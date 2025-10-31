Νέα αήθης επίθεση της Βούλτεψη στην Κοβέσι: «Παρανόμησε» η ευρωπαϊκή εισαγγελία, να πάει στη χώρα της – Σφοδρή αντίδραση ΠΑΣΟΚ

Νέα αήθη επίθεση στην ευρωπαϊκή εισαγγελία και τη Λάουρα Κοβέσι εξαπέλυσε η βουλεύτρια Νοτίου Τομέα Αθηνών με τη ΝΔ, Σοφία Βούλτεψη, τονίζοντας προκλητικά -για ακόμη μια φορά σε σύντομο χρονικό διάστημα- ότι πρέπει να πάει στη χώρα της.

«Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που έχω συγκρουστεί μαζί της, από τον Φεβρουάριο του 2022 έχει υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Δεν είχε καμία δουλειά να πάρει, πρόσωπο μέσα από τον Οργανισμό που ελέγχεται για να τη βοηθήσει. Να πάει στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας», ανέφερε αρχικώς η κ. Βούλτεψη, μιλώντας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Παρανόμησε» για τη Βούλτεψη η ευρωπαϊκή εισαγγελία

«Έκανε κάτι παράνομο;», τη ρώτησε ο βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών με το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Παύλος Χρηστίδης, που ήταν καλεσμένος στην ίδια εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού Action24. «Παράνομο, ναι, γιατί πήρε για εμπειρογνώμονα άνθρωπο από τον Οργανισμό που ελέγχει. Για αυτό ήρθε ο OLAF», πρόσθεσε η βουλεύτρια της ΝΔ.

Συνεχίζοντας την προκλητική επίθεση στη Λάουρα Κοβέσι, η βουλεύτρια της ΝΔ ζήτησε η ευρωπαία εισαγγελέας να πάει… πίσω στη χώρα της. «Αλλά μου είπαν κάτι βουλευτές από τη Ρουμανία ότι δεν τη θέλουν πίσω. Μόνο εμείς τη θέλουμε. Η πατρίδα της δεν τη θέλει», ανέφερε.

Όσα είπε η Σοφία Βούλτεψη:

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση συμφωνεί;

Το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ αντέδρασε σφοδρά στην επίθεση της Σοφίας Βούλτέψη κατά της Λάουρα Κοβέσι, τονίζοντας πως «επιμένει στις προκλητικές δηλώσεις.

«Η Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Σοφία Βούλτεψη, επιμένει στις προκλητικές δηλώσεις κατά της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λάουρα Κοβέσι. Και σήμερα σε τηλεοπτική της συνέντευξη την κάλεσε να ελέγξει την πατρίδα της, τη Ρουμανία, και δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παρανομεί», επισήμανε το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ.

Συμπλήρωσε πως «την ίδια ώρα, η κυβερνητική πλειοψηφία στην εξεταστική επιτροπή αρνείται να καλέσει άμεσα τα ‘γαλάζια’ στελέχη που εμπλέκονται στη δικογραφία, όπως ο ‘Φραπές’ πιθανώς για να τους δώσει τη δυνατότητα να επικαλεστούν τη σιωπή ενώπιον της επιτροπής, όσο θα προχωρά η έρευνα της τακτικής δικαιοσύνης».

Τέλος, η Χαριλάου Τρικούπη κάλεσε την κυβέρνηση να δώσει μια καθαρή απάντηση. «Συμφωνεί με τη Βουλευτή της ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παρανομεί; Γιατί παίζει καθυστερήσεις με την κλήση στην εξεταστική επιτροπή των πρωταγωνιστών του σκανδάλου, όπως περιγράφονται στη δικογραφία που έχει διαβιβαστεί στη Βουλή;», κατέληξε.

Η προηγούμενη επίθεση της Βούλτεψη κατά της Κοβέσι

Υπενθυμίζεται ότι, μόλις 25 μέρες πριν, η κ. Βούλτεψη χαρακτήρισε την κ. Κοβέσι ως «απαράδεκτη», ενώ διερωτήθηκε, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή της ΕΡΤ, «γιατί δεν πάει στη χώρα της να αλλάξει το άρθρο 86». Παράλληλα, άφησε υπόνοιες για τον λόγο που έρχεται στην Ελλάδα η Ευρωπαία εισαγγελέας και δεν πηγαίνει σε άλλες χώρες. «Γιατί δεν πήγε σε άλλη χώρα, αυτό να μου πει», ανέφερε η βουλεύτρια της ΝΔ.

«Η Σοφία Βούλτεψη από τη συχνότητα της ΕΡΤnews επιτέθηκε με σκαιό τρόπο για ακόμη μια φορά στην Ευρωπαία Εισαγγελέα με αφορμή τη παρουσία της στη χώρα. Την χαρακτήρισε ‘απαράδεκτη’, χαρακτήρισε ‘ξενομανία’ την επίκληση της έρευνας της από την αντιπολίτευση, είπε ‘να πάει στη χώρα της να αλλάξει το άρθρο 86’, ενώ υπονόησε σαφώς ότι η έρευνα της στην Ελλάδα γίνεται με δόλο», κατήγγειλε, τότε, ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ.