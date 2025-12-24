Η διπλωματία των ΗΠΑ ανακοίνωσε χθες Τρίτη την επιβολή κυρώσεων σε πέντε προσωπικότητες στην Ευρώπη στρατευμένες στην υπόθεση της αυστηρότερης ρύθμισης των ψηφιακών υπηρεσιών, απαγορεύοντάς τους την είσοδο, τη διαμονή και κάθε δραστηριότητα στην αμερικανική επικράτεια — συμπεριλαμβανομένου ιδίως του γάλλου πρώην επιτρόπου Τιερί Μπρετόν.

Οι ενέργειες των προσώπων αυτών είχαν σκοπό την επιβολή «λογοκρισίας» σε βάρος αμερικανικών συμφερόντων, δικαιολόγησε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Η κυβέρνηση Τραμπ δεν θα ανέχεται πλέον τέτοιες κατάφωρες ενέργειες εξωχώριας λογοκρισίας»

«Εδώ και πάρα πολύ καιρό, ιδεολόγοι στην Ευρώπη διεξάγουν συντονισμένες προσπάθειες για να αναγκάσουν αμερικανικές (ψηφιακές) πλατφόρμες να τιμωρούν αμερικανικές απόψεις στις οποίες αντιτίθενται», υποστήριξε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο μέσω X.

«Η κυβέρνηση (του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ) Τραμπ δεν θα ανέχεται πλέον τέτοιες κατάφωρες ενέργειες εξωχώριας λογοκρισίας», πρόσθεσε.

Ο Τιερί Μπρετόν διετέλεσε επίτροπος αρμόδιος για την εσωτερική αγορά από το 2019 ως το 2024, με ευρείες αρμοδιότητες, ιδιαίτερα στον τομέα των ψηφιακών υπηρεσιών, της τεχνολογίας και της βιομηχανίας.

Τα άλλα τέσσερα πρόσωπα στα οποία επιβάλλονται κυρώσεις είναι στελέχη μη κυβερνητικών οργανώσεων που μάχονται εναντίον της παραπληροφόρησης και του λόγου μίσους στο διαδίκτυο: ο Ιμράν Aχμεντ, η Κλερ Μέλφορντ, η Aννα-Λένα φον Χόντενμπεργκ, ιδρύτρια της γερμανικής HateAid, και η Γιοζεφίνε Μπαλόν, διευθύνουσα σύμβουλος της ίδιας ΜΚΟ.

Ευρείας κλίμακας επίθεση

Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ εξαπέλυσε ευρείας κλίμακας επίθεση εναντίον των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Eνωσης για τον τομέα της τεχνολογίας και των ψηφιακών υπηρεσιών, ιδίως αυτών που επιβάλλουν υποχρεώσεις στις ψηφιακές πλατφόρμες να επισημαίνουν και δυνητικά να αφαιρούν προβληματικό περιεχόμενο — κάτι που η σημερινή κυβέρνηση των ΗΠΑ θεωρεί λογοκρισία.

Η ΕΕ διαθέτει πιθανόν το πιο ισχυρό νομικό οπλοστάσιο στον κόσμο όσον αφορά τη ρύθμιση του τομέα των ψηφιακών υπηρεσιών.

Πηγή: ΑΠΕ