοτάκης προσωπικά συμμερίζονται τις κρίσεις που έκανε η κ. Βούλτεψη δημόσια ή θα παίξουν πάλι το παιχνίδι των δύο γραμμών;

Όσα ανέφερε η Σοφία Βούλτεψη: