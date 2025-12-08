newspaper
Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
08.12.2025 | 18:26
Ιαπωνία: Τσουνάμι «χτύπησε» το Αομόρι και το Χοκάιντο μετά τον σεισμό 7,6 Ρίχτερ
Σοκαριστικό τροχαίο έξω από την Αμφίκλεια – Συγκρούστηκαν δύο νταλίκες και ένα ΙΧ
Ελλάδα 08 Δεκεμβρίου 2025 | 20:00

Σοκαριστικό τροχαίο έξω από την Αμφίκλεια – Συγκρούστηκαν δύο νταλίκες και ένα ΙΧ

Το τροχαίο σημειώθηκε στην παλαιά εθνική οδό Λαμίας - Αθηνών έξω από την Αμφίκλεια - Από τη σφοδρή τραυματίστηκε σοβαρά ο οδηγός της μίας νταλίκας και ελαφρά ο άλλος

Σύνταξη
Σοκαριστικό τροχαίο με σφοδρή σύγκρουση δύο νταλικών και την εμπλοκή ενός ακόμη ΙΧΕ, σημειώθηκε λίγο μετά τις 6 το απόγευμα της Δευτέρας (8/12/25) στην παλαιά εθνική οδό Λαμίας – Αθηνών, έξω από την Αμφίκλεια και πριν την Κάτω Τιθορέα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, νταλίκα με πινακίδες Πολωνίας κινούνταν με κατεύθυνση προς Λαμία, όταν από αδιευκρίνιστο λόγο έφυγε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε μετωπικά με άλλη νταλίκα που οδηγούσε Έλληνας γύρω στα 60 ο οποίος κινούνταν προς Λιβαδειά.

Σοκάρουν οι εικόνες στο σημείο του τροχαίου

Στη συνέχεια η νταλίκα με τις ξένες πινακίδες δίπλωσε στη μέση του οδοστρώματος, περνώντας ξυστά από το ΙΧΕ που ήταν ακριβώς πίσω από την άλλη νταλίκα και έπεσε τελικά πάνω σε έτερο αυτοκίνητο που ακολουθούσε αμέσως μετά, πριν σταματήσει με τη μούρη στα χωράφια.

Από την πρώτη και σφοδρότερη σύγκρουση τραυματίστηκε και εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια του οχήματός του, ο Έλληνας οδηγός της δεύτερης νταλίκας, ενώ ελαφρά χτύπησε ο αλλοδαπός νταλικιέρης.

Σοκαρισμένοι οι επιβάτες του ΙΧ

Ως εκ θαύματος δεν τραυματίστηκαν οι επιβάτες του ΙΧΕ, ενώ από θαύμα γλύτωσε και το αυτοκίνητο που όπως σημειώσαμε ήταν ακριβώς πίσω από την Ελληνική νταλίκα. Σοκαρισμένοι μίλησαν στην κάμερα του LamiaReport.

Στο σημείο επικρατούσαν άσχημες καιρικές συνθήκες, ενώ οι ουρές από τα οχήματα είναι ατελείωτες, σε σημείο να υπάρχει δυσκολία ακόμη και για την προσέγγιση ασθενοφόρων, πυροσβεστικών και αστυνομικών οχημάτων.

Ο Έλληνας οδηγός της νταλίκας απεγκλωβίστηκε από τους πυροσβέστες του ΠΚ Αμφίκλειας για να διακομιστεί αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αμφίκλειας κι από κει στο Νοσοκομείο Λαμίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έχει χτυπήσει στα πόδια.

Ο συγκεκριμένος δρόμος έχει γίνει εξαιρετικά επικίνδυνος με την κατακόρυφη αύξηση της κίνησης λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων. Συμβουλή προς όσους δεν είναι απολύτως απαραίτητο να ταξιδέψουν να το αποφύγουν, καθώς επαρχιακοί δρόμοι έχουν πλημμυρίσει από νταλίκες και επαγγελματικά αυτοκίνητα.

Φυσικό αέριο
Capital Link – ExxonMobil: Γεώτρηση το 2027 στο block 2 του Ιονίου Πελάγους

Capital Link – ExxonMobil: Γεώτρηση το 2027 στο block 2 του Ιονίου Πελάγους

