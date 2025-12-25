newspaper
Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Γιατί Τραμπ και Πούτιν θέλουν να καταστρέψουν την Ευρώπη;
Κόσμος 25 Δεκεμβρίου 2025 | 23:20

Γιατί Τραμπ και Πούτιν θέλουν να καταστρέψουν την Ευρώπη;

Ο Τραμπ και ο Πούτιν μοιράζονται την ίδια λαχτάρα για στάτους και υπεροχή

Νατάσα Ρουγγέρη
ΕπιμέλειαΝατάσα Ρουγγέρη
A
A
Vita.gr
Christmas brain: Δεν είναι μαγεία, είναι επιστήμη

Christmas brain: Δεν είναι μαγεία, είναι επιστήμη

Spotlight

Υπάρχουν άνθρωποι που υποστηρίζουν ότι ο πόλεμος του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ουκρανία δεν υποκινείται από φόβους ή αυτοκρατορικές φιλοδοξίες, αλλά από την ασέβεια των άλλων χωρών. Η Ρωσία κάποτε ασκούσε εξουσία ως μία από τις δύο υπερδυνάμεις του κόσμου, αλλά έκτοτε έχει χάσει αυτό το καθεστώς. Γνωρίζει ότι έχει χάσει τον σεβασμό άλλων χωρών (ο Μπαράκ Ομπάμα απέρριψε την Ρωσία ως απλώς μια «περιφερειακή δύναμη») και ο πόλεμος της Ουκρανίας είναι ο τρόπος της να την ξανακερδίσει.

Αυτό που προκαλεί ίσως έκπληξη είναι ότι η στροφή του Ντόναλντ Τραμπ κατά της Ευρώπης έχει παρόμοια κίνητρα, επισημαίνει ο βρετανικός Guardian σε ανάλυσή του. Ο Πούτιν γνωρίζει ότι ο επιθετικός ρεβανσισμός του δεν θα κερδίσει την αγάπη για την Ρωσία μεταξύ των χωρών το σεβασμό ων οποίων λαχταρά. Αλλά αν δεν μπορεί να τον αγαπήσουν, ελπίζει τουλάχιστον να τον φοβούνται.

Ο Τραμπ θέλει να καταστρέψει τον κόσμο που έχτισαν οι ΗΠΑ

Με το ίδιο σκεπτικό, ο Τραμπ θέλει να διαταράξει μια κοινωνική τάξη που αντιμετωπίζει τον ίδιο και την κοσμοθεωρία του με περιφρόνηση. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ και οι αξιωματούχοι του τυγχάνουν σεβασμού από δικτάτορες και βασιλιάδες (αν και ίσως όχι από εκείνους των οποίων τον σεβασμό θέλουν περισσότερο – τον ​​Πούτιν και τον Σι Τζινπίνγκ), αλλά ξέρουν ότι οι ηγέτες πολλών άλλων δημοκρατικών χωρών τούς κοιτάζουν υποτιμητικά.

Τώρα είναι η Αμερική που θέλει να λειτουργήσει ως «σπασίκλας», συντρίβοντας την υπάρχουσα ιεραρχία του σεβασμού, για να την αντικαταστήσει με έναν κόσμο που θα υποκύψει ανεπιφύλακτα στον Τραμπ. Η Ευρώπη, με την έμφαση που δίνει στο κράτος δικαίου και την πολυμέρεια, είναι το ισχυρότερο εναπομείναν παράδειγμα ενός ολόκληρου συστήματος κύρους και αξιών που η κυβέρνηση Τραμπ θέλει να καταστρέψει.

Η ειρωνεία είναι ότι οι ΗΠΑ έχτισαν τον κόσμο που ο Τραμπ σκοπεύει να κατεδαφίσει. Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η Ουάσινγκτον ανέπτυξε μια νέα παγκόσμια φιλοδοξία. Οι Ρεπουμπλικάνοι και οι Δημοκρατικοί μοιράζονταν την πίστη ότι ένας κόσμος χτισμένος στις αμερικανικές αξίες θα ήταν καλύτερος για την Αμερική. Διακήρυξε ότι η δημοκρατία και το κράτος δικαίου ήταν τα ιδανικά με τα οποία έπρεπε να αξιολογηθούν οι χώρες.

Παρά την προφανή υποκρισία (οι ίδιες οι ΗΠΑ ενεργούσαν τακτικά με αντιφιλελεύθερους, αντιδημοκρατικούς τρόπους και προτιμούσαν να κρίνουν παρά να κρίνονται), αυτός ήταν ο ακρογωνιαίος λίθος της αμερικανικής «ήπιας δύναμης», της ικανότητάς της να επηρεάζει έμμεσα τον κόσμο μέσω του πολιτισμού και των αξιών. Άλλες χώρες θεωρούσαν τις ΗΠΑ ως πρότυπο προς μίμηση.

Η ΕΕ ενσωμάτωσε τις αξίες της φιλελεύθερης τάξης περισσότερο από τις ΗΠΑ

Η σύγχρονη Ευρώπη ήταν το μεγαλύτερο επίτευγμα της παλαιάς τάξης. Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, οι ΗΠΑ βοήθησαν στην ανοικοδόμηση των οικονομιών της Δυτικής Ευρώπης, προωθώντας την επιτυχία των φιλελεύθερων κομμάτων και συχνά υπονομεύοντας διακριτικά εκείνα που θεωρούσαν υπερβολικά αριστερά ή δεξιά.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ιστορικές ρίζες σε μια συμφωνία που δημιουργήθηκε για τον συντονισμό της αμερικανικής βοήθειας που διατέθηκε μέσω του σχεδίου Μάρσαλ. Καθώς μεγάλωνε, δημιούργησε ένα νέο καθεστώς για την Ευρώπη, βασισμένο στη συνεργασία μεταξύ των εθνών, τη σημασία του δικαίου και τη φιλελεύθερη δημοκρατία.

Μετά την κατάρρευση της σοβιετικής κυριαρχίας στην Ανατολική Ευρώπη, η ΕΕ επεκτάθηκε για να εντάξει χώρες στο νότο και την ανατολή της, με την προϋπόθεση ότι θα ενσωμάτωναν τις δημοκρατικές αρχές. Από πολλές απόψεις, η ΕΕ ενσωμάτωσε τις αξίες της φιλελεύθερης τάξης που δημιούργησαν οι ΗΠΑ περισσότερο από την ίδια την Αμερική.

Τώρα, η κυβέρνηση Τραμπ θέλει να διαλύσει την παλαιά τάξη και να την αντικαταστήσει με μια νέα, βασισμένη στην ισχύ και το εθνικό συμφέρον. Η νέα στρατηγική εθνικής ασφάλειας της κυβέρνησης διακηρύσσει ότι θέλει να «διατηρήσει την ασυναγώνιστη ‘ήπια δύναμη’ των Ηνωμένων Πολιτειών», αλλά πως ο δρόμος για να το επιτύχει αυτό περνά από την αναγνώριση της «εγγενούς μεγαλοσύνης και αξιοπρέπειας της Αμερικής». Ο Τραμπ καυχιέται ότι, επιτέλους, «η Αμερική είναι και πάλι ισχυρή και σεβαστή».

Γιατί ο Τραμπ στοχεύει την Ευρώπη;

Το πρόβλημα είναι πως αυτό προφανώς δεν είναι αλήθεια. Οι χώρες που εξακολουθούν να τηρούν τις φιλελεύθερες αξίες απολύτως δεν σέβονται τις ΗΠΑ του Τραμπ. Τον αντιμετωπίζουν σαν θυμωμένο, ασυνάρτητο μεθύστακα με μπαζούκα. Η αμερικανική ήπια δύναμη και η έμμεση επιρροή σε άλλες δημοκρατίες συρρικνώνονται.

Αυτό εξηγεί γιατί η στρατηγική εθνικής ασφάλειας του Τραμπ ξοδεύει τόση πολλή ενέργεια και δηλητήριο καταγγέλλοντας την Ευρώπη. Ακόμη και ενώ οι ΗΠΑ αρνούνται επιδεικτικά τη φιλοδοξία να αλλάξουν τον κόσμο, λένε ότι θέλουν να παρέμβουν στην Ευρώπη και να την μεταμορφώσουν.

Η Maga America θέλει να βοηθήσει τα ευρωπαϊκά κόμματα που ευνοεί – αλλά αυτή τη φορά είναι στην ακροδεξιά. Αντί να προωθήσει την ευρωπαϊκή συνεργασία, όπως έκαναν οι ΗΠΑ μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η κυβέρνηση Τραμπ ελπίζει τώρα να μετατρέψει τη δυσαρέσκεια στα νεότερα κράτη μέλη της ΕΕ σε «σφήνα» ενάντια στις φιλελεύθερες δημοκρατικές αξίες του μπλοκ, μετατρέποντας την Ευρώπη σε μια συλλογή κυρίαρχων εθνών – όλα έντονα εθνικιστικά και πολιτισμικά «λευκά».

Σε αυτό τον κόσμο, η Ευρώπη δεν θα ήταν πλέον εμπόδιο στην ιδεολογία του Maga. Η πρόκληση που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση Τραμπ είναι ότι απλά δεν έχει την ικανότητα ή την παγκόσμια φιλοδοξία να επιφέρει αυτή τη μεταμόρφωση.

Τραμπ και Πούτιν μοιράζονται την ίδια λαχτάρα για υπεροχή

Όπως και η Ρωσία, η κυβέρνηση θέλει σεβασμό, αλλά δεν έχει τη δύναμη να κάνει πολλά περισσότερα από το να λειτουργεί ως «σπασίκλας». Θέλει να διαμορφώσει περισσότερο την Ευρώπη, την ίδια στιγμή που θέλει να συνεργαστεί λιγότερο μαζί της, αποσύροντας τον ρόλο της ως εγγυητή του ΝΑΤΟ.

Η στρατηγική Τραμπ καταγγέλλει το «τεράστιο σύμπλεγμα στρατιωτικών, διπλωματικών, πληροφοριών και ξένης βοήθειας», που έχει στηρίξει τις παγκόσμιες φιλοδοξίες των ΗΠΑ, και κάνει ό,τι μπορεί για να το καταργήσει. Αλλά χωρίς αυτό το κόμπλεξ, δεν θα είναι σε θέση να αναδιαμορφώσει την Ευρώπη σύμφωνα με την εικόνα της.

Σίγουρα, η κυβέρνηση Τραμπ μπορεί να χρησιμοποιήσει διάφορες παρεμβάσεις για να τιμωρήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ προσπαθεί να βοηθήσει ακροδεξιά κόμματα στην εξουσία. Ήδη, αρνείται τη βίζα σε άτομα που έχουν ενεργήσει ως επαληθευτές γεγονότων και διαχειριστές  των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τους οποίους κατηγορεί ότι λογοκρίνουν δεξιές απόψεις και απειλεί την ΕΕ για την αμεροληψία της στη ρύθμιση υπηρεσιών όπως το X του Έλον Μασκ. Αλλά όπως δείχνει το παράδειγμα της Βραζιλίας – όπου οι προσπάθειες τιμωρίας αξιωματούχων και βοήθειας στον Ζαΐρ Μπολσονάρο απέτυχαν οικτρά – είναι πιθανό να βλάψει τους ιδεολογικούς συμμάχους της όσο και να τους βοηθήσει.

Εν ολίγοις, ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει τα οφέλη του σεβασμού και της παγκόσμιας ήπιας δύναμης, γι’ αυτό κυνηγάει την Ευρώπη. Αλλά θέλει επίσης να περιορίσει τις δαπάνες των ΗΠΑ, μειώνοντας τις παγκόσμιες ικανότητές της και μετατρέποντας τη χώρα σε μια περιφερειακή δύναμη όπως η Ρωσία, η οποία επενδύει τις δυνάμεις της στο να εκφοβίζει τις χώρες της γειτονιάς της. Αλλά δεν μπορεί να έχει και τα δύο.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τεχνολογία
Τεχνολογία: Οι «Magnificent Seven» και η νέα τάξη πραγμάτων στην Ουάσιγκτον

Τεχνολογία: Οι «Magnificent Seven» και η νέα τάξη πραγμάτων στην Ουάσιγκτον

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Christmas brain: Δεν είναι μαγεία, είναι επιστήμη

Christmas brain: Δεν είναι μαγεία, είναι επιστήμη

Reuters Breakingviews
Ο Ντόναλντ Τραμπ θα διασώσει τους κατόχους κρυπτονομισμάτων το 2026

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα διασώσει τους κατόχους κρυπτονομισμάτων το 2026

inWellness
inTown
«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός – Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ
inTickets 25.12.25

«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός - Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ

Ο Γιώργος Αγγελίδης, μετά την επιτυχία της παράστασης «Αυτόματη Εστίαση», επιστρέφει με το «Toxic» - ένα ψυχολογικό θρίλερ που επιδιώκει να υπενθυμίσει πόσο αδιόρατα μπορεί να μεταμορφωθεί το οικείο σε απειλή.

Σύνταξη
Stream newspaper
Γάζα: Ανασύρθηκαν 25 πτώματα, ανάμεσά τους και μιας Παλαιστίνιας δημοσιογράφου – Ερειπωμένες οι πόλεις
Δείτε βίντεο 25.12.25

Ανασύρθηκαν 25 πτώματα από τη Γάζα, ανάμεσά τους και μιας Παλαιστίνιας δημοσιογράφου - Ερειπωμένες οι πόλεις

Η Γάζα αποτελεί τον «μεγαλύτερο μαζικό τάφο στον κόσμο» αφού πάνω από 10.000 άνθρωποι εκτιμάται ότι βρίσκονται κάτω από τα ερείπια κτιρίων

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
ΗΠΑ: Η οικογενειακή χριστουγεννιάτικη φωτογραφία του Τζο Μπάιντεν τραβά την προσοχή… για λάθος λόγο
«Πού είναι ο Τζο;» 25.12.25

Η οικογενειακή χριστουγεννιάτικη φωτογραφία του Τζο Μπάιντεν τραβά την προσοχή… για λάθος λόγο

Μία φωτογραφία με την οικογένεια του μοιράστηκε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν προκειμένου να ευχηθεί για τα Χριστούγεννα. Μόνο που πολλοί αναρωτήθηκαν: «Πού είναι ο Τζο;»

Σύνταξη
Ρωσία: Γιατί η Μόσχα είναι απίθανο να αποδεχτεί το σχέδιο Ουάσινγκτον – Κιέβου για τον τερματισμό του πολέμου
«Παιχνίδι τακτικής» 25.12.25

Γιατί η Μόσχα είναι απίθανο να αποδεχτεί το σχέδιο Ουάσινγκτον - Κιέβου για τον τερματισμό του πολέμου

Τα «αγκάθια» για τη Ρωσία - Γιατί η Μόσχα έχει το περιθώριο να απορρίψει αυτό το σχέδιο, γιατί συνεχίζει να διαπραγματεύεται

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Μυστήριο περιστατικό στο Λιχτενστάιν: Τέσσερα μέλη της ίδιας οικογένειας βρέθηκαν νεκρά – Ερευνώνται τα αίτια
Δολοφονίες; 25.12.25

Μυστήριο περιστατικό στο Λιχτενστάιν: Τέσσερα μέλη της ίδιας οικογένειας βρέθηκαν νεκρά – Ερευνώνται τα αίτια

Πρώτα βρέθηκε νεκρός ο γιος, μετά οι γονείς και η κόρη - Οι αρχές του Λιχτενστάιν θα προχωρήσουν στη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου τους

Σύνταξη
Εξόριστοι στρατηγοί, υποστηρικτές του Άσαντ, σχεδιάζουν κρυφά εξέγερση στη Συρία
The New York Times 25.12.25

Εξόριστοι στρατηγοί, υποστηρικτές του Άσαντ, σχεδιάζουν κρυφά εξέγερση στη Συρία

Στελέχη του καθεστώτος Άσαντ, που κατέρρευσε πριν από έναν χρόνο στη Συρία, φέρονται να προετοιμάζουν εξέγερση. Οπλίζουν μαχητές και επιχειρούν να ασκήσουν επιρροή ακόμη και στην αμερικανική κυβέρνηση

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Συναγερμός στην Σουηδία: Η αστυνομία ερευνά «σοβαρό περιστατικό» στην πόλη Μπόντεν – Εφημερίδα αναφέρει πολλούς τραυματίες
Γίνονται έρευνες 25.12.25

Συναγερμός στην Σουηδία: Η αστυνομία ερευνά «σοβαρό περιστατικό» στην πόλη Μπόντεν – Εφημερίδα αναφέρει πολλούς τραυματίες

Σύμφωνα με την εφημερίδα, υπάρχουν πληροφορίες για τη διάπραξη βίαιου εγκλήματος, καθώς και ότι ο δράστης πυροβολήθηκε από την αστυνομία στη βόρεια Σουηδία

Σύνταξη
Πάπας Λέων: «Αναθέτουμε την ευρωπαϊκή ήπειρο στον Πρίγκιπα της ειρήνης» – Η αναφορά στην Ουκρανία
Χριστουγεννιάτικο μήνυμα 25.12.25

«Αναθέτουμε την ευρωπαϊκή ήπειρο στον Πρίγκιπα της ειρήνης», είπε ο Πάπας Λέων, με αναφορά στην Ουκρανία

«Ας προσευχηθούμε ιδιαίτερα για τον ουκρανικό λαό: ας σταματήσει ο βοή των όπλων και οι εμπλεκόμενες πλευρές, με την στήριξη της διεθνούς κοινότητας, ας βρουν το θάρρος να ξεκινήσουν διάλογο», δήλωσε ο Πάπας Λέων

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Χάαλαντ ανέβηκε στη ζυγαριά μετά το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι: «Όλα καλά»
Ποδόσφαιρο 25.12.25

Ο Χάαλαντ ανέβηκε στη ζυγαριά μετά το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι: «Όλα καλά»

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα είχε ζητήσει από τους παίκτες του να μην πάρουν κιλά στις γιορτές και ο Έρλινγκ Χάαλαντ ζυγίστηκε αμέσως μετά το χριστουγεννιάτικο τραπέζι ανεβάζοντας τα... αποτελέσματα.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Γάζα: Ανασύρθηκαν 25 πτώματα, ανάμεσά τους και μιας Παλαιστίνιας δημοσιογράφου – Ερειπωμένες οι πόλεις
Δείτε βίντεο 25.12.25

Ανασύρθηκαν 25 πτώματα από τη Γάζα, ανάμεσά τους και μιας Παλαιστίνιας δημοσιογράφου - Ερειπωμένες οι πόλεις

Η Γάζα αποτελεί τον «μεγαλύτερο μαζικό τάφο στον κόσμο» αφού πάνω από 10.000 άνθρωποι εκτιμάται ότι βρίσκονται κάτω από τα ερείπια κτιρίων

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Άρης Μουγκοπέτρος: Παραιτείται ο δικηγόρος του – Αναλαμβάνει την εν διαστάσει σύζυγό του
Ενδοοικογενειακή απειλή 25.12.25

Άρης Μουγκοπέτρος: Παραιτείται ο δικηγόρος του – Αναλαμβάνει την εν διαστάσει σύζυγό του

Ο μέχρι πρότινος δικηγόρος του Άρη Μουγκοπέτρου αποχώρησε από την εκπροσώπησή του και αναλαμβάνει πλέον τη σύζυγό του. ο Άρης Μουγκοπέτρος συνελήφθη σήμερα έπειτα από καταγγελία που αφορά ενδοοικογενειακή απειλή σε βάρος της εν διαστάσει συζύγου του

Σύνταξη
Η Γέννηση του Ιησού δεν μοιάζει με χριστουγεννιάτικη κάρτα – Είναι μια ιστορία σφαγών, φόβου και προσφυγιάς
Άγια Νύχτα 25.12.25

Η Γέννηση του Ιησού δεν μοιάζει με χριστουγεννιάτικη κάρτα – Είναι μια ιστορία σφαγών, φόβου και προσφυγιάς

Η χριστουγεννιάτικη αφήγηση μιλά για ειρήνη και γαλήνη. Η ιστορική πραγματικότητα, όμως, δείχνει μια Γέννηση που εκτυλίχθηκε σε έναν κόσμο κατοχής, βίας και φόβου — μια ιστορία προσφυγιάς και επιβίωσης που, 2025 χρόνια μετά, μοιάζει ανησυχητικά οικεία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κινητοποιήσεις: Γιορτές στα μπλόκα οι αγρότες και ραντεβού σε νέα πανελλαδική σύσκεψη
Ρεβεγιόν στους δρόμους 25.12.25

Γιορτές στα μπλόκα οι αγρότες και ραντεβού σε νέα πανελλαδική σύσκεψη

Στα μπλόκα που έχουν στήσει σε κομβικά σημεία του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου περνούν τα Χριστούγεννα οι αγρότες, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα συνέχισης και κλιμάκωσης των κινητοποιήσεών τους, εφόσον δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Ήταν ποιητικό» – Έρθα Κιτ, η τραγουδίστρια του «Santa Baby» πέθανε την ημέρα των Χριστουγέννων του 2008
Συγχρονισμός 25.12.25

«Ήταν ποιητικό» - Έρθα Κιτ, η τραγουδίστρια του «Santa Baby» πέθανε την ημέρα των Χριστουγέννων του 2008

«Όταν ακούω τη φωνή της, η καρδιά μου γεμίζει ζεστασιά και θυμάμαι πόσο τυχερή ήμουν που με αγάπησε τόσο βαθιά» λέει στο People η κόρη της Έρθα Κιτ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΗΠΑ: Η οικογενειακή χριστουγεννιάτικη φωτογραφία του Τζο Μπάιντεν τραβά την προσοχή… για λάθος λόγο
«Πού είναι ο Τζο;» 25.12.25

Η οικογενειακή χριστουγεννιάτικη φωτογραφία του Τζο Μπάιντεν τραβά την προσοχή… για λάθος λόγο

Μία φωτογραφία με την οικογένεια του μοιράστηκε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν προκειμένου να ευχηθεί για τα Χριστούγεννα. Μόνο που πολλοί αναρωτήθηκαν: «Πού είναι ο Τζο;»

Σύνταξη
Η ανασκόπηση του ΣΕΓΑΣ για το 2025: Πρόσωπο της χρονιάς ο Εμμανουήλ Καραλής – Τα μετάλλια και η προοπτική για το μέλλον
Στίβος 25.12.25

Η ανασκόπηση του ΣΕΓΑΣ για το 2025: Πρόσωπο της χρονιάς ο Καραλής - Τα μετάλλια και η προοπτική για το μέλλον

Ο ΣΕΓΑΣ παραθέτει την ανασκόπηση του στίβου για το 2025 που ολοκληρώνεται και μας προετοιμάζει για τις διακρίσεις που μπορούμε να περιμένουμε από τα περιμένουμε από τους Έλληνες αθλητές μέσα στο 2026.

Σύνταξη
Μαχαιρωμένη βρέθηκε η σταρ του Broadway Ιμάνι Ντία Σμιθ στα 26 της – Κατηγορείται για φόνο ο σύντροφός της
Γυναικοκτονία 25.12.25

Μαχαιρωμένη βρέθηκε η σταρ του Broadway Ιμάνι Ντία Σμιθ στα 26 της – Κατηγορείται για φόνο ο σύντροφός της

Η Ιμάνι Ντία Σμιθ, πρώην παιδική σταρ του Broadway και του The Lion King, βρέθηκε νεκρή με τραύματα από μαχαίρι στο Έντισον του Νιου Τζέρσεϊ. Ο σύντροφός της κατηγορείται για ανθρωποκτονία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Άρης Μουγκοπέτρος: Συνελήφθη ανήμερα των Χριστουγέννων στην Τρίπολη μετά από μήνυση της εν διαστάσει συζύγου του
Βίντεο 25.12.25

Άρης Μουγκοπέτρος: Συνελήφθη ανήμερα των Χριστουγέννων στην Τρίπολη μετά από μήνυση της εν διαστάσει συζύγου του

Στα κρατητήρια του ΑΤ Τρίπολης βρίσκεται ο Άρης Μουγκοπέτρος, που συνελήφθη ανήμερα των Χριστουγέννων μετά από μήνυση της συζύγου του για ενδοοικογενειακή απειλή, ενώ το ζευγάρι φέρεται να βρίσκεται σε διάσταση

Σύνταξη
Sean «Diddy» Combs: Ζητά αποφυλάκιση και ακύρωση της καταδίκης του
Fizz 25.12.25

Sean «Diddy» Combs: Ζητά αποφυλάκιση και ακύρωση της καταδίκης του

Να αποφυλακιστεί άμεσα και να ακυρωθεί η καταδίκη του για δύο αδικήματα που σχετίζονται με την πορνεία ζητά από εφετείο ο Sean «Diddy» Combs, κάνοντας λόγο για παράνομη και αντισυνταγματική ποινή 50 μηνών

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ρωσία: Γιατί η Μόσχα είναι απίθανο να αποδεχτεί το σχέδιο Ουάσινγκτον – Κιέβου για τον τερματισμό του πολέμου
«Παιχνίδι τακτικής» 25.12.25

Γιατί η Μόσχα είναι απίθανο να αποδεχτεί το σχέδιο Ουάσινγκτον - Κιέβου για τον τερματισμό του πολέμου

Τα «αγκάθια» για τη Ρωσία - Γιατί η Μόσχα έχει το περιθώριο να απορρίψει αυτό το σχέδιο, γιατί συνεχίζει να διαπραγματεύεται

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Μυστήριο περιστατικό στο Λιχτενστάιν: Τέσσερα μέλη της ίδιας οικογένειας βρέθηκαν νεκρά – Ερευνώνται τα αίτια
Δολοφονίες; 25.12.25

Μυστήριο περιστατικό στο Λιχτενστάιν: Τέσσερα μέλη της ίδιας οικογένειας βρέθηκαν νεκρά – Ερευνώνται τα αίτια

Πρώτα βρέθηκε νεκρός ο γιος, μετά οι γονείς και η κόρη - Οι αρχές του Λιχτενστάιν θα προχωρήσουν στη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου τους

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο