Από ηλεκτρικό πατίνι ο τραυματισμός της 14χρονης – Πώς έγινε το ατύχημα

Στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» μεταφέρθηκε ένα 14χρονο κορίτσι, το οποίο βρέθηκε αναίσθητο και τραυματισμένο στο δρόμο, ενώ είχε βγει για να πει τα κάλαντα.

Αρχικά, υπήρχαν πληροφορίες ότι η 14χρονη παρασύρθηκε από αυτοκίνητο και την εγκατέλειψε ο οδηγός.

Ωστόσο, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η ανήλικη ανέκτησε τις αισθήσεις της και περιέγραψε τι της συνέβη. Όπως είπε, εντόπισε ηλεκτρικό πατίνι ενεργοποιημένο σε πεζοδρόμιο, το χρησιμοποίησε και στη συνέχεια έπεσε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο κεφάλι.

Το κορίτσι εντοπίστηκε από νοσηλεύτρια της ΜΕΘ του «Αγία Σοφία», η οποία κατευθυνόταν στην εργασία της. Άμεσα της παρείχε πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια ειδοποίησε το ΕΚΑΒ, που τη μετέφερε στο νοσοκομείο.

Η 14χρονη φέρει θλαστικά τραύματα στο κεφάλι και νοσηλεύεται στη νευροχειρουργική κλινική. Η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία. Στο πλευρό της βρίσκονται η μητέρα της και τα αδέλφια της.