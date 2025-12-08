Ξάνθη: Τροχαίο σοκ με δύο νεκρούς – Χωρίς δίπλωμα ο οδηγός του IX που το προκάλεσε

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε σοκαριστικό τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στην Ξάνθη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, 36χρονος ο οποίος σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. δεν είχε δίπλωμα οδήγησης, αφού συγκρούστηκε με μηχανάκι που οδηγούσε 71χρονος άνδρας, στη συνέχεια εγκατέλειψε τον τόπο του δυστυχήματος. Μάλιστα, ο 71χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ πρόκειται για ιδιαίτερα γνωστό και αγαπητό πρόσωπο της τοπικής κοινωνίας.

Σύμφωνα με το Xanthinea, το όχημα που οδηγούσε ο 36χρονος εντοπίστηκε στο χωριό Σέλερο, ενώ μέσα σε αυτό βρισκόταν νεκρός ο συνοδηγός και αδελφός του οδηγού. Και οι δύο μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης.

Ο 36χρονος συνελήφθη και κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ενώ την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Ξάνθης.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για το τροχαίο στην Ξάνθη

Την 7-12-2025 και περί ώρα 21:20, στο 7,1 χλμ της Εθνικής Οδού Ξάνθης – Κομοτηνής (μέσω Ιάσμου), Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε 36χρονος ημεδαπός και επέβαινε 51χρονος ημεδαπός συγκρούσθηκε νωτομετωπικά με δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε 71χρονος ημεδαπός, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού του δικύκλου, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ξάνθης. Ο 36χρονος οδηγός, ο οποίος στερείται άδειας ικανότητας οδήγησης, εγκατέλειψε τον τόπο του ατυχήματος και εντοπίσθηκε λίγο αργότερα σε οικισμό της Ξάνθης μαζί με το όχημα, στο οποίο βρέθηκε επίσης θανάσιμα τραυματισμένος συνεπεία του ατυχήματος ο 51χρονος συνοδηγός και αμφότεροι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Ξάνθης, ενώ ο 36χρονος συνελήφθη κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από αμέλεια και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Ξάνθης.