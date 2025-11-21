Παράσυρση πεζού από μηχανή στους Αμπελόκηπους
Εξαιτίας του τροχαίου, παρατηρείται αυξημένη κίνηση στην περιοχή και οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί στους Αμπελόκηπους ένα οδηγός μηχανής παρέσυρε πεζό.
Πιο συγκεκριμένα, το τροχαίο σημειώθηκε στη Λεωφόρο Κηφισίας στο ύψος της οδού Αρκαδίας στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κηφισιά.
Εξαιτίας του τροχαίου, παρατηρείται αυξημένη κίνηση στην περιοχή και οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.
