Η διπλωματία της Γαλλίας καταδίκασε χθες Τρίτη το βράδυ «με τον πλέον έντονο τρόπο» τις κυρώσεις που ανακοίνωσε πως επιβάλλει η κυβέρνηση των ΗΠΑ σε πέντε προσωπικότητες στην Ευρώπη στρατευμένες στην αυστηρότερη ρύθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών και της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένου του γάλλου πρώην επιτρόπου Τιερί Μπρετόν (στη φωτογραφία αρχείου από Julien De Rosa via Reuters, επάνω, ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν-Νοέλ Μπαρό).

Οι λαοί της Ευρώπης «δεν μπορούν να επιτρέψουν οι κανόνες που διέπουν τον ψηφιακό χώρο τους να τους επιβάλλονται από άλλους»

Στα πρόσωπα αυτά απαγορεύεται πλέον η είσοδος, η διαμονή και κάθε δραστηριότητα στις ΗΠΑ, εξαιτίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, των ενεργειών τους για την επιβολή «λογοκρισίας» σε βάρος αμερικανικών συμφερόντων.

«Η Γαλλία καταδικάζει με τον πλέον έντονο τρόπο τους περιορισμούς στις θεωρήσεις διαβατηρίου που επιβλήθηκαν από τις ΗΠΑ σε βάρος του Τιερί Μπρετόν, πρώην υπουργού και ευρωπαίου επιτρόπου, και σε βάρος άλλων ευρωπαϊκών προσωπικοτήτων», τόνισε μέσω X ο γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό (με ταυτόχρονες αναρτήσεις του στα γαλλικά και στα αγγλικά).

«Οι λαοί της Ευρώπης είναι ελεύθεροι και κυρίαρχοι και δεν μπορούν να επιτρέψουν οι κανόνες που διέπουν τον ψηφιακό χώρο τους να τους επιβάλλονται από άλλους», πρόσθεσε ο κ. Μπαρό, ο οποίος συνομίλησε τηλεφωνικά νωρίτερα με τον κ. Μπρετόν.

«Καμιά εξωχώρια επίπτωση»

Ο γάλλος ΥΠΕΞ θύμισε ότι η πράξη (ο κανονισμός της ΕΕ) για τις ψηφιακές υπηρεσίες (Digital Services Act, DSA) «υιοθετήθηκε δημοκρατικά στην Ευρώπη για να διασφαλιστεί ότι αυτό που είναι παράνομο εκτός ψηφιακού κόσμου είναι επίσης (παράνομο) στον ψηφιακό κόσμο». «Δεν έχει καμιά εξωχώρια επίπτωση και δεν αφορά σε καμιά περίπτωση τις ΗΠΑ», επέμεινε.

France strongly condemns the visa restriction imposed by the United States on Thierry Breton, former minister and European Commissioner, and four other European figures. The Digital Services Act (DSA) was democratically adopted in Europe to ensure that what is illegal offline is… — Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) December 23, 2025

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις Μπενζαμέν Αντάντ εξέφρασε «υποστήριξη στον Τιερί Μπρετόν και στις άλλες τέσσερις προσωπικότητες στις οποίες επιβλήθηκαν κυρώσεις από τις ΗΠΑ», επίσης μέσω X.

«Το κράτος δικαίου μας και η κυριαρχία μας δεν μπορούν επ’ ουδενί να αμφισβητούνται από εξωτερικούς παράγοντες», πρόσθεσε ο κ. Αντάντ.

Soutien à @ThierryBreton et aux quatre personnalités sanctionnées par les États-Unis. Notre État de droit, notre souveraineté ne peuvent en aucun cas être remis en question par des acteurs extérieurs. https://t.co/3tSWoT7vy5 — Benjamin Haddad (@benjaminhaddad) December 23, 2025

Πηγή: ΑΠΕ