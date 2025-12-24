newspaper
24.12.2025 | 14:21
Αγνοείται πυροσβέστης στις Σέρρες – Έρευνες για τον εντοπισμό του
24.12.2025 | 13:01
Άνοιξαν οι ουρανοί στην Αττική – Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία
Αμερικανικές κυρώσεις σε 5 Ευρωπαίους για τις προσπάθειες περιορισμού της ρητορικής μίσους – Οργή στην ΕΕ

Κόσμος 24 Δεκεμβρίου 2025 | 17:03
Κυρώσεις κατά του πρώην επιτρόπου Μπρετόν, δύο Βρετανών και δύο Γερμανών πολιτών, για την προσπάθεια περιορισμού της παραπληροφόρησης και της ρητορικής μίσους. Μάρκο Ρούμπιο: Είναι «ριζοσπάστες ακτιβιστές»

Αρχοντία Κάτσουρα
Ο πρώην επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς της ΕΕ και τέσσερις ακόμη Ευρωπαίοι πολίτες βρέθηκαν στο στόχαστρο των αμερικανικών αρχών. Τους επιβάλλονται κυρώσεις. Μεταξύ άλλων τους στερείται το δικαίωμα εισόδου στις ΗΠΑ, για μέτρα που σχετίζονται με τον περιορισμό της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο. Σφοδρή είναι η αντίδραση από τις Βρυξέλλες και ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, που μιλούν για απόπειρα λογοκρισίας στην ΕΕ.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί τον πρώην επίτροπο Τιερί Μπρετόν και τους Ιμράν Άχμεντ και Κλερ Μέλφορντ, επικεφαλής του βρετανικού Κέντρου για την Καταπολέμηση του Ψηφιακού Μίσους, για ψηφιακή λογοκρισία. Ο Άχμεντ, που ζει στις ΗΠΑ, κινδυνεύει με απέλαση.

Ανάλογες κατηγορίες αποδίδονται στις Γερμανίδες Άννα-Λένα φον Χόντενμπεργκ και Ζοζεφίν Μπάλον, ηγέτιδες της ΜΚΟ Hate Aid, που παρακολουθεί την ψηφιακή παραπληροφόρηση που διαδίδεται από ακροδεξιές ομάδες.

Μεταξύ των κυρώσεων είναι η ανάκληση της βίζας τους.

Κίνηση αντεκδίκησης;

Η κίνηση έρχεται έπειτα από επιθέσεις των ΗΠΑ εναντίον της ΕΕ για τις προσπάθειες που κάνει για να ρυθμίσει τη λειτουργία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Στο πλαίσιο αυτό, επέβαλε πρόστιμο 120 εκατ. ευρώ στο Χ του Έλον Μασκ, για παραβίαση του νόμου περί εποπτείας περιεχομένου της ΕΕ.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, χαρακτήρισε τα πέντε πρόσωπα στα οποία επιβλήθηκαν οι κυρώσεις «ριζοσπάστες ακτιβιστές», που έχουν στόχο να «υποχρεώνουν τις αμερικανικές διαδικτυακές πλατφόρμες να λογοκρίνουν, να έχουν οικονομικές απώλειες και να καταστείλουν τις αμερικανικές απόψεις».

Σύμφωνα με την Αμερικανίδα υφυπουργό Εξωτερικών, Σάρα Ρότζερς, ο Τιερί Μπρετόν είναι ο  «εγκέφαλος» πίσω από τον Νόμο περί Ψηφιακών Υπηρεσιών (DSA) της Ένωσης. Πρόκειται για τη νομοθεσία που επέτρεψε στην ΕΕ να επιβάλει πρόστιμα πολλών εκατομμυρίων ευρώ σε αμερικανικούς τεχνολογικούς κολοσσούς για παραβίαση των κανόνων αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας και μη περιορισμό της παραπληροφόρησης.

Όργανο του Μπάιντεν…

Επίσης, κατηγόρησε τον Ίμραν Άχμεντ ως «βασικό συνεργάτη στην προσπάθεια της κυβέρνησης Biden να οπλίσει την κυβέρνηση εναντίον των πολιτών των ΗΠΑ». Για την Μέλφορντ, ισχυρίστηκε ότι χρησιμοποιεί χρήματα των φορολογουμένων για να «προωθήσει τη λογοκρισία και τη μαύρη λίστα του αμερικανικού λόγου και τύπου».

Όσο για τις Χόντεμπεργκ και Μπάλον, είπε ότι λογοκρίνουν τον συντηρητικό λόγο. Να σημειωθεί ότι η Σάρα Ρότζερς πρόσφατα είχε συναντηθεί με εκπροσώπους της ακροδεξιάς Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD), με την οποία καλλιεργεί δεσμούς το MAGA κίνημα του Ντόναλντ Τραμπ. Επίσης, ο Ντόναλντ Τραμπ και το νέο δόγμα της κυβέρνησής του για την Εθνική Στρατηγική προωθούν την ενίσχυση και στήριξη των «πατριωτικών» ακροδεξιών κομμάτων στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με άλλες εκτιμήσεις, μπορεί οι κυρώσεις αυτές να χρησιμοποιούνται από τις ΗΠΑ και ως μέσω πίεσης, για να χαλαρώσουν τα ευρωπαϊκά μέτρα για τη ρύθμιση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Απαράδεκτο κυνήγι μαγισσών

Η ενέργεια αυτή του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις στην Ευρώπη, και στις πατρίδες των θιγόμενων προσώπων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταδίκασε την κίνηση, επισημαίνοντας ότι η ελευθερία της έκφρασης είναι «θεμελιώδες δικαίωμα» και «κοινή βασική αξία με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ολόκληρο τον δημοκρατικό κόσμο». Αναφέρει ότι έχει ζητήσει «διευκρινίσεις» από τις ΗΠΑ και προειδοποίησε για αντίμετρα. «Εάν χρειαστεί, θα απαντήσουμε γρήγορα και αποφασιστικά για να υπερασπιστούμε την κανονιστική μας αυτονομία έναντι αδικαιολόγητων μέτρων», ανακοίνωσε.


Ο πρώην επίτροπος Τιερί Μπρετόν αναρωτήθηκε, μέσω Χ, αν αναβιώνει το αντικομμουνιστικό κυνήγι μαγισσών της εποχής Μακάρθι στις ΗΠΑ. Και σημείωσε: «Υπενθυμίζουμε: το 90% του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου – του δημοκρατικά εκλεγμένου οργάνου μας – και όλα τα 27 κράτη μέλη ψήφισαν ομόφωνα την DSA. Προς τους Αμερικανούς φίλους μας: η λογοκρισία δεν είναι εκεί που νομίζετε».

Ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Στεφάν Σεζουρνέ, τόνισε ότι «καμία κύρωση δεν θα φιμώσει την κυριαρχία των ευρωπαϊκών λαών».

Μακρόν: Οι κανόνες στην ΕΕ καθορίζονται στο έδαφός της

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, υποστήριξε ότι αυτά τα μέτρα «ισοδυναμούν με εκφοβισμό και εξαναγκασμό που αποσκοπούν στην υπονόμευση της ευρωπαϊκής ψηφιακής κυριαρχίας. Οι ψηφιακοί κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης εγκρίθηκαν μετά από μια δημοκρατική και κυρίαρχη διαδικασία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Ισχύουν εντός της Ευρώπης για να διασφαλίσουν τον δίκαιο ανταγωνισμό μεταξύ των πλατφορμών, χωρίς να στοχεύουν καμία τρίτη χώρα, και για να διασφαλίσουν ότι ό,τι είναι παράνομο εκτός σύνδεσης είναι επίσης παράνομο στο διαδίκτυο. Οι κανόνες που διέπουν τον ψηφιακό χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν προορίζονται να καθοριστούν εκτός Ευρώπης».

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, δήλωσε: «Οι λαοί της Ευρώπης είναι ελεύθεροι και κυρίαρχοι και δεν μπορούν να αφήσουν τους κανόνες που διέπουν τον ψηφιακό τους χώρο να τους επιβληθούν από άλλους».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Γιόχαν Βάντεφουλ, δήλωσε στο X ότι η κίνηση αυτή «δεν ήταν αποδεκτή».

