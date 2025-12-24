Ο γάλλος πρώην επίτροπος Τιερί Μπρετόν στηλίτευσε τον «άνεμο μακαρθισμού» που πνέει στις ΗΠΑ, η κυβέρνηση των οποίων ανακοίνωσε πως του επιβάλλει απαγόρευση εισόδου, διαμονής και κάθε δραστηριότητας στην επικράτειά της, όπως και σε άλλες τέσσερις προσωπικότητες στην Ευρώπη στρατευμένες στην αυστηρότερη ρύθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών (στη φωτογραφία αρχείου από Virginia Mayo via Reuters, επάνω, ο Τιερί Μπρετόν).

«Στους αμερικανούς φίλους μας: ‘η λογοκρισία δεν βρίσκεται εκεί που νομίζετε’»

«Πνέει ξανά άνεμος μακαρθισμού;» διερωτήθηκε ρητορικά ο Γάλλος τη νύχτα της Τρίτης προς σήμερα Τετάρτη μέσω X, παραπέμποντας στο αντικομμουνιστικό κυνήγι μαγισσών του οποίου ηγήθηκε ο αμερικανός γερουσιαστής Τζόσεφ Μακάρθι τα χρόνια του 1950.

Ο κ. Μπρετόν θύμισε πως «το 90% του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου —δημοκρατικά εκλεγμένου— και των 27 κρατών μελών ψήφισε ομόφωνα τη DSA», την ευρωπαϊκή πράξη (κανονισμό) για τις ψηφιακές υπηρεσίες.

«Στους αμερικανούς φίλους μας: ‘η λογοκρισία δεν βρίσκεται εκεί που νομίζετε’», συμπλήρωσε, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Un vent de maccarthysme souffle-t-il à nouveau ? 🧹 Pour rappel : 90 % du Parlement européen — démocratiquement élu — et les 27 États membres à l’unanimité ont voté le DSA 🇪🇺 À nos amis américains : « La censure n’est pas là où vous le pensez. » — Thierry Breton (@ThierryBreton) December 23, 2025

Ο Τιερί Μπρετόν διετέλεσε επίτροπος αρμόδιος για την εσωτερική αγορά από το 2019 ως το 2024, με ευρείες αρμοδιότητες, ιδιαίτερα στον τομέα των ψηφιακών υπηρεσιών, της τεχνολογίας και της βιομηχανίας.

Αλλα τέσσερα πρόσωπα

Τα άλλα τέσσερα πρόσωπα στα οποία επιβάλλονται κυρώσεις είναι στελέχη μη κυβερνητικών οργανώσεων που μάχονται εναντίον της παραπληροφόρησης και του λόγου μίσους στο διαδίκτυο: ο Ιμράν Aχμεντ, η Κλερ Μέλφορντ, η Aννα-Λένα φον Χόντενμπεργκ, ιδρύτρια της γερμανικής HateAid, και η Γιοζεφίνε Μπαλόν, διευθύνουσα σύμβουλος της ίδιας ΜΚΟ.