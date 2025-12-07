Τροχαίο δυστύχημα στην Εύβοια – Αυτοκίνητο έπεσε από γέφυρα, νεκρός ο οδηγός

Ακόμη μία τραγωδία σημειώθηκε στην άσφαλτο το απόγευμα της Κυριακής (7/12), αυτή την φορά στην Εύβοια, όπου ένας άνδρας έχασε την ζωή του.

Σύμφωνα με τα τοπικά Μέσα, ο οδηγός του αυτοκινήτου, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, έχασε τον έλεγχο και το όχημα έπεσε από γέφυρα στον δρόμο από Πύργο προς Ταξιάρχη, στο Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού.

Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι το αυτοκίνητο αρχικά προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα σε κολώνα, γεγονός που άλλαξε την πορεία του και το εκτόξευσε εκτός δρόμου. Τελικά κατέληξε σε παρακείμενο χωράφι, όπου ανατράπηκε, εγκλωβίζοντας τον οδηγό.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι πυροσβέστες επιχείρησαν τον απεγκλωβισμό του οδηγού από το αναποδογυρισμένο όχημα. Ωστόσο, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των διασωστών να τον ανασύρουν άμεσα, ο άνδρας είχε ήδη καταλήξει.

Οι αρχές της Τροχαίας έχουν αναλάβει την προανάκριση για το συμβάν, συλλέγοντας στοιχεία που θα ρίξουν φως στα αίτια που οδήγησαν στο δυστύχημα.