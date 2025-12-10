Ηράκλειο: Οδηγός μηχανής παρέσυρε και χτύπησε γυναίκα, σκότωσε τον σκύλο της και εξαφανίστηκε
Η άτυχη γυναίκα είχε έρθει πριν λίγες ημέρες από την Αυστραλία - Η Τροχαία αναζητά τον ασυνείδητο οδηγό στην περιοχή Κοκκίνη Χάνι στο Ηράκλειο
Έρευνες για τον εντοπισμό οδηγού που παρέσυρε γυναίκα και την τραυμάτισε, σκοτώνοντας τον σκύλο της, πραγματοποιεί η Τροχαία Ηρακλείου Κρήτης.
Η γυναίκα από την Αυστραλία είχε φτάσει στην Κρήτη μαζί με τον σκύλο της για να βρει εργασία. Ενώ βρισκόταν στην περιοχή Κοκκίνη Χάνι, ο οδηγός δίκυκλου την παρέσυρε μαζί με το λαμπραντόρ της με τη γυναίκα να σπάει το χέρι της και τον σκύλο να αφήνει την τελευταία του πνοή, σύμφωνα με το cretalive.gr.
Στο νοσοκομείο
Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ενώ άτομο που είχε προλάβει να γνωρίσει αυτές τις λίγες ημέρες, που βρίσκεται στην Κρήτη, μετέφερε το σκυλί σε κτηνιατρείο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο οδηγός κατευθύνθηκε με ένα «παπάκι» προς την παραλία. Την υπόθεση έχει αναλάβει η Τροχαία Ηρακλείου.
