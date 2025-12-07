Τροχαίο στο Παλαιό Φάληρο: Αυτοκίνητο τυλίχτηκε στις φλόγες έπειτα από σύγκρουση με άλλο όχημα
Η οδηγός του δεύτερου οχήματος είχε μπει στο αντίθετο ρεύμα όπου συγκρούστηκε με το Ι.Χ. που κάηκε ολοσχερώς - Ο οδηγός του μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους
Στις φλόγες τυλίχθηκε ένα Ι.Χ. τα ξημερώματα στο Παλαιό Φάληρο, το οποίο κάηκε ολοσχερώς. Ο οδηγός του μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο, ενώ οι επιβαίνοντες του άλλου οχήματος είναι καλά στην υγεία τους.
Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της Κυριακής στο Παλαιό Φάληρο, όπου δύο οχήματα συγκρούστηκαν μετωπικά και το ένα τυλίχθηκε στις φλόγες και καταστράφηκε ολοσχερώς.
Η οδηγός του δεύτερου οχήματος μπήκε κατά λάθος στο αντίθετο ρεύμα με αποτέλεσμα να προκαλέσει το τροχαίο
Ο οδηγός του αυτοκινήτου που κάηκε κατάφερε να απομακρυνθεί εγκαίρως και μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο. Στο δεύτερο όχημα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, επέβαιναν δύο κοπέλες που δεν τραυματίστηκαν.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η οδηγός του δεύτερου οχήματος μπήκε κατά λάθος στο αντίθετο ρεύμα με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με το άλλο, ο οδηγός του οποίου δεν πρόλαβε να αντιδράσει.
