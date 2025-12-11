newspaper
Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025
11.12.2025 | 14:38
Παραιτήθηκε η κυβέρνηση στη Βουλγαρία μετά από εβδομάδες διαδηλώσεων
Ηράκλειο: Συγκλονίζει η 25χρονη που παρασύρθηκε από μηχανή μαζί με τα σκυλιά της
Ελλάδα 11 Δεκεμβρίου 2025 | 14:11

Ηράκλειο: Συγκλονίζει η 25χρονη που παρασύρθηκε από μηχανή μαζί με τα σκυλιά της

Μια 25χρονη γυναίκα από την Αυστραλία παρασύρθηκε από διερχόμενη μηχανή μαζί με τα δύο σκυλιά της.

Σύνταξη
Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες από το τροχαίο που σημειώθηκε την Τετάρτη το απόγευμα στις Γούρνες Ηρακλείου, όπου μηχανή χωρίς πινακίδες παρέσυρε μία 25χρονη γυναίκα από την Αυστραλία την ώρα που περπατούσε στην παλιά εθνική οδό μαζί με τα δύο σκυλιά της.

Από την παράσυρση η γυναίκα τραυματίστηκε στο χέρι και μεταφέρθηκε άμεσα στο ΠΑΓΝΗ, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή της. Ωστόσο, το ένα από τα δύο σκυλάκια της έχασε τη ζωή του επί τόπου, προκαλώντας θλίψη για το περιστατικό.

«Αν χτυπούσε τη Μιλένα, θα είχε σκοτωθεί ακαριαία. Το σκυλί μπήκε στη μέση, οπότε χτυπήθηκε πρώτο και πέθανε ακαριαία, και μετά χτύπησε τη Μιλένα»

Η πρόσκρουση ήταν τόσο σφοδρή που το ένα από τα δύο σκυλιά, ένα λαμπραντόρ, εκτινάχθηκε αρκετά μέτρα μακριά, με αποτέλεσμα να χάσει ακαριαία τη ζωή του.

Οι μαρτυρίες αναφέρουν ότι ο οδηγός της μηχανής δεν έφερε πινακίδες, είχε κουκούλα στο κεφάλι, φέρεται να κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα, ενώ δεν είχε και φώτα. Μετά την παράσυρση, έπεσε ο ίδιος στο οδόστρωμα, αλλά αμέσως σηκώθηκε, πήρε τη μηχανή του και εξαφανίστηκε, εγκαταλείποντας το θύμα και τα ζώα.

Μιλώντας στο Neakriti.gr η 25χρονη σοκάρει για το πως έγινε το περιστατικό: «Πήγα μια βόλτα με τον σκύλο μου, τη Λίλα και την Κόκο, την οποία φιλοξενούσα για μερικές μέρες. Και τελειώναμε τη βόλτα και θέλαμε να περάσουμε τον δρόμο, και τότε ένα σκούτερ, μια μηχανή, ήρθε και μας χτύπησε.

Έπεσα στο έδαφος, και η Λίλα χτυπήθηκε από τη μηχανή και εκτοξεύτηκε μέχρι την άλλη πλευρά του δρόμου. Και δεν είχα τίποτα πάνω μου—τα γυαλιά και το κινητό μου έπεσαν μακριά—οπότε απλώς την είδα από απόσταση και έτρεξα προς το μέρος της.

Χρειαζόμουν κάποιον να με βοηθήσει και να την πάμε στον κτηνίατρο. Σταμάτησα ένα αυτοκίνητο και είπα: «Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ βοηθήστε με». Και μετά πήγα στον κτηνίατρο, αλλά πέθανε. Δεν τα κατάφερε. Το μωρό μου δεν τα κατάφερε. Ήταν μόνο τριών εβδομάδων.

To σημείο που σημειώθηκε το περιστατικό

Τι λέει φίλος της για το περιστατικό

Συγκλονίζει και φίλος της για το περιστατικό: «Ουσιαστικά πρόκειται για μια χαρακτηριστική περίπτωση όπου ο παραβάτης εγκαταλείπει το θύμα. Εδώ έχουμε την απώλεια μιας αθώας ζωής. Ακόμα κι αν για κάποιους είναι “απλώς” ένα κατοικίδιο, στην πραγματικότητα ήταν σαν παιδί της. Έχει ταξιδέψει από πολύ μακριά για να έρθει εδώ. Είναι μια κοπέλα που προσφέρει πολλά, και στην τοπική κοινωνία και στη χώρα από την οποία ήρθε, τόσο στη Γερμανία όσο και στην Αυστραλία. Επέλεξε να ζήσει στην Ελλάδα, να εργαστεί, να προσφέρει.

Ναι, εδώ και δύο μήνες, διαμένει στην περιοχή. Είναι καθηγήτρια πιλάτες και γιόγκα και ήθελε να έρθει στην Ελλάδα για να προσφέρει. Αυτό επιδιώκουμε ως χώρα: να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον φιλόξενο, με συνθήκες που επιτρέπουν στους ανθρώπους να δουλέψουν και να ευημερήσουν. Κι όμως, της προκαλέσαμε το αντίθετο».

«Ναι, το πήρε από το κυνοκομείο για να το βγάλει βόλτα, επειδή λατρεύει τα ζώα και έρχεται εδώ εθελοντικά. Το έβγαλε βόλτα έξω από το βενζινάδικο. Έλεγξε τον δρόμο για να περάσει, γιατί τα σκυλιά τρομάζουν με τα οχήματα που περνούν με ταχύτητα, και ήθελε να είναι σίγουρη.

Πήγε να περάσει και τότε, με υπερβολική ταχύτητα, πέρασε το μηχανάκι και χτύπησε. Χτύπησε πρώτα τον σκύλο. Αν χτυπούσε τη Μιλένα, θα είχε σκοτωθεί ακαριαία. Το σκυλί μπήκε στη μέση, οπότε χτυπήθηκε πρώτο και πέθανε ακαριαία, και μετά χτύπησε τη Μιλένα».

«Την εγκατέλειψε. Η Μιλένα έχει τρία κατάγματα στο χέρι της. Την βρήκε ένας περαστικός. Το πρώτο μέλημα ήταν να μεταφέρουν τον σκύλο στον κτηνίατρο, μήπως σωθεί. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Εμένα με ειδοποίησαν από το κτηνιατρείο, πήγα, την παρέλαβα και μετά πήγαμε στο νοσοκομείο, όπου της έδωσαν τις πρώτες βοήθειες και της έβαλαν γύψο».

