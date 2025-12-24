Δεκατετράχρονη παρασύρθηκε από αυτοκίνητο ενώ έλεγε τα κάλαντα – Την εντόπισε τυχαία νοσηλεύτρια του Παίδων

Στο νοσοκομείο Παίδων μεταφέρθηκε παραμονή των Χριστουγέννων ένα 14χρονο κορίτσι που είχε βγει να πει τα κάλαντα και πιθανότατα την παρέσυρε αυτοκίνητο, με τον οδηγό να την εγκαταλείπει τραυματισμένη.

Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, νοσηλεύτρια της ΜΕΘ του Παίδων «Αγίας Σοφίας» που πήγαινε για δουλειά εντόπισε αναίσθητο στο έδαφος το 14χρονο κορίτσι και της προσέφερε άμεσα τις πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια, ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, που μετέφερε το κορίτσι στο νοσοκομείο, όπου το προσωπικό έσπευσε να αντιμετωπίσει τα τραύματά της.

Η 14χρονη φέρει θλαστικά τραύματα στο κεφάλι και νοσηλεύεται στη νευροχειρουργική κλινική. Στο πλευρό της βρίσκονται η μητέρα της και τα αδέλφια της, ενώ η αστυνομία έχει ήδη ενημερωθεί για το περιστατικό.